यूपी में हेल्थ सप्लीमेंट कंपनियों पर UPFSDA का शिकंजा; 10 कंपनियों को नोटिस, जानिये वजह
मामले की व्यापक जांच के लिए एफएसडीए मुख्यालय में विशेष समिति गठित की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 11:12 PM IST
लखनऊ : हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्रास्युटिकल उत्पादों के नाम पर उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाली कंपनियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने शिकंजा कस दिया है. विभाग ने गैर-अनुमोदित अवयवों के इस्तेमाल और बगैर वैज्ञानिक प्रमाण के स्वास्थ्य लाभ के बड़े-बड़े दावे करने के आरोप में 10 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इन कंपनियों के उत्पाद अमेजन सहित ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे हैं. सभी संबंधित कंपनियों और प्लेटफॉर्म से 15 दिनों में जवाब मांगा गया है.
खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. रोशन जैकब के अनुसार, इस कार्रवाई में ऐसे उत्पादों को निशाने पर लिया गया है, जिन्हें नींद बेहतर करने, तनाव कम करने, मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ाने, मांसपेशियों की वृद्धि, एंटी-एजिंग, रोग प्रतिरोधक क्षमता और कोशिकाओं की मरम्मत जैसे लाभों से जोड़कर प्रचारित किया जा रहा है. विभाग की जांच में कई उत्पादों में ऐसे अवयवों के इस्तेमाल का मामला सामने आया है, जिनकी अनुमति न के बराबर हैं. वहीं, एक मामले में फ्लिपकार्ट को भी नोटिस दिया गया है.
खाद्य सुरक्षा आयुक्त के अनुसार, नोटिस पाने वाली कंपनियों में हमिंग हर्ब्स, प्योरसोर्स न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड, डिस्निल बायोटेक, विटामेडिक हेल्थ न्यूट्रास्यूटिकल्स, न्यूट्रा हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड, हर्ब्स न्यूट्रीप्रोडक्ट्स, ट्रेक्सजेन फार्मास्यूटिकल्स, एमजी एंटरप्राइजेज, यूराफोर लाइफ साइंसेज और एचआईएम न्यूट्रिशन शामिल हैं. वहीं जांच के दायरे में कई अवयव हैं. इनमें कुछ का इस्तेमाल नींद और तनाव से राहत देने वाले उत्पादों में, तो कुछ का मांसपेशियों की ताकत, ऊर्जा और एंटी-एजिंग के दावों वाले सप्लीमेंट में किया जा रहा है.
खाद्य सुरक्षा आयुक्त के अनुसार, एफएसडीए ने केवल उत्पादों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री पर ही सवाल नहीं उठाए हैं, बल्कि उनकी पैकेजिंग, लेबलिंग और प्रचार के तरीकों की भी जांच शुरू की है. कुछ उत्पादों के प्रचार में डॉक्टरों की अनुशंसा, मेडिकल पेशेवर जैसी वेशभूषा और एफएसएसएआई सहित अन्य प्रमाणन संस्थाओं के लोगो के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई गई है. विभाग का मानना है कि इस तरह के प्रचार से उपभोक्ताओं के बीच उत्पाद को चिकित्सकीय स्वीकृति प्राप्त होने का भ्रम पैदा हो सकता है.
मामले की व्यापक जांच के लिए एफएसडीए मुख्यालय में विशेष समिति गठित की गई है. अपर आयुक्त (प्रशासन) को नोडल अधिकारी और संयुक्त आयुक्त (खाद्य) हरि शंकर सिंह को समिति का पर्यवेक्षक बनाया गया है. मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित प्रकाश वर्मा और संजय पाण्डे सहित अन्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को भी इसमें शामिल किया गया है.
समिति ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिक रहे उत्पादों के साथ संबंधित कंपनियों के उत्पादों की सामग्री, निर्धारित मात्रा, स्वास्थ्य संबंधी दावों, पैकेजिंग, लेबलिंग और निर्माण संबंधी मानकों की जांच करेगी. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 22 और वर्ष 2016 के संबंधित विनियमों के आधार पर उत्पादों की वैधानिकता परखी जाएगी.
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