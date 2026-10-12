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बिहार में सरकारी स्कूल के प्रभारी हेडमास्टर हुए निलंबित, शारीरिक शिक्षक पर भी गिरी गाज

दरअसल, स्कूल के शारीरिक शिक्षक बच्चों के क्लास रूम में दरी पर सोते हुए पाए गए थे. जब मामला संज्ञान में आया तो मंत्री ने विभाग से स्पष्टीकरण मांगा और कोई ठोस जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की गयी है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जांच कर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया था.

क्या है पूरा मामला?

रहुई प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय, दौलतपुर के प्रभारी हेडमास्टर सुधीर प्रसाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इसी विद्यालय के शारीरिक शिक्षक राजीव रंजन कुमार के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के लिए रहुई के बीईओ को निर्देश दिया गया है. बीते 7 अक्टूबर को शारीरिक शिक्षक क्लास रूम में सोते पाए गए थे.

ग्रामीण सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि स्कूल से मिड डे मिल का अनाज और बैट्री चोरी हो गई है. जब वहां जाकर देखा तो एक शिक्षक सोए हुए हैं और बच्चे क्लास रूम में खेल रहे हैं. बाद में शिक्षक ने बताया कि चोरी नहीं हुई है बल्कि सहूलियत के लिए हटा दिया गया था जबकि बैट्री चोरी हुई है.