उपेंद्र कुशवाहा ने जारी की RLM की फाइनल लिस्ट, पूर्व MLC समेत 2 उम्मीदवारों की घोषणा

बिहार चुनाव के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है. इस सूची में दो नाम हैं.

Upendra Kushwaha
उपेंद्र कुशवाहा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 16, 2025 at 4:29 PM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने अपने दो नए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है. राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रत्याशियों की दूसरी और अंतिम सूची जारी की है. दो सीटों के लिए जारी लिस्ट में एक पूर्व विधान पार्षद भी शामिल हैं. एनडीए में सीट बंटवारे के तहत राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हिस्से में 6 सीटें आईं है. इन दो उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही सभी छह सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं.

बाजपट्टी से रामेश्वर महतो: उपेंद्र कुशवाहा की ओर से जारी सूची में रामेश्वर कुमार महतो और मदन चौधरी का नाम शामिल है. रामेश्वर महतो को सीतामढ़ी जिले की बाजपट्टी विधानसभा सीट से आरएलएम का कैंडिडेट बनाया गया है. वह बिहार विधान परिषद के भी सदस्य रह चुके हैं.

आरएलएम उम्मीदवारों की सूची (ETV Bharat)

पारु से मदन चौधरी: राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने मुजफ्फरपुर की पारु विधानसभा सीट से मदन चौधरी को प्रत्याशी घोषित किया है. हालांकि उपेंद्र कुशवाहा इस बार पारु की बजाय वैशाली जिले की महुआ सीट चाहते थे लेकिन यह सीट चिराग पासवान की एलजेपीआर के कोटे में चली गई.

पहली सूची में 4 नाम: इससे पहले राष्ट्रीय लोक मोर्चा अपने कोटे की 4 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है. मधुबनी विधानसभा सीट से माधव आनंद को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि समस्तीपुर की उजियारपुर से प्रशांत कुमार पंकज को टिकट मिली है. वहीं सासाराम सीट से स्नेहलता को सिंबल मिला है. इसके अलावे रोहतास की दिनारा सीट से आलोक कुमार सिंह को कैंडिडेट बनाया गया है.

कुशवाहा की पत्नी हैं स्नेहलता: रोहतास जिले की सासाराम विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा की प्रत्याशी स्नेहलता असल में पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी हैं. वह काफी समय से आरएलएम के महिला प्रकोष्ठ से जुड़ी हैं. इसके साथ ही सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रही हैं. हालांकि सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने कम ही नजर आती हैं.

एनडीए में कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा?: बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 101-101 सीटें आईं हैं, जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 29 सीटें मिली हैं. वहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी के कोटे में 6-6 सीटें गईं हैं.

संपादक की पसंद

जन सुराज का हिडेन प्लान! NDA और महागठबंधन दोनों के वोट बैंक पर सेंध लगाने की तैयारी?

सीट बंटवारे पर बिहार NDA की PC टली, क्या अपनी 'उपेक्षा' से नाराज हैं मांझी और कुशवाहा?

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

