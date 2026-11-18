कोहरे को लेकर यूपीडा सख्त; पूर्वांचल और आगरा-लखनऊ समेत 5 एक्सप्रेसवे पर बदली रफ्तार, जानिए कब तक लागू रहेंगे नए नियम
कोहरे से पहले लखनऊ एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार कम हुई, टोल प्लाजा और एंट्री-एग्जिट प्वाइंट पर तैनात रहेगी पुलिस.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 11:11 AM IST
आगरा: यूपी में सर्दी ने दस्तक दे दी है. सुबह-शाम के समय कोहरा और धुंध रहता है. जिससे हर साल कोहरे की वजह से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसे होते हैं. जिसमें जन हानि भी होती है. इसको लेकर ही यूपीडा ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे रोकने के लिए नई व्यवस्था तैयार की है.
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने कोहरे और धुंध को लेकर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कॉन्वाय सिस्टम लागू कर दिया है. जिससे कोहरे और धुंध में एक्सप्रेस वे पर होने वाले हादसे में कमी लाई जा सके. इसके लिए वाहनों की वाहनों की गति सीमा भी कम की है. यूपीडा की ओर से जारी आदेश में वाहनों की रफ्तार पर अंकुश लगाने की.
ये नई व्यवस्था 15 फरवरी 2027 तक या कोहरे की स्थिति सामान्य होने तक लागू रहेगी. जिसमें दिन के समय कार की गति सीमा 80 किलोमीटर, बस के लिए गति सीमा 60 किलोमीटर और मालवाहक वाहनों की गति सीमा 50 किलोमीटर तय है. रात समय में वाहनों की गति सीमा और कम रहेगी.
यूपीडा के सुरक्षा अधिकारी प्रथम राधामोहन द्विवेदी ने बताया कि इसको लेकर नोडल अधिकारी राजेश पांडे ने निर्देश जारी किए हैं. जिसके चलते 15 नवंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर वाहनों के लिए नई गति सीमा लागू की है. जिसमें चालक की सीट के अतिरिक्त 8 से अधिक सीटों वाले यात्री वाहनों की गति दिन में सुबह 8 से रात 8 बजे तक 80 किलोमीटर और रात 8 से सुबह 8 बजे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की है. इसके साथ ही 9 या अधिक सीटों वाले यात्री वाहनों के लिए दिन में 60 और रात में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा तय की है. इसके साथ ही मालवाहक वाहनों की दिन में गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा और रात में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की अनुमति है.
दृश्यता कम होने पर टोल प्लाजा पर खड़े रहेंगे वाहन
- 15 नवंबर तक एम-1 श्रेणी के वाहनों की गति दिन में 100 और रात में 80 किलोमीटर
- एम-2 और एम-3 श्रेणी के वाहनों की दिन में 80 और रात में 60 किलोमीटर
- मालवाहक वाहनों की दिन में 60 और रात में 50 किलोमीटर प्रति घंटे निर्धारित थी.
- अब दृश्यता 50 मीटर से कम होने पर वाहनों को नजदीकी टोल प्लाजा, वे-साइड एमेनिटीज, पेट्रोल पंप और रेस्टोरेंट पर रोकने की अपील की जाएगी.
- इसके साथ ही वाहनों को एकत्रित कर पुलिस की निगरानी में कॉन्वॉय सिस्टम के तहत सुरक्षित तरीके से आगे रवाना करने की बात कही गई.
- जिसके लिए पुलिस विभाग के समन्वय से एसओपी तैयार करने और सुरक्षा टीमों को प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दिए हैं.
यूपीडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही की ओर से आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज पुलिस कमिश्नर के साथ ही जिन-जिन जिलों से एक्सप्रेस वे निकलते हैं. वहां पर वाहनों की गति सीमा को लेकर एसएसपी और एसपी को पत्र भेजा है. जिसमें जरूरी पुलिस बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. ये व्यवस्था आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर लागू रहेगी.
तय गति सीमा का रखे ध्यान: आगरा पुलिस कमिश्नरेट की एडीसीपी ट्रैफिक अलका बताती हैं कि यूपीडा ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे पर वाहनों की गति सीमा निर्धारित की है. जो कि 15 नवंबर से 15 फरवरी 2027 तक लागू रहेगी. जिससे हादसे रोके जाएं.
पुलिस थानों से किया जाएगा समन्वय: यूपीडा की ओर से कोहरे और धुंध को लेकर जो आदेश जारी किया है. उसमें एटीएमएस के माध्यम से ओवर स्पीड चालान की व्यवस्था की गई है. जिसमें नई गति सीमा का अपडेट किया है. जिसको लेकर एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर पीए सिस्टम से वाहन चालकों को लगातार एनाउंसमेंट के जरिए जागरूक किया जाएगा. कोहरे की चेतावनी के साथ ही बड़े-बड़े बोर्ड के जरिए भी गति सीमा के बारे में बताया जाएगा. इसके साथ ही एंट्री-एग्जिट प्वाइंट पर फॉग लाइट लगाने, रिफ्लेक्टिव टेप और साइन बोर्ड का निरीक्षण करने तथा पेट्रोलिंग टीमों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं.
यूपीडा के सुरक्षा अधिकारी प्रथम राधामोहन द्विवेदी ने बताया कि टोल प्लाजा और एंट्री-एग्जिट प्वाइंट पर पर्याप्त पुलिस तैनात करने के बारे में पुलिस अधिकारियों को पत्र भेजा है. इसमें थाना प्रभारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जाए, जिससे कोहरे में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यातायात सुचारु और दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके.
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