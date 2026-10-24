ETV Bharat / state

यूपी में ऑनलाइन फूड स्टोर्स पर UPFSDA का एक्शन, गाजियाबाद में जेप्टो वेयरहाउस में मिले कॉकरोच, चार स्टोर्स के लाइसेंस सस्पेंड

ऑनलाइन फूड स्टोर्स पर UPFSDA का छापा. ( Photo Credit; UPFSDA )

लखनऊ : ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने शुक्रवार को प्रदेशव्यापी विशेष निरीक्षण अभियान चलाया. ब्लिंकिट, जेप्टो, अमेजन, रिलायंस, मेट्रो समेत विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े वेयरहाउस, डार्क स्टोर्स और खाद्य आपूर्ति केंद्रों की जांच की गई. चार स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित करने के साथ 21 सैम्पल लेकर जांच के लिए रासायनिक प्रयोगशाला भेज गया है.

त्योहार के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमें कई जिलों में निरीक्षण कर रही हैं. जांच के दौरान सामने आने वाली अनियमितताओं के आधार पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. विभाग का जोर खाद्य कारोबारियों को निर्धारित मानकों का पालन कराने और उपभोक्ताओं तक सुरक्षित खाद्य सामग्री पहुंचाना सुनिश्चित करने पर है.