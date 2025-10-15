ETV Bharat / state

उपेंद्र कुशवाहा नाराज, कहा- दिल्ली जा रहा हूं, नथिंग इज वेल इन NDA

सीट शेयरिंग के फार्मूला को लेकर उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं. जिससे वो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली रवाना हो गए हैं.

BIHAR ELECTIONS 2025
राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 15, 2025 at 9:29 AM IST

2 Min Read
पटना: बिहार में एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो गया है, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं. देर रात उपेंद्र कुशवाहा को मनाने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिंहा उनके आवास पहुंचे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नहीं मानें.

आज बुलाई थी कार्यालय में बैठक: आज राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने दोपहर 12:30 अपने कार्यालय में नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाने का ऐलान किया था, लेकिन आनन-फानन में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय उनके आवास पर पहुंचे और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर दिल्ली रवाना हो गए.

''एनडीए के शीर्ष नेताओं से विचार-विमर्श करना है. कुछ बातें बची हुई थी जो साफ नहीं हुई थी. इसी को लेकर आज हम केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलने जा रहे हैं''. - उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख

'नथिंग इस वेल इन एनडीए': देर रात उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि नथिंग इस वेल इन एनडीए और उसके बाद भाजपा के बड़े नेताओं की चिंता बढ़ गई थी. यह संदेश जब दिल्ली तक पहुंचा तो उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली तलब किए गए, जहां अमित शाह से उनकी बातचीत होगी.

महुआ सीट को लेकर जताई नाराजगी: उपेंद्र कुशवाहा महुआ विधायक सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को देने से नाराज हैं. इसको लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई थी. अब देखना यह है कि अमित शाह के पास जाकर उपेंद्र कुशवाहा क्या कहते हैं और अमित शाह उनके बातों को कितना तवज्जो देते हैं.

बयानबाजी कर रहे नेता: कुल मिलाकर एक तरफ महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फार्मूला अभी तक साफ नहीं हुआ है, जबकि एनडीए गठबंधन में फार्मूला साफ होने के बावजूद भी लगातार घटक दल एक दूसरे पर बयानबाजी भी कर रहे हैं.

