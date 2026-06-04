ETV Bharat / state

टीजीटी परीक्षा 2026; चित्रकूट में 'मुन्ना भाई' गिरफ्तार, बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान उजागर हुई पहचान

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 4, 2026 at 8:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्रकूट : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीजीटी परीक्षा 2026 में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी दो केंद्रों पर दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने की तैयारी में थे. बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान दोनों की पहचान उजागर हो गई. मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह ने गुरुवार को प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि मामला चित्रकूट के रैपुरा थाना क्षेत्र के कृषक इंटर कॉलेज भौरी परीक्षा केंद्र का है. परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी विकास सिंह का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो सका. केंद्र पर मौजूद अधिकारियों को संदेह होने पर कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों ने दोबारा फिंगरप्रिंट और फेस ऑथेंटिकेशन कराया, लेकिन दोनों प्रक्रियाओं में बायोमेट्रिक विवरण पूरी तरह मिसमैच पाया गया था.

उन्होंने बताया कि एसओजी और सर्विलांस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. जांच के दौरान अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आधार नंबर का पोर्टल पर सत्यापन कराया गया. सत्यापन के दौरान आधार कार्ड पर दर्ज फोटो और परीक्षा दे रहे युवक की पहचान अलग-अलग पाई गई. उन्होंने बताया कि पूछताछ में युवक ने पहले खुद को विकास सिंह ही बताया था, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम दिलीप कुमार बताया.

उन्होंने बताया कि आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वह अपने चचेरे भाई के स्थान पर परीक्षा देने आया था. पुलिस ने दिलीप कुमार और वास्तविक अभ्यर्थी विकास सिंह के खिलाफ चित्रकूट के थाना रैपुरा में मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. पुलिस अब इस मामले से जुड़े संभावित नेटवर्क और अन्य संदिग्ध मामलों की भी जांच कर रही है.

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे कार्यवाही शुरू कर दी गई है.



यह भी पढ़ें : डेढ़ लाख में सौदा; TGT परीक्षा में दूसरे अभ्यर्थी की जगह बैठा मुन्ना भाई, ऐसे हुआ खुलासा

TAGGED:

टीजीटी परीक्षा साल्वर अरेस्ट
TGT EXAM SOLVER ARRESTED
TWO ACCUSED ARRESTED IN CHITRAKOOT
TGT EXAM 2026
CHITRAKOOT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.