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बेटे का भविष्य अधर में और पार्टी के अंदर 'बगावत', चक्रव्यूह से कैसे निकलेंगे उपेंद्र कुशवाहा?

बेटे दीपक प्रकाश का मंत्री पद खतरे में हैं और पार्टी में बगावत की स्थिति, ऐसे में क्या उपेंद्र कुशवाहा चक्रव्यूह से निकल पाएंगे? पढ़ें..

Upendra Kushwaha
राष्ट्रीय लोक मोर्चा में मुश्किल का दौर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 21, 2026 at 5:48 PM IST

6 Min Read
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पटना: राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजरते दिख रहे हैं. एक ओर उनके बेटे और बिहार सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश के राजनीतिक भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं तो दूसरी ओर पार्टी के भीतर परिवारवाद को लेकर असंतोष और बगावत की स्थिति बनी हुई है. हाल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दीपक प्रकाश की मंत्री पद पर नियुक्ति को लेकर नोटिस जारी किए जाने के बाद राजनीतिक दबाव और बढ़ गया है.

राज्यसभा चुनाव के दौरान झटकी सीट: बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा बड़े 'बारगेनर' माने जाते हैं लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा बुरी तरह फंस चुके हैं. राज्यसभा चुनाव के दौरान तो उपेंद्र कुशवाहा ने दबाव बनाकर भाजपा से राज्यसभा की एक सीट खुद के लिए झटक ली थी. उनको लगा था कि इसी तरीके से दबाव बनाकर विधान परिषद चुनाव के समय भी बेटे के लिए एक सीट झटक लेंगे लेकिन दांव उल्टा पड़ा.

चक्रव्यूह से कैसे निकलेंगे उपेंद्र कुशवाहा? (ETV Bharat)

विलय के मुद्दे पर बनी थी सहमति: अगस्त 2024 को उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के लिए चुने गए और उन्हें उम्मीद थी कि इसी तरीके से विधान परिषद चुनाव के दौरान भी दबाव बनाकर वह अपने बेटे के लिए विधान परिषद की एक सीट हासिल कर लेंगे. राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार कहते हैं कि राज्यसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय के मुद्दे पर सहमति बनी थी. बाद में उपेंद्र कुशवाहा का मन बदल गया और वह पार्टी को मजबूत करने में जुट गए. पार्टी का सम्मेलन कराकर भाजपा को उपेंद्र कुशवाहा ने साफ संकेत भी दे दिया कि वह पार्टी का विलय करने के मूड में नहीं है.

बेटे को लेकर फैसला नहीं ले सके कुशवाहा: 10 महीने बीत गए लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने विलय को लेकर कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाई. जब बेटे दीपक प्रकाश की कुर्सी बचाने की आई तो से भाजपा पर विधान परिषद की एक सीट के लिए दबाव बनाया. डॉ. संजय कुमार कहते हैं कि इस बार भाजपा उपेंद्र कुशवाहा के दबाव में नहीं आई और भाजपा ने स्पष्ट तौर पर यह संकेत दिया कि भाजपा के टिकट पर वह दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेज सकते हैं लेकिन यहां भी कुशवाहा तैयार नहीं हुए. नतीजा यह हुआ कि भाजपा ने विधान परिषद के तीन सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए.

Upendra Kushwaha
राष्ट्रीय लोक मोर्चा नेताओं के साथ उपेंद्र कुशवाहा (ETV Bharat)

सुप्रीम कोर्ट ने बढाई मंत्री दीपक प्रकाश की मुश्किलें: इन सबके बीच दीपक प्रकाश का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया. सुप्रीम कोर्ट की ओर से बिहार सरकार, दीपक प्रकाश और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामला इस आरोप से जुड़ा है कि दीपक प्रकाश को विधायक या विधान पार्षद बने बिना दोबारा मंत्री बनाया गया, जबकि संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत गैर-विधायक मंत्री को छह महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना होता है.

याचिका में कहा गया है कि लगातार दोबारा नियुक्ति कर संवैधानिक प्रावधानों को दरकिनार नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को सुनवाई योग्य मानते हुए सभी पक्षों से जवाब तलब किया है. अदालत ने अभी तक दीपक प्रकाश को मंत्री पद से हटाने या उनके कामकाज पर रोक लगाने का कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है.

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दीपक प्रकाश के साथ उपेंद्र कुशवाहा (ETV Bharat)

"सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख ने उपेंद्र कुशवाहा की परेशानी बढ़ा दी है. बेटे की कुर्सी बचाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के पास अब बहुत कम विकल्प से रह गया है. ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए तोहमत लगाकर विक्टिम कार्ड खेलना चाहेंगे. बेटे के राजनीतिक भविष्य से ज्यादा उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी को महत्व दिया है और वह पार्टी को मजबूत करने में जुट गए हैं. सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा अब उपेंद्र कुशवाहा के दबाव में आने को तैयार नहीं है."- डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

Upendra Kushwaha
राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बैठक (ETV Bharat)

विधायक रामेश्वर महतो को बनाया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष: पार्टी के अंदर बुझी आग को बुझाने की कोशिश उपेंद्र कुशवाहा ने की है और संगठन में नेताओं को जगह दिया है. नाराज चल रहे विधायक रामेश्वर महतो को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है तो माधव आनंद को राष्ट्रीय प्रधान महासचिव बनाया है. कुछ और नेताओं को पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है. कार्यकर्ताओं को पद देकर पार्टी के अंदर परिवारवाद को लेकर उपजी नाराजगी को कम करने की कोशिश की गई है.

उपेंद्र कुशवाहा के समक्ष क्या हैं विकल्प?: संकट की स्थिति से निकलने के लिए उपेंद्र कुशवाहा संगठन को मजबूत करने में लग गए हैं. उपेंद्र कुशवाहा का फोकस कुशवाहा पार्टी में नए चेहरों को जिम्मेदारी देकर बगावत की धार को कुंद करने की कोशिश कर रहे हैं. नई टीम का गठन इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा हैं.

Upendra Kushwaha
उपेंद्र कुशवाहा (ETV Bharat)

पत्नी की जगह बेटे को लड़ाने का विकल्प: एनडीए नेतृत्व से राजनीतिक सौदेबाजी कुशवाहा अभी भी एनडीए का हिस्सा हैं और गठबंधन में बने रहने का दावा भी कर रहे हैं. ऐसे में भाजपा और जदयू नेतृत्व के साथ बातचीत कर बेटे के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश कर सकते हैं. उपेंद्र कुशवाहा के समक्ष एक और विकल्प है. संभव है कि वह अपनी पत्नी को इस्तीफा कर कर बेटे को चुनाव लड़ा सकते हैं लेकिन यहां भी रिस्क है कि उपचुनाव में अगर दीपक प्रकाश चुनाव नहीं जीते तो माया मिली ना राम वाली स्थिति हो जाएगी.

क्या कहते हैं जानकार?: वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण कुमार लाल कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए यह कठिन दौर है. बेटे की कुर्सी कैसे बचे, इसे लेकर उन्हें कोई रास्ता फिलहाल नहीं सूझ रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने भी कुशवाहा की परेशानी बढ़ा रखी है. संकट से निकलने के लिए वह विकल्प तलाश रहे हैं, इधर भाजपा ने विलय का प्रस्ताव दे रखा है.

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