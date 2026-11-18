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कोहरे को लेकर यूपीडा सख्त; पूर्वांचल और आगरा-लखनऊ समेत 5 एक्सप्रेसवे पर बदली रफ्तार, जानिए कब तक लागू रहेंगे नए नियम

यूपीडा ने लागू किया 'कॉन्वॉय सिस्टम'; जानें एक्सप्रेसवे पर कितनी रखनी होगी स्पीड ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: यूपी में सर्दी ने दस्तक दे दी है. सुबह-शाम के समय कोहरा और धुंध रहता है. जिससे हर साल कोहरे की वजह से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसे होते हैं. जिसमें जन हानि भी होती है. इसको लेकर ही यूपीडा ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे रोकने के लिए नई व्यवस्था तैयार की है.

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने कोहरे और धुंध को लेकर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कॉन्वाय सिस्टम लागू कर दिया है. जिससे कोहरे और धुंध में एक्सप्रेस वे पर होने वाले हादसे में कमी लाई जा सके. इसके लिए वाहनों की वाहनों की गति सीमा भी कम की है. यूपीडा की ओर से जारी आदेश में वाहनों की रफ्तार पर अंकुश लगाने की.

अलका, एडीसीपी ट्रैफिक (Video Credit; ETV Bharat)

ये नई व्यवस्था 15 फरवरी 2027 तक या कोहरे की स्थिति सामान्य होने तक लागू रहेगी. जिसमें दिन के समय कार की गति सीमा 80 किलोमीटर, बस के लिए गति सीमा 60 किलोमीटर और मालवाहक वाहनों की गति सीमा 50 किलोमीटर तय है. रात समय में वाहनों की गति सीमा और कम रहेगी. Photo Credit; UPEIDA (Photo Credit; UPEIDA)



यूपीडा के सुरक्षा अधिकारी प्रथम राधामोहन द्विवेदी ने बताया कि इसको लेकर नोडल अधिकारी राजेश पांडे ने निर्देश जारी किए हैं. जिसके चलते 15 नवंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर वाहनों के लिए नई गति सीमा लागू की है. जिसमें चालक की सीट के अतिरिक्त 8 से अधिक सीटों वाले यात्री वाहनों की गति दिन में सुबह 8 से रात 8 बजे तक 80 किलोमीटर और रात 8 से सुबह 8 बजे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की है. इसके साथ ही 9 या अधिक सीटों वाले यात्री वाहनों के लिए दिन में 60 और रात में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा तय की है. इसके साथ ही मालवाहक वाहनों की दिन में गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा और रात में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की अनुमति है.

दृश्यता कम होने पर टोल प्लाजा पर खड़े रहेंगे वाहन 15 नवंबर तक एम-1 श्रेणी के वाहनों की गति दिन में 100 और रात में 80 किलोमीटर

एम-2 और एम-3 श्रेणी के वाहनों की दिन में 80 और रात में 60 किलोमीटर

मालवाहक वाहनों की दिन में 60 और रात में 50 किलोमीटर प्रति घंटे निर्धारित थी.

अब दृश्यता 50 मीटर से कम होने पर वाहनों को नजदीकी टोल प्लाजा, वे-साइड एमेनिटीज, पेट्रोल पंप और रेस्टोरेंट पर रोकने की अपील की जाएगी.

इसके साथ ही वाहनों को एकत्रित कर पुलिस की निगरानी में कॉन्वॉय सिस्टम के तहत सुरक्षित तरीके से आगे रवाना करने की बात कही गई.

जिसके लिए पुलिस विभाग के समन्वय से एसओपी तैयार करने और सुरक्षा टीमों को प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दिए हैं.

