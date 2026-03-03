ETV Bharat / state

उपेंद्र कुशवाहा भी लड़ेंगे राज्यसभा चुनाव, 5 सीट के लिए मैदान में होंगे 6 उम्मीदवार!

उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे. बतौर एनडीए प्रत्याशी वह 5 मार्च को पर्चा दाखिल करेंगे. पढे़ं पूरी खबर..

उपेंद्र कुशवाहा लड़ेंगे राज्यसभा चुनाव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 3, 2026 at 4:11 PM IST

पटना: बिहार में 5 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आने लगी है. भारतीय जनता पार्टी के बाद अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने अपनी सूची जारी कर दी है. तमाम अटकलों को खारिज करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर सहमति बन गई है.

5 मार्च को नामांकन करेंगे कुशवाहा: आरएलएम ने उपेंद्र कुशवाहा को अपना आधिकारिक प्रत्याशी घोषित कर दिया है. प्रदेश प्रवक्ता नितिन भारती ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बतौर एनडीए कैंडिडेट 5 मार्च को अपना नामांकन दाखिल करेंगे.

5 मार्च को नामांकन करेंगे उपेंद्र कुशवाहा (ETV Bharat)

"एनडीए के शीर्ष नेतृत्व द्वारा विचार-विमर्श एवं आपसी संवाद के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि उपेंद्र कुशवाहा जी आगामी 5 मार्च को उम्मीदवारी हेतु बिहार विधानसभा में अपना नामांकन करेंगे. इस अवसर पर एनडीए के सभी घटक दलों के नेता उपस्थित रहेंगे."- नितिन भारती, प्रवक्ता, राष्ट्रीय लोक मोर्चा

आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा (ETV Bharat)

अब 5वीं सीट के लिए चुनाव होना तय: उपेंद्र कुशवाहा के नाम के ऐलान के साथ ही तय हो गया कि अब बिहार में पांचवीं सीट के लिए वोटिंग होगी. बीजेपी ने पहले ही दो उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की है, जबकि दो सीटों पर जेडीयू का दावा है. ऐसे में कुशवाहा के मैदान में आने से एनडीए प्रत्याशियों की संख्या 5 हो गई. अगर महागठबंधन भी अपना कैंडिडेट देता है तो उम्मीदवारों की संख्या 6 हो जाएगी. जिस वजह से पांचवीं सीट के लिए 16 को मतदान होगा.

शिवेश राम होंगे पांचवें उम्मीदवार?: प्राथमिकता के अनुसार नितिन नबीन, जेडीयू के दोनों अघोषित कैंडिडेट और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे उम्मीदवार होंगे, जबकि शिवेश कुमार पांचवें प्रत्याशी होंगे. यानी अगर चुनाव की नौबत आई तो शिवेश की सीट के लिए असली मुकाबला होगा.

संजय सरावगी (ETV Bharat)

''उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के चौथे उम्मीदवार के रूप में और शिवेश राम पांचवें उम्मीदवार के रूप में नामांकन करेंगे''- संजय सरावगी, अध्यक्ष, बिहार भाजपा

क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर बाजी मार ले गए. वे कहते हैं, 'लोकसभा चुनाव के दौरान भी उपेंद्र कुशवाहा अपने लिए सीट हासिल करने में कामयाब हुए थे. अपने बेटे को मंत्री भी बना लिया और अब खुद के लिए राज्यसभा का टिकट हासिल कर लिया. एक बार फिर हम पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी को निराशा हाथ लगी.'

क्या है राज्यसभा चुनाव का समीकरण?: एक राज्यसभा सीट पर जीत के लिए 41 विधायकों की जरूरत होगी. एनडीए विधायकों की संख्या 202 है. ऐसे में उसकी 4 सीटों पर जीत तय है. वहीं पांचवीं सीट के लिए एनडीए को 3 अतिरिक्त वोट की आवश्यकता होगी. उधर, महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं. इस लिहाजा से एआईएमआईएम के 5 और बीएसपी के एक विधायक का समर्थन जिस गठबंधन को मिलेगा, उसकी जीत तय है. वैसे एआईएमआईएम ऐलान कर चुका है कि वह भी अपना प्रत्याशी उतारेगा.

