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टीजीटी परीक्षा 2026; लखनऊ में पांच 'मुन्ना भाई' गिरफ्तार, दूसरे अभ्यर्थी की जगह दे रहे थे एग्जाम

पुलिस मीडिया सेल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, हुसैनगंज स्थित बप्पा श्रीनारायण वोकेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज में जौनपुर निवासी राजेश प्रताप सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि आरोपी अभ्यर्थी विजय प्रताप सिंह की जगह पर परीक्षा देते हुए गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का दावा है कि पूछताछ में पता चला है कि यह आरोपी फर्जी आधार कार्ड और अन्य कूटरचित दस्तावेजों की मदद से परीक्षा केंद्र में प्रवेश पा गया था. आरोपी के पास से आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, ब्लैंक चेक व एक कार बरामद हुई है.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक परीक्षा (टीजीटी परीक्षा 2026) में फर्जी अभ्यर्थी बनकर दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले 'मुन्ना भाई' को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड, प्रवेश पत्र, मोबाइल, नकदी सहित कूटरचित दस्तावेज बरामद हुए हैं. सभी गिरफ्तार आरोपियों के बारे में लखनऊ पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी है.

महानगर स्थित आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन के दौरान पुलिस ने आजमगढ़ निवासी मन्तेश सिंह को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि यह प्रयागराज निवासी अमरजीत सिंह के स्थान पर परीक्षा देने आया था. पुलिस का दावा है कि पूछताछ में यह बात निकल के सामने आई है कि उसने पांच लाख रुपये के बदले सॉल्वर बनकर परीक्षा पास कराने का ठेका लिया था. इस काम के लिए इसे पांच हजार रुपये एडवांस मिले थे. पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से फर्जी आधार कार्ड, प्रवेश पत्र की प्रति, मोबाइल फोन व कैश बरामद किया है.





नाका हिंडोला स्थिति डीएवी डिग्री कॉलेज में प्रयागराज निवासी रंगबहादुर यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि वह अभ्यर्थी अवध राज यादव के स्थान पर परीक्षा देते हुए पकड़ा गया है. रंगबहादुर को फर्जी आधार कार्ड और प्रवेश पत्र के सहारे परीक्षा देते हुए गिरफ्तार किया गया है. आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने अभ्यर्थी अवध राज यादव को भी गिरफ्तार किया है. दोनों के खिलाफ सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम और बीएनएस की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है.





अमीनाबाद के विद्यांत हिंदू इंटर कॉलेज से राम मनुज नामक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि वह फर्रुखाबाद निवासी अभ्यर्थी जितेंद्र सिंह यादव की जगह पर परीक्षा देने पहुंचा था. पुलिस का दावा है कि आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि मेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन के दौरान उसकी मुलाकात पंकज नामक हुई थी. पंकज यादव ने ही उसे फर्जी दस्तावेज दिए थे और पेपर सॉल्व करने के लिए तैयार किया था.

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