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उपेंद्र कुशवाहा का 22 अप्रैल को धिक्कार मार्च, महिला आरक्षण बिल को लेकर हल्ला बोल

विपक्ष के विरोध में कुशवाहा की पार्टी धिक्कार मार्च करेगी. महिला आरक्षण में ओबीसी महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व देने की मांग करेगी. पढ़ें खबर

Upendra Kushwaha
उपेंद्र कुशवाहा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 21, 2026 at 6:41 PM IST

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पटना : राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने विपक्ष के खिलाफ 22 अप्रैल को बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में धिक्कार मार्च निकालने का ऐलान किया है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस और राजद ने वर्षों तक बिहार के साथ अन्याय किया है और अब जनता के सामने उनकी सच्चाई लाने का समय आ गया है.

''महिला आरक्षण, ओबीसी प्रतिनिधित्व और परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष ने हमेशा भ्रम फैलाने का काम किया है. जबकि केंद्र सरकार महिलाओं और पिछड़े वर्गों को उनका अधिकार देने की दिशा में लगातार काम कर रही है.''- उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा

'महिलाओं को लेकर PM मोदी की सशक्त सोच' : उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि देश के सामने एक बड़ा विषय महिला आरक्षण का है, जिससे देश की आधी आबादी जुड़ी हुई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं. महिला आरक्षण बिल उसी सोच का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को नीति निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में मजबूत भागीदारी देना है.

''हमारी पार्टी महिला आरक्षण बिल का पूरी मजबूती के साथ समर्थन करती है. कि सामाजिक न्याय तभी पूरा होगा, जब पिछड़े वर्ग की महिलाओं और पुरुषों दोनों को उनकी हिस्सेदारी के अनुसार अवसर मिलेगा.''- उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा

'OBC महिलाओं को अलग से शामिल..' : उपेंद्र कुशवाहा कहा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा की स्पष्ट सोच है कि महिलाओं को आरक्षण के साथ-साथ पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. भारत सरकार ने महिलाओं के लिए बड़ा कदम उठाया, लेकिन ओबीसी वर्ग की महिलाओं को अलग से शामिल नहीं किया गया, जो आगे सुधार का विषय है.

'सामाजिक न्याय को और व्यापक रूप देने की जरूरत' : उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पूरे देश में जातीय जनगणना का मुद्दा तेजी से आगे बढ़ रहा है. जातीय जनगणना का काम पूरा होने के बाद ओबीसी वर्ग के सामान्य पुरुषों और महिलाओं के लिए आरक्षण की दिशा में सरकार और ठोस प्रयास करेगी. उन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए और केंद्र सरकार इस दिशा में ऐतिहासिक पहल कर रही है. आने वाले समय में सामाजिक न्याय को और व्यापक रूप देने की जरूरत है.

'परिसीमन बिहार के लिए लाभप्रद' : परिसीमन के मुद्दे पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनकी पार्टी लंबे समय से इसकी मांग करती रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने संविधान में संशोधन कर परिसीमन की प्रक्रिया को रोक दिया था, जिसका नुकसान आज भी बिहार जैसे राज्यों को उठाना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व मजबूत हो सके.

''यदि परिसीमन लागू होता तो बिहार को सबसे बड़ा लाभ मिलता. बिहार में वर्तमान 40 लोकसभा सीटें बढ़कर 60 तक पहुंच सकती थीं, जबकि विधानसभा की 243 सीटें बढ़कर लगभग 365 हो जातीं. इससे महिलाओं, युवाओं और पिछड़े वर्गों को राजनीति में अधिक अवसर मिलता. सीटों की संख्या बढ़ने से क्षेत्रीय संतुलन बेहतर होगा और लोकतंत्र अधिक मजबूत बनेगा.''- उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा

RJD-कांग्रेस पर हमला : उपेंद्र कुशवाहा ने कांग्रेस और राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दलों ने बिहार के हितों की अनदेखी की है. उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा अवसर था, जब बिहार को उसका उचित प्रतिनिधित्व मिल सकता था, लेकिन विपक्ष ने हमेशा राजनीति को प्राथमिकता दी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं और पिछड़े वर्गों के हित में सकारात्मक सोच दिखाई है.

''विपक्ष के अन्याय के खिलाफ 22 अप्रैल को बिहार के हर जिला मुख्यालय में धिक्कार मार्च निकाला जाएगा. यह मार्च जनता को जागरूक करने और विपक्ष की नीतियों के खिलाफ जनमत तैयार करने के लिए होगा. पार्टी कार्यकर्ता जिला स्तर पर लोगों के बीच जाकर बताएंगे कि कैसे वर्षों तक बिहार के विकास, महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे मुद्दों को दबाया गया.''- उपेंद्र कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा

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