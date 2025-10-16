उपेंद्र कुशवाहा ने जारी की RLM की फाइनल लिस्ट, पूर्व MLC समेत 2 उम्मीदवारों की घोषणा
बिहार चुनाव के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है. इस सूची में दो नाम हैं.
Published : October 16, 2025 at 4:29 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने अपने दो नए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है. राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रत्याशियों की दूसरी और अंतिम सूची जारी की है. दो सीटों के लिए जारी लिस्ट में एक पूर्व विधान पार्षद भी शामिल हैं. एनडीए में सीट बंटवारे के तहत राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हिस्से में 6 सीटें आईं है. इन दो उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही सभी छह सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं.
बाजपट्टी से रामेश्वर महतो: उपेंद्र कुशवाहा की ओर से जारी सूची में रामेश्वर कुमार महतो और मदन चौधरी का नाम शामिल है. रामेश्वर महतो को सीतामढ़ी जिले की बाजपट्टी विधानसभा सीट से आरएलएम का कैंडिडेट बनाया गया है. वह बिहार विधान परिषद के भी सदस्य रह चुके हैं.
पारु से मदन चौधरी: राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने मुजफ्फरपुर की पारु विधानसभा सीट से मदन चौधरी को प्रत्याशी घोषित किया है. हालांकि उपेंद्र कुशवाहा इस बार पारु की बजाय वैशाली जिले की महुआ सीट चाहते थे लेकिन यह सीट चिराग पासवान की एलजेपीआर के कोटे में चली गई.
पहली सूची में 4 नाम: इससे पहले राष्ट्रीय लोक मोर्चा अपने कोटे की 4 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है. मधुबनी विधानसभा सीट से माधव आनंद को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि समस्तीपुर की उजियारपुर से प्रशांत कुमार पंकज को टिकट मिली है. वहीं सासाराम सीट से स्नेहलता को सिंबल मिला है. इसके अलावे रोहतास की दिनारा सीट से आलोक कुमार सिंह को कैंडिडेट बनाया गया है.
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदस्य दलों के बीच हुई चर्चा के उपरांत राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लिए निर्धारित 06 विधानसभा क्षेत्रों एवं इनमें से 04 क्षेत्रों के प्रत्याशियों के नाम से संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है।— Rashtriya Lok Morcha (@RLMofIndia) October 15, 2025
इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश… pic.twitter.com/oCDLu2uUms
कुशवाहा की पत्नी हैं स्नेहलता: रोहतास जिले की सासाराम विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोक मोर्चा की प्रत्याशी स्नेहलता असल में पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी हैं. वह काफी समय से आरएलएम के महिला प्रकोष्ठ से जुड़ी हैं. इसके साथ ही सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रही हैं. हालांकि सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने कम ही नजर आती हैं.
पटना स्थित पार्टी कैंप कार्यालय में आज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @UpendraKushRLM जी ने 208–सासाराम विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती स्नेहलता कुशवाहा जी को पार्टी का सिंबल प्रदान किया है।— Rashtriya Lok Morcha (@RLMofIndia) October 16, 2025
राष्ट्रीय लोक मोर्चा परिवार की ओर से श्रीमती स्नेहलता कुशवाहा जी को हार्दिक बधाई… pic.twitter.com/vpRJPUMfp8
एनडीए में कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा?: बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 101-101 सीटें आईं हैं, जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 29 सीटें मिली हैं. वहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी के कोटे में 6-6 सीटें गईं हैं.
