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उपेंद्र कुशवाहा का 22 अप्रैल को धिक्कार मार्च, महिला आरक्षण बिल को लेकर हल्ला बोल

पटना : राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने विपक्ष के खिलाफ 22 अप्रैल को बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में धिक्कार मार्च निकालने का ऐलान किया है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस और राजद ने वर्षों तक बिहार के साथ अन्याय किया है और अब जनता के सामने उनकी सच्चाई लाने का समय आ गया है.

''महिला आरक्षण, ओबीसी प्रतिनिधित्व और परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष ने हमेशा भ्रम फैलाने का काम किया है. जबकि केंद्र सरकार महिलाओं और पिछड़े वर्गों को उनका अधिकार देने की दिशा में लगातार काम कर रही है.''- उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा

'महिलाओं को लेकर PM मोदी की सशक्त सोच' : उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देश के सामने एक बड़ा विषय महिला आरक्षण का है, जिससे देश की आधी आबादी जुड़ी हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं. महिला आरक्षण बिल उसी सोच का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को नीति निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में मजबूत भागीदारी देना है.

''हमारी पार्टी महिला आरक्षण बिल का पूरी मजबूती के साथ समर्थन करती है. कि सामाजिक न्याय तभी पूरा होगा, जब पिछड़े वर्ग की महिलाओं और पुरुषों दोनों को उनकी हिस्सेदारी के अनुसार अवसर मिलेगा.''- उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा

'OBC महिलाओं को अलग से शामिल..' : उपेंद्र कुशवाहा कहा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा की स्पष्ट सोच है कि महिलाओं को आरक्षण के साथ-साथ पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. भारत सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा कदम उठाया, लेकिन ओबीसी वर्ग की महिलाओं को अलग से शामिल नहीं किया गया, जो आगे सुधार का विषय है.

'सामाजिक न्याय को और व्यापक रूप देने की जरूरत' : उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पूरे देश में जातीय जनगणना का मुद्दा तेजी से आगे बढ़ रहा है. जातीय जनगणना का काम पूरा होने के बाद ओबीसी वर्ग के सामान्य पुरुषों और महिलाओं के लिए आरक्षण की दिशा में सरकार और ठोस प्रयास करेगी. उन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए और केंद्र सरकार इस दिशा में ऐतिहासिक पहल कर रही है. आने वाले समय में सामाजिक न्याय को और व्यापक रूप देने की जरूरत है.