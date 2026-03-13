ETV Bharat / state

बिहार में सरकारी स्कूल के शिक्षक और रसोइया का अपहरण, महिला को रास्ते में छोड़ा

जमुई: बिहार के बांका जिले में एक अपहरण की घटना ने हड़कंप मचा दिया है. चांदन थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पड़रिया के प्रभारी शिक्षक कालेश्वर दास और विद्यालय की रसोइया का गुरुवार अपराह्न अज्ञात अपराधियों द्वारा अपहरण कर लिया गया. यह घटना माणिकथान बखोरी-भदवरिया मुख्य सड़क पर हुई, जहां अपराधियों ने दोनों को जबरन अपने साथ ले लिया.

रसोइया को मारपीट कर छोड़ा: आधा दर्जन से अधिक अज्ञात अपराधियों ने शिक्षक कालेश्वर दास और रसोइया को स्कूल से घर लौटते समय सड़क पर रोककर अगवा कर लिया. कुछ दूरी तय करने के बाद अपराधियों ने महिला रसोइया पर मारपीट की और उन्हें सड़क किनारे छोड़ दिया. शिक्षक को अपने साथ ले जाकर फरार हो गए. घटना से स्थानीय लोग स्तब्ध हैं, क्योंकि यह दिनदहाड़े की घटना है.

शिक्षक की बाइक घटनास्थल पर मिली: घटना के बाद शिक्षक की बाइक सड़क किनारे पड़ी मिली. यह बाइक स्कूल से घर जाते समय इस्तेमाल की जा रही थी. बाइक मिलने से पुलिस को घटना की पुष्टि हुई और जांच तेज हो गई. शिक्षक देवघर में रहते हैं और रोज ट्रेन से देवघर से नरगंजो आते थे, फिर बाइक से विद्यालय पहुंचते थे.

इलाके में फैली सनसनी: इस अपहरण की खबर फैलते ही चांदन थाना क्षेत्र और आसपास के इलाकों में सनसनी फैल गई. लोग अपराधियों की बेखौफी पर सवाल उठा रहे हैं. शिक्षक के साथ हुई घटना के कारण शिक्षा जगत और स्थानीय समुदाय में आक्रोश है. कई लोग इसे पूर्व नियोजित अपराध मान रहे हैं, हालांकि पुलिस अभी मकसद स्पष्ट नहीं कर पाई है.

पुलिस ने शुरू की छानबीन: घटना की सूचना मिलते ही चांदन थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह, पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची. एसडीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि बांका जिला पुलिस की टीम के साथ मिलकर गहन जांच शुरू कर दी गई है. अपराधियों की तलाश के लिए आसपास के इलाकों में छापेमारी और पूछताछ जारी है. रसोइया का भी बयान दर्ज किया जा रहा है.

"घटना की सूचना मिली है. हमारी ने टीम बांका जिला पुलिस के साथ मिलकर छानबीन शुरू कर दी है."- राजेश कुमार, एसडीपीओ