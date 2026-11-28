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यूपी में हेल्थ सप्लीमेंट कंपनियों पर UPFSDA का शिकंजा; 10 कंपनियों को नोटिस, जानिये वजह

उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्युटिकल उत्पादों के नाम पर उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाली कंपनियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने शिकंजा कस दिया है. विभाग ने गैर-अनुमोदित अवयवों के इस्तेमाल और बगैर वैज्ञानिक प्रमाण के स्वास्थ्य लाभ के बड़े-बड़े दावे करने के आरोप में 10 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इन कंपनियों के उत्पाद अमेजन सहित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे हैं. सभी संबंधित कंपनियों और प्लेटफॉर्म से 15 दिनों में जवाब मांगा गया है.





खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. रोशन जैकब के अनुसार, इस कार्रवाई में ऐसे उत्पादों को निशाने पर लिया गया है, जिन्हें नींद बेहतर करने, तनाव कम करने, मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ाने, मांसपेशियों की वृद्धि, एंटी-एजिंग, रोग प्रतिरोधक क्षमता और कोशिकाओं की मरम्मत जैसे लाभों से जोड़कर प्रचारित किया जा रहा है. विभाग की जांच में कई उत्पादों में ऐसे अवयवों के इस्तेमाल का मामला सामने आया है, जिनकी अनुमति न के बराबर हैं. वहीं, एक मामले में फ्लिपकार्ट को भी नोटिस दिया गया है.



