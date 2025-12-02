ETV Bharat / state

RTE के तहत दाखिले लेने वाले छात्रों का भी नया सत्र एक अप्रैल से होगा शुरू, ये जरूरी दस्तावेज तैयार रखें अभिभावक

शिकायत निस्तारण में तेजी के निर्देश ( फोटो सोर्स- RAJASTHAN EDUCATION DEPARTMENT )

जयपुर : आरटीई के जरिए प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के हित में शिक्षा विभाग ने अहम फैसला लिया है. शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने निर्देश दिए है कि आरटीई के माध्यम से प्रवेश पाने वाले सभी छात्रों का भी अन्य छात्रों के तरह 1 अप्रैल से स्कूल में एजुकेशन शुरू की जाए. ताकि कोई भी छात्र कोर्स में पीछे नहीं छूटेगा और नए सत्र की शुरुआत से ही पढ़ाई की बराबरी बनी रहेगी. कई बार आरटीई के तहत देर से प्रवेश मिलने के कारण छात्रों का कोर्स छूट जाता है और उन पर अतिरिक्त मानसिक दबाव भी बढ़ जाता है. इसी समस्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने छात्रों के हित में बड़ा कदम उठाया है. शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने निर्देश दिए हैं कि आरटीई से प्रवेश पाने वाले सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई भी अन्य विद्यार्थियों की तरह 1 अप्रैल से ही शुरू कराई जाए, ताकि कोई भी बच्चा सत्र की शुरुआत से ही पीछे न रहे और नई कक्षा का पाठ्यक्रम बराबरी से पूरा कर सके. इससे छात्रों को नियमित कक्षा वातावरण और समय पर कोर्स पूरा होने में बड़ी मदद मिलेगी. इसे भी पढ़ें: स्कूलों में अब ओरल रीडिंग फ्लुएंसी से होगा छात्रों का असेसमेंट, Digital App के जरिए होगा टेस्ट दस्तावेज अपलोड की अंतिम तिथि तय होगी : आरटीई आवेदन में सबसे बड़ी दिक्कत अधूरे या देर से अपलोड हुए दस्तावेजों को लेकर आई है. ऐसे में कृष्ण कुणाल ने निर्देशित किया कि दस्तावेज अपलोड की एक निश्चित अंतिम तिथि तय की जाए, ताकि छात्र समय पर तैयारी कर सकें और भ्रम की स्थिति खत्म हो. आय सत्यापन के लिए पैन अनिवार्य : कई बार गलत प्रमाणपत्रों के कारण वास्तविक जरूरतमंद छात्र वंचित रह जाते हैं. इसे रोकने के लिए अभिभावकों को अब आय सत्यापन प्रक्रिया में PAN कार्ड को अनिवार्य किया जाएगा. इससे पात्र विद्यार्थियों को लाभ सुनिश्चित होगा.