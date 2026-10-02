ETV Bharat / state

लखनऊ के 12 बड़े निजी अस्पतालों पर UPFSDA का छापा, अपोलोमेडिक्स की OPD फार्मेसी बंद, ग्लोब का स्टोर सील

निजी अस्पतालों पर UPFSDA का छापा. ( Photo Credit; UPFSDA )

लखनऊ : बड़े निजी अस्पतालों की फार्मेसियों में दवाओं के नाम पर चल रहे बड़े खेल का भंडाफोड़ हुआ है. अस्पताल संचालक थोक फर्मों से बेहद कम कीमत पर जीवनरक्षक और सामान्य दवाएं खरीदकर प्रिंटेड एमआरपी पर मोटी रकम वसूल रहे थे. इस सिंडिकेट पर शिकंजा कसते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के 26 औषधि निरीक्षकों की टीम ने शहर के 12 प्रमुख निजी अस्पतालों में एक साथ औचक छापेमारी की.

जांच में सामने आई गंभीर अनियमितताओं के बाद अपोलोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओपीडी फार्मेसी को बंद करने का आदेश दिया गया है, जबकि ग्लोब हॉस्पिटल के एक अवैध भंडारण स्थल को सील कर दिया गया है. विभाग ने 38 दवाओं के नमूने जांच के लिए भेजते हुए अस्पतालों व सप्लायरों को नोटिस थमा दिए हैं. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर यह जानकारी दी गई है. 38 दवाओं के नमूने जांच को भेजे : अत्यधिक खपत और जीवनरक्षक दवाओं को थोक विक्रेताओं से 60 से 70 फीसदी तक कम कीमत पर खरीदा जा रहा था, लेकिन बिलिंग काउंटर पर मरीजों को पूरी एमआरपी या नाममात्र की छूट देकर बेचा जा रहा था. विभाग अब दवाओं के प्रिंटेड एमआरपी और स्टॉकिस्ट द्वारा अस्पतालों को दिए गए आपूर्ति मूल्य के बीच के अंतर की पड़ताल कर रहा है. अस्पताल और दवा कंपनियों के बीच तालमेल को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. गुणवत्ता और प्रभावशीलता परखने के लिए 38 दवाओं के नमूने सील कर सरकारी प्रयोगशाला भेजे गए हैं. ​अपोलोमेडिक्स की OPD फार्मेसी पर ताला : ​जांच में नियमों की खुली अनदेखी मिलने पर विभाग ने सख्त एक्शन लिया. कानपुर रोड स्थित अपोलो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ड्रग्स रूल्स 1945 के तहत जरूरी स्टॉक लेजर, भर्ती मरीजों (आईपीडी) की फाइलें और गंभीर श्रेणी की 'शेड्यूल एच1' दवाओं के क्रय-विक्रय का अनिवार्य रजिस्टर नहीं मिला. बिलों पर दवाओं के बैच नंबर तक दर्ज नहीं थे. इस पर टीम ने ओपीडी फार्मेसी को तत्काल बंद करने का आदेश दे दिया. राजाजीपुरम स्थित ग्लोबल अस्पताल प्रबंधन दवाओं की खरीद-बिक्री से जुड़ा कोई भी वैधानिक रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका. साथ ही बिना अनुमति दो अलग-अलग जगहों पर दवाओं का भंडारण मिला. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत एक परिसर को मौके पर ही सील कर दिया गया.