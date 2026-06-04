टीजीटी परीक्षा 2026; लखनऊ में पांच 'मुन्ना भाई' गिरफ्तार, दूसरे अभ्यर्थी की जगह दे रहे थे एग्जाम
आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, मोबाइल, नकदी सहित कूटरचित दस्तावेज बरामद हुए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 10:54 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा (टीजीटी परीक्षा 2026) में फर्जी अभ्यर्थी बनकर दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले 'मुन्ना भाई' को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, मोबाइल, नकदी सहित कूटरचित दस्तावेज बरामद हुए हैं. सभी गिरफ्तार आरोपियों के बारे में लखनऊ पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी है.
थाना हुसैनगंज पुलिस द्वारा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा में कूटरचना कर दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुये 01 नफर शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। @Uppolice @dgpup pic.twitter.com/nvR0qILhIV— LUCKNOW POLICE (@lkopolice) June 4, 2026
पुलिस मीडिया सेल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, हुसैनगंज स्थित बप्पा श्रीनारायण वोकेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज में जौनपुर निवासी राजेश प्रताप सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि आरोपी अभ्यर्थी विजय प्रताप सिंह की जगह पर परीक्षा देते हुए गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का दावा है कि पूछताछ में पता चला है कि यह आरोपी फर्जी आधार कार्ड और अन्य कूटरचित दस्तावेजों की मदद से परीक्षा केंद्र में प्रवेश पा गया था. आरोपी के पास से आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, ब्लैंक चेक व एक कार बरामद हुई है.
थाना महानगर पुलिस द्वारा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा (TGT) के दौरान अन्य अभ्यर्थी के स्थान पर फर्जी कूट रचित आधार कार्ड बनाकर दस्तावेजों में धोखाधड़ी कर परीक्षा में सम्मिलित हुए 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार । @Uppolice @dgpup pic.twitter.com/ndpGAgwCkW— LUCKNOW POLICE (@lkopolice) June 4, 2026
महानगर स्थित आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन के दौरान पुलिस ने आजमगढ़ निवासी मन्तेश सिंह को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि यह प्रयागराज निवासी अमरजीत सिंह के स्थान पर परीक्षा देने आया था. पुलिस का दावा है कि पूछताछ में यह बात निकल के सामने आई है कि उसने पांच लाख रुपये के बदले सॉल्वर बनकर परीक्षा पास कराने का ठेका लिया था. इस काम के लिए इसे पांच हजार रुपये एडवांस मिले थे. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से फर्जी आधार कार्ड, प्रवेश पत्र की प्रति, मोबाइल फोन व कैश बरामद किया है.
थाना नाका पुलिस द्वारा फर्जी अभ्यर्थी बनकर दूसरे के स्थान पर बैठकर परीक्षा देने वाले 02 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।— LUCKNOW POLICE (@lkopolice) June 4, 2026
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा टीजीटी परीक्षा मे अभियुक्तगण से कूटरचित आधार कार्ड आदि प्रपत्र बरामद।@Uppolice @dgpup pic.twitter.com/j6Ff8XU760
नाका हिंडोला स्थिति डीएवी डिग्री कॉलेज में प्रयागराज निवासी रंगबहादुर यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि वह अभ्यर्थी अवध राज यादव के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया है. रंगबहादुर को फर्जी आधार कार्ड और प्रवेश पत्र के सहारे परीक्षा देते हुए गिरफ्तार किया गया है. आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने अभ्यर्थी अवध राज यादव को भी गिरफ्तार किया है. दोनों के खिलाफ सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम और बीएनएस की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है.
थाना अमीनाबाद पुलिस द्वारा फर्जी अभ्यर्थी बनकर दूसरे के स्थान पर बैठकर परीक्षा देने वाले 01 नफर अभियुक्त किया गया गिरफ्तार ।— LUCKNOW POLICE (@lkopolice) June 4, 2026
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा टीजीटी परीक्षा मे अभियुक्त से कूटरचित आधार कार्ड आदि प्रपत्र बरामद किये गये।@Uppolice @dgpup pic.twitter.com/uRwc7nKkMi
अमीनाबाद के विद्यांत हिंदू इंटर कॉलेज से राम मनुज नामक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि वह फर्रुखाबाद निवासी अभ्यर्थी जितेंद्र सिंह यादव की जगह पर परीक्षा देने पहुंचा था. पुलिस का दावा है कि आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि मेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन के दौरान उसकी मुलाकात पंकज नामक हुई थी. पंकज यादव ने ही उसे फर्जी दस्तावेज दिए थे और पेपर सॉल्व करने के लिए तैयार किया था.
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