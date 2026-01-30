ETV Bharat / state

उपेन्द्र कुशवाहा के RLM में ऑल इज वेल हो गया! विधायक बने प्रदेश अध्यक्ष, कई लोग टीम में शामिल

राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेन्द्र कुशवाहा ने चल रही अटकलों पर विराम लगा दिया है. आगे पढ़ें पूरी खबर

MLA Alok Kumar Singh
आलोक कुमार सिंह RLM के प्रदेश अध्यक्ष बने (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 30, 2026 at 7:23 PM IST

2 Min Read
पटना : पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार उपेन्द्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही थी. ऐसा लग रहा है जैसे उसपर विराम लग गया है. राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल उपेन्द्र कुशवाहा ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है.

आलोक कुमार सिंह RLM के प्रदेश अध्यक्ष बने : दरअसल, उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा की नई टीम की आज घोषणा की है. विधायक आलोक कुमार सिंह को प्रदेश का नया अध्यक्ष बनाया है. वहीं दो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की भी मनोनीत किया है. प्रशांत पंकज और सुभाष चंद्रवशी दोनों को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है.

MLA Alok Kumar Singh
देखें किसे क्या बनाया गया (ETV Bharat)

उपेन्द्र कुशवाहा ने दिखाई एकजुटता : प्रधान महासचिव के पद पर हिमांशु पटेल को और पूर्व प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (संगठन) के पद पर मनोनित किया है. आज उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आलोक कुमार सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की. इस दौरान संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि अब पार्टी में सदस्यता अभियान चलाने की उनकी जिम्मेदारी है.

नाराज चल रहे थे विधायक : बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के चार विधायक चुने गए हैं. उपेंद्र कुशवाहा ने जब अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया तो इसमें से तीन विधायक नाराज हो गए थे. हालांकि पिछले दिनों माधव आनंद और आलोक कुमार सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मिले और विश्वास जताया, लेकिन रामेश्वर महतो अभी भी नाराज चल रहे हैं. ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को फिलहाल राहत मिली है. दो विधायक उनके साथ आ गए हैं.

उपेन्द्र कुशवाहा का बयान (ETV Bharat)

'बजट से बिहार को काफी उम्मीद' : उपेंद्र कुशवाहा ने आने वाले केंद्रीय बजट को लेकर भी बयान दिया है. कहा कि केंद्र के बजट से बिहार को बहुत उम्मीद है. बिहार के लोगों ने इस बार एनडीए को प्रचंड जीत दी है. प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर बिहार के लोगों ने भरोसा जताया है.

''केंद्र का लगातार सहयोग बिहार को मिल भी रहा है. इसलिए बजट में केंद्र से बिहार के लिए इस बार भी विशेष होगा ऐसी उम्मीद है.''- उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, RLM

संपादक की पसंद

