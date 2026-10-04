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​74 रुपये का इंजेक्शन 4,980 में; UP के अस्पतालों में दवाओं की MRP पर 67 गुना तक मुनाफा, UPFSDA की जांच में खुलासा

UPFSDA की जांच में खुलासा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की फार्मेसियों में मरीजों की बेबसी और जीवनरक्षक दवाओं के नाम पर खुली लूट चल रही है. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा प्रदेशभर की 214 अस्पताल फार्मेसियों की गहन पड़ताल में सामने आया है कि अस्पताल थोक में कम रेट पर दवाएं खरीदकर अधिकतम खुदरा मूल्य के नाम पर कई गुना रकम मरीजों से वसूल रहे हैं.

जांच में शामिल 130 दवाओं के तुलनात्मक विश्लेषण में पाया गया कि 36 दवाएं ऐसी हैं, जिनकी MRP उनकी वास्तविक खरीद कीमत से 10 गुने से लेकर 67 गुना तक ज्यादा है. हैरान करने वाली बात यह है कि यह खेल आम गोलियों में नहीं, बल्कि आईसीयू, कैंसर, लिवर और गंभीर फंगल व बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इस्तेमाल होने वाली बेहद जरूरी इंजेक्टेबल दवाओं में चल रहा है. 74 रुपये में खरीद 4,980 की MRP : खाद्य प्रशासन द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार,​ विभाग की जांच रिपोर्ट में ​Polymyxin-B Injection गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण में आईसीयू के भीतर इस्तेमाल होने वाले पॉलीमिक्सीन-बी (GUFIPOL 500,000 Unit) की फार्मेसी खरीद दर मात्र 74.09 थी, जबकि इसके पैक पर MRP 4,980.94 दर्ज थी. यानी खरीद दर से करीब 67 गुना अधिक कीमत तय की गई थी. इसी दवा के दूसरे पैक (5 Lac) की खरीद 90 और MRP 4,528.10 पाई गई, जो खरीद मूल्य से 50 गुना अधिक है. ​Terlipressin Injection लिवर की गंभीर बीमारी में प्रयुक्त होने वाले टरलीप्रैसिन (10 ml) की खरीद कीमत महज 56 रुपये थी, जबकि मरीज से वसूलने के लिए पैक पर MRP 3,050 अंकित थी. यह खरीद कीमत से सीधे 54 गुना ज्यादा है. ​एंटीबायोटिक और कैंसर दवाओं में 62 हजार रुपये तक का खेल :​ ​​Colistin व Tigecycline गंभीर संक्रमण में काम आने वाले कोलिस्टिमेथेट सोडियम 4.5 MIU की खरीद कीमत सिर्फ 210 थी, जबकि MRP 9,702.31 दर्ज मिली (करीब 46 गुना अंतर). वहीं टाइगेसाइक्लिन 50 mg की खरीद कीमत 154.54 के मुकाबले MRP 7,110.47 पाई गई. ​Caspofungin 70 mg फंगल इन्फेक्शन की इस दवा की खरीद 800 थी, जबकि MRP 21,230 दर्ज थी (26.5 गुना अधिक).