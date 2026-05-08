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गंगा एक्सप्रेसवे पर स्पीड नियंत्रण के लिए यूपीडा का मास्टर प्लान: 120 किमी की रफ्तार को बनाए रखने के लिए ये उपाय

लखनऊ: उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने गंगा एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों की गति को नियंत्रित रखने के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया है. तय सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे जाने की गुंजाइश को कम करने के लिए हर 12 किलोमीटर पर स्पीडो मीटर (स्पीड चेक पॉइंट) लगाए गए हैं. यूपीडा की रिसर्च के अनुसार, प्रत्येक स्पीडो मीटर से चार किलोमीटर पहले ही 95 प्रतिशत वाहन चालक अपनी गति घटा देते हैं, जिससे पूरे मार्ग पर नियमित और सुरक्षित गति बनी रहेगी.

गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा और महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 अप्रैल को उद्घाटित यह 594 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड, 6-लेन भविष्य में 8 लेन तक विस्तार योग्य है. एक्सप्रेसवे मेरठ जिले के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज जिले के जुदापुर दांडू गांव तक जाता है. यह पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है तथा 12 जिलों, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरता है. लगभग 36,000 करोड़ रुपये की लागत से बने इस हाईवे पर यात्रा का समय मेरठ-प्रयागराज के बीच 12-13 घंटे से घटकर मात्र 6 घंटे रह गया है. डिजाइन स्पीड 120 किमी/घंटा है, जो देश की सबसे ऊंची अनुमत सीमा है. दोपहिया वाहनों पर प्रतिबंध है.

2019 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कुंभ मेला के मद्देनजर इस परियोजना को मंजूरी दी थी. यूपीडा ने इसे 12 पैकेजों में बांटकर डिजाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर मॉडल पर विकसित किया. अडानी ग्रुप ने कई पैकेजों का निर्माण संभाला. यह एक्सप्रेसवे गंगा नदी के किनारे-किनारे विकसित हो रहा है, जो न केवल यातायात बल्कि औद्योगिक विकास, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन को बढ़ावा देगा. फेज-1 पूरा होने के बाद फेज-2 में इसे हरिद्वार और बलिया तक विस्तारित करने की योजना है, जिससे कुल लंबाई 1000 किलोमीटर से अधिक हो जाएगी.