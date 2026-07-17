'जब नेता ही गायब हैं तो पार्टी का क्या होगा', तेजस्वी यादव पर उपेंद्र कुशवाहा का तंज
आरजेडी में मची उथल-पुथल पर उपेंद्र कुशवाहा ने तंज कसा है. उन्होंने कहा कि जब नेता ही गायब हैं, तो पार्टी का क्या होगा. पढ़ें..
Published : July 17, 2026 at 3:04 PM IST
सासाराम: पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय जनता दल और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि आरजेडी पहले से ही एक ध्वस्त पार्टी है और उनके नेता खुद लापता है. बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है लेकिन उनका कोई अता-पता नहीं है.
तेजस्वी पर कसा तंज: रोहतास मे कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद आरएलएम चीफ ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष की अपनी एक जवाबदेही होती है. वह सरकार की कमियां बताते हैं लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष को इससे कोई मतलब नहीं है. अब वह विदेश में हैं या फिर कहां है, इसकी जानकारी बिहार की जनता को नहीं है.
'गायब हैं नेता प्रतिपक्ष': आरएलएम अध्यक्ष ने कहा कि वैसे यह तेजस्वी यादव की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है. वह कहीं भी आएं-जाएं, इससमें हमें कोई मतलब नहीं है लेकिन नेता प्रतिपक्ष होने पर जनता के प्रति भी एक जवाबदेही है. वह हमेशा गायब रहते हैं. ऐसे में वह कैसे आम जनता की समस्या को समझ पाएंगे और उसे उठा पाएंगे.
'आरजेडी पहले से ध्वस्त पार्टी': उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आरजेडी पहले से ही ध्वस्त पार्टी है. अब जिस पार्टी के नेता ही गायब हो, भला उस पार्टी का क्या हश्र होगा. यही वजह है कि राष्ट्रीय जनता दल में भगदड़ मची है. लोग पार्टी छोड़ रहे हैं.
"आरजेडी तो है ही ध्वस्त पार्टी पहले से ही. अब आरजेडी नेता संवैधानिक रूप से हैं विपक्ष के नेता विधानसभा में. उनका अता-पता ही नहीं रहता. जब नेता ही गायब हैं तो उस पार्टी का क्या होगा? वही हो रहा है."- उपेंद्र कुशवाहा, अध्यक्ष, आरएलएम
मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी छोड़ा?: दरअसल, आरजेडी के पुराने नेता और प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने गुरुवार को अचानक इस्तीफा दे दिया. उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल से मिलकर सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया. अपमान और उपेक्षा का आरोप लगाते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है. उनको लालू यादव और तेजस्वी यादव का करीबी माना जाता था.
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