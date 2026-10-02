लखनऊ के 12 बड़े निजी अस्पतालों पर UPFSDA का छापा, अपोलोमेडिक्स की OPD फार्मेसी बंद, ग्लोब का स्टोर सील
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मेदांता, चरक, शेखर और रीजेंसी में भी खामियां पकड़ी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 10:21 PM IST
लखनऊ : बड़े निजी अस्पतालों की फार्मेसियों में दवाओं के नाम पर चल रहे बड़े खेल का भंडाफोड़ हुआ है. अस्पताल संचालक थोक फर्मों से बेहद कम कीमत पर जीवनरक्षक और सामान्य दवाएं खरीदकर प्रिंटेड एमआरपी पर मोटी रकम वसूल रहे थे. इस सिंडिकेट पर शिकंजा कसते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के 26 औषधि निरीक्षकों की टीम ने शहर के 12 प्रमुख निजी अस्पतालों में एक साथ औचक छापेमारी की.
जांच में सामने आई गंभीर अनियमितताओं के बाद अपोलोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओपीडी फार्मेसी को बंद करने का आदेश दिया गया है, जबकि ग्लोब हॉस्पिटल के एक अवैध भंडारण स्थल को सील कर दिया गया है. विभाग ने 38 दवाओं के नमूने जांच के लिए भेजते हुए अस्पतालों व सप्लायरों को नोटिस थमा दिए हैं. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से प्रेस रिलीज जारी कर यह जानकारी दी गई है.
38 दवाओं के नमूने जांच को भेजे : अत्यधिक खपत और जीवनरक्षक दवाओं को थोक विक्रेताओं से 60 से 70 फीसदी तक कम कीमत पर खरीदा जा रहा था, लेकिन बिलिंग काउंटर पर मरीजों को पूरी एमआरपी या नाममात्र की छूट देकर बेचा जा रहा था. विभाग अब दवाओं के प्रिंटेड एमआरपी और स्टॉकिस्ट द्वारा अस्पतालों को दिए गए आपूर्ति मूल्य के बीच के अंतर की पड़ताल कर रहा है. अस्पताल और दवा कंपनियों के बीच तालमेल को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. गुणवत्ता और प्रभावशीलता परखने के लिए 38 दवाओं के नमूने सील कर सरकारी प्रयोगशाला भेजे गए हैं.
अपोलोमेडिक्स की OPD फार्मेसी पर ताला : जांच में नियमों की खुली अनदेखी मिलने पर विभाग ने सख्त एक्शन लिया. कानपुर रोड स्थित अपोलो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ड्रग्स रूल्स 1945 के तहत जरूरी स्टॉक लेजर, भर्ती मरीजों (आईपीडी) की फाइलें और गंभीर श्रेणी की 'शेड्यूल एच1' दवाओं के क्रय-विक्रय का अनिवार्य रजिस्टर नहीं मिला. बिलों पर दवाओं के बैच नंबर तक दर्ज नहीं थे.
इस पर टीम ने ओपीडी फार्मेसी को तत्काल बंद करने का आदेश दे दिया. राजाजीपुरम स्थित ग्लोबल अस्पताल प्रबंधन दवाओं की खरीद-बिक्री से जुड़ा कोई भी वैधानिक रिकॉर्ड पेश नहीं कर सका. साथ ही बिना अनुमति दो अलग-अलग जगहों पर दवाओं का भंडारण मिला. औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत एक परिसर को मौके पर ही सील कर दिया गया.
मेदांता, चरक, शेखर और रीजेंसी में भी पकड़ी गईं खामियां : जांच के घेरे में आए अन्य बड़े अस्पतालों की कार्यप्रणाली में भी मनमानी उजागर हुई. मेदांता लखनऊ और चरक हॉस्पिटल (दुबग्गा) में महंगी दवाओं के स्थान पर मरीजों को दिए जाने वाले सस्ते और जेनेरिक साल्ट (सब्स्टीट्यूट) फार्मेसी से नदारद पाए गए. रीजेंसी हॉस्पिटल (खुर्रम नगर) में बिलों पर दर्ज बैच नंबर और भौतिक स्टॉक मेल नहीं खा रहे थे. बिलों पर फर्म का सही पता भी नहीं था.
शेखर हॉस्पिटल (इंदिरा नगर) में शेड्यूल एक्स श्रेणी की संवेदनशील दवाओं की खरीद फार्मेसी लाइसेंस के बजाय चिकित्सक के नाम पर की जा रही थी. तलवार स्किन इंस्टीट्यूट (इंदिरा नगर) में फार्मासिस्ट मौके से गायब था और मोबाइल ऐप के जरिए बिना वैध रिकॉर्ड के दवाएं मंगाई जा रही थीं. मिड्लैन्ड हॉस्पिटल (महानगर) में कोल्ड-चेन मेंटेनेंस और स्टॉक लेजर में बड़ा अंतर पाया गया.
डॉ. केएनएस मेमोरियल हॉस्पिटल में मरीजों के पते, डॉक्टर के रजिस्ट्रेशन और आवश्यक लाइसेंस नंबर के बिना ही दवाएं बेची जा रही थीं. अवध हॉस्पिटल (आलमबाग) में थोक लाइसेंस न होने का दावा करने के बावजूद कंपनियों से उसी पर दवा खरीद के सुबूत मिले.
दवा सप्लायरों से लेकर निर्माताओं तक पहुंचेगी जांच की आंच : प्रदेश में 24 सितंबर से शुरू हुए इस विशेष अभियान के पहले चरण में 16 जिलों के 21 मेडिकल कॉलेजों की भी पड़ताल की गई थी. यूपीएफएसडीए के अधिकारियों ने साफ किया है कि यह केवल एक सामान्य जांच नहीं है, बल्कि अस्पतालों और दवा माफिया के उस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की कार्रवाई है, जिसके चलते मरीजों को सस्ती दवाएं नहीं मिल पा रही हैं. अस्पतालों को दवा सप्लाई करने वाले थोक डीलरों के खातों और गोदामों की भी सघन जांच की जा रही है.
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