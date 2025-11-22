ETV Bharat / state

क्लास में फेल छात्र नहीं है मेरा बेटा.. परिवारवाद के आरोपों पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा

बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री बनने के बाद उपेंद्र कुशवाहा पर परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं. अब उन्होंने सफाई दी है. पढ़ें क्या कहा?

दीपक प्रकाश और उपेंद्र कुशवाहा (ETV Bharat)
Published : November 22, 2025 at 10:02 AM IST

पटना: 20 नवंबर को जब नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा था, तब एक नाम चौंकाने वाला था. आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने भी मंत्री पद की शपथ ली. इसके पहले बहुत कम लोग उनके बारे में जानते थे. बिना विधायक और विधान पार्षद बने ही उनको बिहार सरकार में मंत्री बना दिया गया. इसको लेकर कुशवाहा पर परिवारवाद के आरोप भी लगे, क्योंकि उन्होंने अपने चारों विधायकों को नजरअंदाज करते हुए बेटे को आगे बढ़ाया. हालांकि आरएलएम चीफ ने परिवारवाद के आरोपों को नकारते हुए इसे काबिलियत से जोड़ दिया.

परिवारवाद के आरोप पर दी सफाई: उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि अगर आपने हमारे निर्णय को परिवारवाद की श्रेणी में रखा है तो जरा समझिए मेरी विवशता को. पार्टी के अस्तित्व और भविष्य को बचाने और बनाए रखने के लिए यह कदम जरुरी ही नहीं अपरिहार्य था. उन्होंने कहा कि तमाम कारणों का सार्वजनिक विश्लेषण नहीं कर सकता लेकिन आप सभी जानते हैं कि पूर्व में पार्टी के विलय जैसा भी अलोकप्रिय और एक तरह से लगभग आत्मघाती निर्णय लेना पड़ा था. उस वक्त भी बड़े संघर्ष के बाद आप सभी के आशीर्वाद से पार्टी ने सांसद-विधायक सब बनाए. लोग जीते और निकल लिए. लिहाजा फिर से ऐसी स्थिति न आए, ये फैसला जरूरी था.

मंत्री पद की शपथ लेते दीपक प्रकाश (सबसे दाएं) (ETV Bharat)

'पार्टी बचाने के लिए पिया जहर': आरएलएम चीफ ने आगे कहा कि हमारे निर्णय की आज जितनी आलोचना हो लेकिन इसके बिना फिलहाल कोई दूसरा विकल्प फिर से शून्य तक पहुंचा सकता था. भविष्य में जनता का आशीर्वाद कितना मिलेगा, मालूम नहीं लेकिन खुद के निर्णय से शून्य तक पहुंचने का विकल्प खोलना उचित नहीं था. उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन से अमृत और जहर दोनों निकलता है. कुछ लोगों को तो जहर पीना ही पड़ता है. वर्तमान के निर्णय से परिवारवाद का आरोप मेरे उपर लगेगा, यह जानते और समझते हुए भी निर्णय लेना पड़ा, जो मेरे लिए जहर पीने के बराबर था. फिर भी मैंने ऐसा निर्णय लिया.

बेटे पर क्या बोले कुशवाहा?: बेटे की काबिलियत का जिक्र करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, 'अरे भाई, रही बात दीपक प्रकाश की तो जरा समझिए. विद्यालय की कक्षा में फेल विद्यार्थी नहीं है. मेहनत से पढ़ाई करके कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री ली है. पूर्वजों से संस्कार पाया है उसने. इंतजार कीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए उसे अपने को साबित करने का, करके दिखाएगा. अवश्य दिखाएगा. आपकी उम्मीदों और भरोसा पर खरा उतरेगा. वैसे भी किसी भी व्यक्ति की पात्रता का मूल्यांकन उसकी जाति या उसके परिवार से नहीं, उसकी काबिलियत और योग्यता से होना चाहिए.'

"मैं देख रहा हूं, हमारी पार्टी के निर्णय को लेकर पक्ष और विपक्ष में आ रही प्रतिक्रियाएं. उत्साहवर्धक भी, आलोचनात्मक भी. आलोचनाएं स्वस्थ भी हैं, कुछ दूषित और पूर्वाग्रह से ग्रसित भी. अरे भाई, दीपक प्रकाश विद्यालय की कक्षा में फेल विद्यार्थी नहीं है. मेहनत से पढ़ाई करके कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री ली है."- उपेंद्र कुशवाहा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा

नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा (ETV Bharat)

दीपक प्रकाश बने हैं मंत्री: राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा और विधायक स्नेहलता कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिहार सरकार में मंत्री बने हैं. उनको पंचायती राज विभाग का जिम्मा मिला है. उनको मंत्री बनाए जाने पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वह न तो विधायक हैं और न ही विधान पार्षद. उन्होंने कभी भी कोई चुनाव नहीं लड़ा है. इस चुनाव में उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 4 विधायक जीते हैं, लेकिन किसी को मंत्री नहीं बनाया गया.

परिवार के साथ उपेंद्र कुशवाहा (ETV Bharat)

कौन हैं दीपक प्रकाश?: पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का जन्म 2 अक्टूबर 1989 को हुआ था. 2005 में 10वीं और 2007 में 12वीं के बाद एमआईटी (मणिपाल) से उन्होंने कम्प्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की. 2011 से 2013 तक नौकरी करने के बाद स्वरोजगार और फिर पिता के साथ राजनीति से जुड़ गए.

