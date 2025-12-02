ETV Bharat / state

RTE के तहत दाखिले लेने वाले छात्रों का भी नया सत्र एक अप्रैल से होगा शुरू, ये जरूरी दस्तावेज तैयार रखें अभिभावक

आरटीई में आवेदन प्रक्रिया को लेकर अपडेट, इस बार प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है.

शिकायत निस्तारण में तेजी के निर्देश
शिकायत निस्तारण में तेजी के निर्देश (फोटो सोर्स- RAJASTHAN EDUCATION DEPARTMENT)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 2, 2025 at 7:58 AM IST

4 Min Read
जयपुर : आरटीई के जरिए प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के हित में शिक्षा विभाग ने अहम फैसला लिया है. शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने निर्देश दिए है कि आरटीई के माध्यम से प्रवेश पाने वाले सभी छात्रों का भी अन्य छात्रों के तरह 1 अप्रैल से स्कूल में एजुकेशन शुरू की जाए. ताकि कोई भी छात्र कोर्स में पीछे नहीं छूटेगा और नए सत्र की शुरुआत से ही पढ़ाई की बराबरी बनी रहेगी.

कई बार आरटीई के तहत देर से प्रवेश मिलने के कारण छात्रों का कोर्स छूट जाता है और उन पर अतिरिक्त मानसिक दबाव भी बढ़ जाता है. इसी समस्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने छात्रों के हित में बड़ा कदम उठाया है. शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने निर्देश दिए हैं कि आरटीई से प्रवेश पाने वाले सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई भी अन्य विद्यार्थियों की तरह 1 अप्रैल से ही शुरू कराई जाए, ताकि कोई भी बच्चा सत्र की शुरुआत से ही पीछे न रहे और नई कक्षा का पाठ्यक्रम बराबरी से पूरा कर सके. इससे छात्रों को नियमित कक्षा वातावरण और समय पर कोर्स पूरा होने में बड़ी मदद मिलेगी.

दस्तावेज अपलोड की अंतिम तिथि तय होगी : आरटीई आवेदन में सबसे बड़ी दिक्कत अधूरे या देर से अपलोड हुए दस्तावेजों को लेकर आई है. ऐसे में कृष्ण कुणाल ने निर्देशित किया कि दस्तावेज अपलोड की एक निश्चित अंतिम तिथि तय की जाए, ताकि छात्र समय पर तैयारी कर सकें और भ्रम की स्थिति खत्म हो.

आय सत्यापन के लिए पैन अनिवार्य : कई बार गलत प्रमाणपत्रों के कारण वास्तविक जरूरतमंद छात्र वंचित रह जाते हैं. इसे रोकने के लिए अभिभावकों को अब आय सत्यापन प्रक्रिया में PAN कार्ड को अनिवार्य किया जाएगा. इससे पात्र विद्यार्थियों को लाभ सुनिश्चित होगा.

प्राइवेट स्कूल की ओर से प्रवेश से मना करने पर पेनल्टी : अक्सर ये देखा गया है कि स्कूल अलॉटमेंट होने के बाद भी कुछ प्राइवेट स्कूल छात्रों को प्रवेश देने से इंकार कर देते हैं. अब ऐसी स्थिति में स्कूल पर पेनल्टी लगाने का प्रावधान किया जाएगा. इससे छात्रों को उनका हक मिलेगा और आरटीई सीटें खाली नहीं रहेंगी.

शिकायत निस्तारण में तेजी के निर्देश : वहीं शासन सचिव ने प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी शिकायतों के समाधान को तेज और सरल बनाने पर जोर दिया. साथ ही बताया कि अब किसी भी प्रकार की शिकायत पहले सीबीईओ, फिर डीईओ और आवश्यकता पड़ने पर संयुक्त निदेशक स्तर पर सुनी जाएगी. इससे उन छात्रों को राहत मिलेगी जिनकी आवेदन या प्रवेश प्रक्रिया के दौरान तकनीकी या दस्तावेज संबंधी समस्या आती थी.

अभिभावकों के लिए मॉक सेशन : आरटीई आवेदन प्रक्रिया आम अभिभावकों के लिए अक्सर जटिल साबित होती है. इसकी वजह से कई बच्चे प्रवेश से चूक जाते थे. शासन सचिव ने मॉक सेशन आयोजित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अभिभावक आवेदन प्रक्रिया को समझकर सही तरीके से पूरा कर सकें. इसका सीधा फायदा छात्रों को मिलेगा.

8वीं के बाद पढ़ाई न छूटे : शिक्षा शासन सचिव ने आरटीई से पढ़ाई कर चुके छात्रों का 12वीं कक्षा तक ठहराव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. इसके लिए दो प्रमुख योजनाओं मुख्यमंत्री बालक फीस पुनर्भरण योजना और वीर बाला काली बाई भील बालिका फीस पुनर्भरण योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने पर जोर दिया. ताकि आर्थिक तंगी के कारण 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देने की स्थिति खत्म हो.

