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BSP से 250 टन लोहा चोरी केस: सांसद विजय बघेल बोले - यह संगठित गैंग का काम

दुर्ग पुलिस अब तक बीएसपी के 2 अधिकारियों सहित 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.

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यह संगठित गैंग का काम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 19, 2026 at 2:34 PM IST

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दुर्ग: भिलाई स्टील प्लांट में 250 टन लौह स्क्रैप चोरी के बहुचर्चित मामले में दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल का बड़ा बयान सामने आया है. दुर्ग सांसद ने कहा कि यह किसी एक व्यक्ति का अपराध नहीं, बल्कि एक संगठित गैंग का काम है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि असली सरगना कानून के शिकंजे में आ सके.

चोरी के केस में कुल 15 आरोपी हो चुके गिरफ्तार

250 टन लोहा चोरी के इस मामले में दुर्ग पुलिस अब तक बीएसपी के 2 अधिकारियों सहित 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. पुलिस की कार्रवाई अभी भी लगातार जारी है. यह मामला 26 मई को सामने आया था, जब भिलाई-3 थाना क्षेत्र के अकलोरडीह स्थित एके ट्रेडर्स स्क्रैप यार्ड में छापेमारी कर करीब 250 टन लौह स्क्रैप जब्त किया गया था, जिसकी कीमत 3 करोड़ 22 लाख रुपये से अधिक आंकी गई.

यह संगठित गैंग का काम (ETV Bharat)

250 टन स्क्रैप हुआ चोरी

जांच में खुलासा हुआ कि फ्लाई एश से भरे ट्रकों के नीचे स्टील प्लेट, बीम और अन्य स्क्रैप छिपाकर प्लांट से बाहर निकाला जाता था. गिरफ्तार चालकों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे 30 से 40 बार इसी तरीके से स्क्रैप बाहर ले जा चुके थे. वहीं सांसद विजय बघेल ने कहा कि उन्होंने पहले भी इस रैकेट की जानकारी दी थी और सख्त कार्रवाई की मांग की थी. उन्होंने दुर्ग पुलिस और एसएसपी विजय अग्रवाल द्वारा की जा रही कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाना चाहिए.

सांसद ने की जांच की मांग

सांसद बघेल ने आशंका जताई कि इस पूरे मामले में सुरक्षा कर्मियों, अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है. चोरी के इस केस पर विजय बघेल और वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन पहले ही इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं।

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