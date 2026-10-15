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UPFSDA ने प्रदेशभर में चलाया चेकिंग अभियान, एयरलाइंस सहित रेलवे कैटरिंग की 43 इकाइयों पर कसा शिकंजा

UPFSDA ने कई जिलों चलाया अभियान ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में रेल और हवाई सफर कर रहे यात्रियों को परोसे जाने वाले खाने की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए, उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन (UPFSDA) ने 'शुद्ध ही शुभ' अभियान के तहत कैटरिंग यूनिटों के खिलाफ मेगा ऑपरेशन चलाया है. गुरुवार को प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चलाए गए अभियान के तहत के रेलवे कैटरिंग की 41 और एयरलाइंस को खाद्य आपूर्ति करने वाली दो इकाइयों के निरीक्षण के दौरान 978 किलोग्राम राइस क्रम्ब्स जब्त किया गया, जबकि 26 सैम्पल जांच के लिए भेजा गया.

प्रदेश भर में चला ऑपरेशन

एफएसडीए आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि, जांच में स्वच्छता, खाद्य भंडारण, कर्मचारियों की व्यक्तिगत साफ-सफाई, पेयजल परीक्षण, पेस्ट कंट्रोल और जरुरी दस्तावेजों के रखरखाव में गंभीर कमियां सामने आईं. कार्रवाई के दौरान लखनऊ में एक बेस किचन का संचालन तत्काल बंद कराया गया, जबकि सहारनपुर में एक प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई की गई. वहीं कानपुर नगर में 978 किलोग्राम राइस क्रम्ब्स जब्त किए गए. UPFSDA ने चलाया चेकिंग अभियान (Video Credit; ETV Bharat) जांच में 30 इकाइयों में मिलीं खामियां

UPFSDA की टीमों ने लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर नगर, आगरा, चंदौली, गोरखपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी, बरेली और झांसी में रेलवे कैटरिंग से जुड़े बेस किचन और स्टोर परिसरों की जांच की. इनमें 30 रेलवे कैटरिंग इकाइयों में साफ-सफाई, जल परीक्षण रिपोर्ट, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, पेस्ट कंट्रोल, स्टॉक रजिस्टर और खाद्य पैकेजिंग सामग्री के फूड ग्रेड प्रमाणपत्र से संबंधित कमियां पाई गईं. इन यूनिटों को विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है. लखनऊ में बेस किचन बंद

राजधानी लखनऊ के ऐशबाग क्षेत्र में मैसर्स चंद्र मौली मिश्रा की बेस किचन में चारों तरफ गंदगी फैली होने और कीड़े मकोड़े मिलने पर यात्रियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ माना गया. जिसके बाद किचन को तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया. वहीं दूसरी ओर सहारनपुर में मोंटी कुमार के प्रतिष्ठान में भी गंदगी के बीच खाना पकाने और उनका स्टोर पाए जाने पर खाद्य पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई की गई. 978 किलो राइस क्रम्ब्स जब्त

कानपुर नगर में आर.के. एसोसिएट्स और होटेलिएर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिष्ठान पर बिना लेबल, निर्माण और प्रयोग की तिथि के उल्लेख के रखे गए 978 किलोग्राम राइस क्रम्ब्स जब्त किए गए. इसके अतिरिक्त अभियान के दौरान 26 खाद्य पदार्थों के विधिक नमूने लेकर गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे गए.