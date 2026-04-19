'22 अप्रैल को कांग्रेस और राजद का होगा पर्दाफाश..' महिला बिल गिरने पर धिक्कार मार्च निकालेंगे उपेंद्र कुशवाहा
महिला आरक्षण बिल गिरने पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 22 अप्रैल को धिक्कार मार्च निकालेगी. कुशवाहा ने कहा, विपक्ष महिला का हित नहीं चाहता.
Published : April 19, 2026 at 8:44 PM IST
रोहतास: देश भर में महिला आरक्षण बिल को लेकर जारी राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है. राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो सह राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्षी दलों को आड़े हाथ लेते हुए निशाना साधा है. उन्होंने संसद में पारिसीमन और महिला आरक्षण बिल के पारित नहीं होने को लेकर कांग्रेस और महागठबंधन में शामिल दलों को जिम्मेदार ठहराया.
बिहार की महिलाओं के साथ छल: उपेंद्र कुशवाहा ने बताया कि विपक्षी दलों ने मिलकर देश और खासकर बिहार की महिलाओं के साथ छल करने का काम किया है. उन्होंने आरोप लगाए कि यह पार्टियां कभी नहीं चाहती कि महिलाओं को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले. कांग्रेस और महागठबंधन के दलों के लोगों की नियत साफ नहीं है.
"अगर महिला आरक्षण बिल और परिसीमन का बिल पारित हो जाता तो बिहार में लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ती, जिससे महिलाओं को अधिक अवसर मिलते. बिहार के लोकसभा सीटों की संख्या 40 से बढ़कर 60 हो सकती थी. विधानसभा सीटें 243 से बढ़कर 365 तक पहुंच सकती थी." -उपेंद्र कुशवाहा, सुप्रीमो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा
विपक्षी पार्टियों पर गंभीर आरोप: आरएलएम सुप्रीमो ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी पिछले कई वर्षों से परिसीमन के मुद्दे पर संघर्ष कर रही है, लेकिन विपक्षी दलों के रवैया के कारण यह संभव नहीं हो पाया. उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर बिहार जैसे राज्य के हितों की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया. वहीं, इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने आंदोलन का ऐलान भी किया है.
धिक्कार मार्च निकालेगी पार्टी: कुशवाहा ने बताया कि उनकी पार्टी 22 अप्रैल को बिहार के सभी जिला मुख्यालय में धिक्कार मार्च निकालेगी. इस दौरान कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियों के चरित्र का पर्दाफाश किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह मार्च महिलाओं के अधिकारों और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर निकल जाएगा ताकि जनता के बीच सच्चाई सामने लाई जा सके.
"विपक्षी दल महिलाओं को उनका हक नहीं देना चाहते या सिर्फ राजनीति कर रहे हैं. जबकि हम महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. 22 अप्रैल को बिहार के हर जिला मुख्यालय में धिक्कार मार्च निकालकर कांग्रेस और राजद का असली चेहरा जनता के सामने लाया जाएगा." -उपेंद्र कुशवाहा, सुप्रीमो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा
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