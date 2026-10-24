यूपी में ऑनलाइन फूड स्टोर्स पर UPFSDA का एक्शन, गाजियाबाद में जेप्टो वेयरहाउस में मिले कॉकरोच, चार स्टोर्स के लाइसेंस सस्पेंड
कानपुर नगर में रिलायंस मार्ट, मेट्रो और जेप्टो स्टोर्स में कई अनियमितताएं मिलीं. 21 सैम्पल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 7:59 PM IST
लखनऊ : ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने शुक्रवार को प्रदेशव्यापी विशेष निरीक्षण अभियान चलाया. ब्लिंकिट, जेप्टो, अमेजन, रिलायंस, मेट्रो समेत विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े वेयरहाउस, डार्क स्टोर्स और खाद्य आपूर्ति केंद्रों की जांच की गई. चार स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित करने के साथ 21 सैम्पल लेकर जांच के लिए रासायनिक प्रयोगशाला भेज गया है.
त्योहार के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें कई जिलों में निरीक्षण कर रही हैं. जांच के दौरान सामने आने वाली अनियमितताओं के आधार पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. विभाग का जोर खाद्य कारोबारियों को निर्धारित मानकों का पालन कराने और उपभोक्ताओं तक सुरक्षित खाद्य सामग्री पहुंचाना सुनिश्चित करने पर है.
गाजियाबाद के जेप्टो वेयरहाउस में गंदगी और कॉकरोच मिले : गाजियाबाद में आरडीएल के निकट स्थित जेप्टो वेयरहाउस स्टोर के निरीक्षण के दौरान परिसर में अत्यधिक गंदगी, दीवारों पर जाले, क्षतिग्रस्त फर्श और खाद्य परिसर में कॉकरोच पाए गए. खाद्य परिसर में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी गंभीर कमियों को देखते हुए प्रतिष्ठान के खाद्य लाइसेंस के निलंबन की कार्रवाई की जा रही है. वेयरहाउस और डार्क स्टोर्स में स्वच्छता की स्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं खाद्य पदार्थों का भंडारण और ऑर्डर के अनुसार उनकी आपूर्ति की तैयारी होती है.
कानपुर में भंडारण व्यवस्था और लाइसेंस संबंधी खामियां : कानपुर नगर में रिलायंस मार्ट, मेट्रो और जेप्टो स्टोर्स के निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं सामने आईं. जांच में पाया गया कि संबंधित प्रतिष्ठानों के लाइसेंस में कंट्रोल्ड एटमॉस्फियर एवं कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था का प्रावधान होने के बावजूद अपेक्षित चैंबर स्थापित नहीं किए गए थे.
इसके अलावा, लाइसेंस में नामित नॉमिनी की ओर से लगभग दो वर्ष पहले त्यागपत्र दिए जाने के बावजूद उनका नाम लाइसेंस में दर्ज पाया गया. कुछ कन्फेक्शनरी उत्पादों में बेस्ट बिफोर अवधि से संबंधित निर्धारित 30 प्रतिशत की सीमा के उल्लंघन का मामला भी सामने आया. इन कमियों के मद्देनजर संबंधित प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित करने और कमियों में सुधार होने तक खाद्य कारोबार बंद कराने की कार्रवाई की गई है.
आगरा में 68 हजार रुपये के मखाने के 273 पैकेट सीज : आगरा में रिलायंस स्टोर के निरीक्षण के दौरान राय लाइज ब्रांड के मखाने के 273 पैकेट सीज किए गए. जिनकी कुल कीमत लगभग 68 हजार रुपये बताई गई है. संबंधित खाद्य पदार्थ के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.
भंडारण से लेकर डिलीवरी तक हर स्तर पर जांच : खाद्य आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने बताया, विशेष अभियान के दौरान खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, परिसर की स्वच्छता और तापमान नियंत्रण की व्यवस्था की जांच की जा रही है. खाद्य पदार्थों को निर्धारित तापमान पर रखने और कोल्ड चेन बनाए रखने की स्थिति भी देखी जा रही है. इसके साथ ही खाद्य सामग्री की खरीद एवं आपूर्ति से संबंधित बिल-वाउचर और आवश्यक अभिलेखों की पड़ताल की जा रही है.
बेस्ट बिफोर अवधि और पैकेजिंग पर भी नजर : उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की बेस्ट बिफोर अवधि की जांच की जा रही है. अभियान के निर्धारित मानकों के अनुसार 30 प्रतिशत और 45 दिन की सीमा से संबंधित प्रावधानों के अनुपालन को भी परखा जा रहा है. कन्फेक्शनरी उत्पादों में बेस्ट बिफोर अवधि संबंधी अनियमितताएं सामने आने के बाद इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसके अलावा, खाद्य पदार्थों की पैकिंग, हैंडलिंग और डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों से संबंधित आवश्यक विवरणों की जांच की जा रही है.
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