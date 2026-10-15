UPFSDA ने प्रदेशभर में चलाया चेकिंग अभियान, एयरलाइंस सहित रेलवे कैटरिंग की 43 इकाइयों पर कसा शिकंजा
UPFSDA की टीमों ने लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर नगर, आगरा, चंदौली, गोरखपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी, बरेली और झांसी में चलाया अभियान
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 8:49 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में रेल और हवाई सफर कर रहे यात्रियों को परोसे जाने वाले खाने की क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए, उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन (UPFSDA) ने 'शुद्ध ही शुभ' अभियान के तहत कैटरिंग यूनिटों के खिलाफ मेगा ऑपरेशन चलाया है. गुरुवार को प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चलाए गए अभियान के तहत के रेलवे कैटरिंग की 41 और एयरलाइंस को खाद्य आपूर्ति करने वाली दो इकाइयों के निरीक्षण के दौरान 978 किलोग्राम राइस क्रम्ब्स जब्त किया गया, जबकि 26 सैम्पल जांच के लिए भेजा गया.
प्रदेश भर में चला ऑपरेशन
एफएसडीए आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि, जांच में स्वच्छता, खाद्य भंडारण, कर्मचारियों की व्यक्तिगत साफ-सफाई, पेयजल परीक्षण, पेस्ट कंट्रोल और जरुरी दस्तावेजों के रखरखाव में गंभीर कमियां सामने आईं. कार्रवाई के दौरान लखनऊ में एक बेस किचन का संचालन तत्काल बंद कराया गया, जबकि सहारनपुर में एक प्रतिष्ठान का खाद्य पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई की गई. वहीं कानपुर नगर में 978 किलोग्राम राइस क्रम्ब्स जब्त किए गए.
जांच में 30 इकाइयों में मिलीं खामियां
UPFSDA की टीमों ने लखनऊ, सहारनपुर, कानपुर नगर, आगरा, चंदौली, गोरखपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी, बरेली और झांसी में रेलवे कैटरिंग से जुड़े बेस किचन और स्टोर परिसरों की जांच की. इनमें 30 रेलवे कैटरिंग इकाइयों में साफ-सफाई, जल परीक्षण रिपोर्ट, कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र, पेस्ट कंट्रोल, स्टॉक रजिस्टर और खाद्य पैकेजिंग सामग्री के फूड ग्रेड प्रमाणपत्र से संबंधित कमियां पाई गईं. इन यूनिटों को विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है.
लखनऊ में बेस किचन बंद
राजधानी लखनऊ के ऐशबाग क्षेत्र में मैसर्स चंद्र मौली मिश्रा की बेस किचन में चारों तरफ गंदगी फैली होने और कीड़े मकोड़े मिलने पर यात्रियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ माना गया. जिसके बाद किचन को तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया. वहीं दूसरी ओर सहारनपुर में मोंटी कुमार के प्रतिष्ठान में भी गंदगी के बीच खाना पकाने और उनका स्टोर पाए जाने पर खाद्य पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई की गई.
978 किलो राइस क्रम्ब्स जब्त
कानपुर नगर में आर.के. एसोसिएट्स और होटेलिएर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिष्ठान पर बिना लेबल, निर्माण और प्रयोग की तिथि के उल्लेख के रखे गए 978 किलोग्राम राइस क्रम्ब्स जब्त किए गए. इसके अतिरिक्त अभियान के दौरान 26 खाद्य पदार्थों के विधिक नमूने लेकर गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजे गए.
एयरलाइंस कैटरिंग पर भी कार्रवाई
लखनऊ और वाराणसी हवाई अड्डों पर एयरलाइंस को खाद्य आपूर्ति करने वाली इकाइयों का भी निरीक्षण किया गया. दोनों हवाई अड्डों पर प्रदीप एयरकैटरर की ओर से खाद्य आपूर्ति की जाती है. जांच के दौरान कुछ कर्मचारियों द्वारा शू कवर और मास्क का इस्तेमाल नहीं किए जाने, आवश्यक अभिलेखों और प्रमाणपत्रों की अनुपलब्धता के साथ लेबलिंग से जुड़ी कमियां सामने आईं. साथ ही वेज और नॉन वेज के लिए बर्तनों का भी मार्केिंग नहीं किया गया था. संबंधित इकाइयों को कमियां दूर करने के लिए नोटिस जारी की गई.
स्टोरों में मिला कीड़ों वाला चावल और एक्सपायरी सामान
मैनपुरी: नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले लोगों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मैनपुरी में छापेमारी अभियान चलाया. इस दौरान हरिदर्शन नगर स्थित ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड स्टोर से साबूदाना और किशमिश के नमूने लिए गए. वहीं गोलाबाजार स्थित पाल डिपार्टमेंटल स्टोर में कीड़ों से युक्त चावल और एक्सपायरी खाद्य सामग्री मिलने पर उसे मौके पर ही नष्ट कराया गया. वहीं, डोमिनोज पिज्जा स्टोर में शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों की तैयारी के लिए अलग-अलग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी एके पाठक के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया.
600 किलोग्राम मिलावटी क्रीम नष्ट
बुलन्दशहर: यूपी के बुलंदशहर के थाना बीबी नगर क्षेत्र के कुचेसर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की नकली क्रीम बनने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की है. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके से 600 किलोग्राम मिलावटी क्रीम बरामद की है. जिसको जेसीबी से गड्ढा खोदकर नष्ट कराया गया है. अधिकारियों ने नमूने पैक करके जांच के प्रयोगशाला भेजे हैं. मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार राय का कहना है कि आगामी त्यौहार को देखते हुए पूरे ज़िले में कार्रवाई की जा रही है.
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