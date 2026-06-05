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UP पावर कारपोरेशन पर 7.18 लाख रुपये का जुर्माना! उपभोक्ताओं को लौटाई जाएगी वसूली गई अधिक राशि

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने UPPCL से 15 दिन में जवाब मांगा है. पूछा है कि पेनाल्टी क्यों न लगाई जाए.

बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत.
बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 9:54 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है. उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने बिजली उपभोक्ताओं को निर्धारित समय में बिजली नहीं जोड़ने पर यूपी पावर कारपोरेशन (UPPCL) पर 7.18 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की तैयारी कर ली है. आयोग ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के तहत UPPCL के प्रबंध निदेशक से 15 दिन में जवाब मांगा है कि हर दिन के उल्लंघन पर एक लाख रुपये की पेनाल्टी क्यों न लगाई जाए.

आयोग की यह कार्रवाई स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस रेगुलेशन 2019 के उल्लंघन पर की गई है. इस रेगुलेशन के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर में रिचार्ज या बिल पेमेंट के दो घंटे के अंदर बिजली बहाल करना अनिवार्य है और यह व्यवस्था कम से कम 95 प्रतिशत मामलों में लागू होनी चाहिए, लेकिन आयोग की जांच में मार्च और अप्रैल 2026 के 10 विशेष दिनों में यह प्रतिशत गिरकर 77 प्रतिशत रह गया.

13, 14, 16, 17, 18, 23, 25 और 28 मार्च तथा 2 और 7 अप्रैल को नियमों का खुला उल्लंघन पाया गया. UPPCL ने खुद स्वीकार किया कि लगभग 1,93,143 उपभोक्ताओं के कनेक्शन रिचार्ज के दो घंटे बाद भी नहीं जुड़े, जिससे हजारों परिवारों को अंधेरे में रहना पड़ा. स्मार्ट मीटर विवाद में उपभोक्ताओं को एक और बड़ी राहत मिली है. आयोग ने पाया कि स्मार्ट मीटर की वास्तविक लागत 2800 रुपये है, जबकि बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं से 6016 रुपये वसूल रही थीं.

इस अतिरिक्त वसूली से प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को 102 से 127 करोड़ रुपये तक का नुकसान हुआ. आयोग ने आदेश दिया है कि यह अतिरिक्त राशि उपभोक्ताओं के बिजली बिल में समायोजित कर वापस लौटाई जाए. आयोग ने उपभोक्ताओं के हित में दो और महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. अब जीरो बैलेंस होने पर भी उपभोक्ता की बिजली तुरंत नहीं काटी जाएगी. दो किलोवाट तक के भार वाले घरेलू कनेक्शनों को तीन दिन या 200 रुपये तक का बैलेंस नेगेटिव होने पर भी बिजली मिलती रहेगी.

इसके साथ ही ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने तकनीकी समिति की रिपोर्ट आने तक पुराने पोस्टपेड मीटर को जबरन स्मार्ट मीटर में बदलने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की शिकायत थी कि बिना सहमति के 70 लाख से अधिक मीटर प्रीपेड मोड में बदल दिए गए. परिषद के संयोजक अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की एक अप्रैल 2026 की अधिसूचना में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, लेकिन फिर भी नए कनेक्शन प्रीपेड मोड में दिए जा रहे थे. आयोग अब धारा 142 के तहत सख्ती से बिजली कंपनियों की जवाबदेही तय कर रहा है, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर सेवा मिल सके और मनमानी वसूली पर रोक लग सके.

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