₹5800 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट: कानपुर रिंग रोड बनेगी आर्थिक वरदान, कई शहरों से सफर होगा आसान, व्यापार को मिलेगी रफ्तार
मनीष चौहान के संपादन में समीर दीक्षित की खास रिपोर्ट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 8:52 PM IST|
Updated : November 6, 2026 at 9:04 PM IST
कानपुर: औद्योगिक नगरी कानपुर को जाम से मुक्ति दिलाने और विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले रिंग रोड की सौगात दी थी. अब उस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू हो गया है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों ने इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है.
इस रिंग रोड का चार अलग-अलग पैकेजों में निर्माण किया जाना है, जिसमें पैकेज वन का काम 65 प्रतिशत तक पूरा किया जा चुका है, जबकि अन्य पैकेजों पर भी कार्य युद्धस्तर पर जारी है. इस रिपोर्ट में पढ़िए पूरा अपडेट और रिंग रोड के फायदे...
एनएचएआई अफसरों का कहना है कि जैसे ही पैकेज वन का काम पूरा होगा, उस पर यात्रियों के आवागमन के लिए केंद्र से अनुमति ली जाएगी. वहीं, इस रिंग रोड के बन जाने से कानपुर को ट्रैफिक जाम की समस्या से काफी हद तक निजात मिल जाएगी. इसके अलावा, कानपुर से दूसरे शहरों की ओर जाने वाले या दूसरे शहरों से औद्योगिक नगरी की ओर आने वाले व्यापारियों का समय के साथ-साथ पैसे की भी बचत होगी.
"दो प्रदेशों की राजधानी की दूरी होगी कम"
एनएचएआई निदेशक पंकज यादव ने का कहना है कि कानपुर रिंग रोड के बनने से दो प्रदेशों की राजधानी की दूरी कम हो जाएगी. उन्होंने कहा कि कानपुर रिंग रोड को भविष्य में कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे व कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से लिंक किया जाएगा. इसके चलते लखनऊ से भोपाल की दूरी तय करने वाले यात्रियों को अभी जहां 13-14 घंटे लगते हैं, फिर केवल सात घंटे लगेंगे.
"रिंग रोड में जाम की समस्या नहीं होगी"
इसी तरह रिंग रोड बनने से आगरा, दिल्ली, बुंदेलखंड के कई जिलों तक. बिना देरी के पहुंचा जा सकेगा. इस रिंग रोड में जाम की समस्या भी नहीं होगी. 93 किलोमीटर लंबी इस रोड को गोलाकार स्वरूप में बनाया जाएगा. इसके लिए चारों पैकेजों में काम की रफ्तार बढ़ा दी गई है.
वहीं, कुछ दिनों पहले जब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शहर के विकास कार्यों को लेकर बैठक की थी, तो उसमें भी एनएचएआई अफसरों से रिंग रोड प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी ली गई थी.
"जल्दी बनकर तैयार हो जाए रिंग रोड"
फीटा के महासचिव उमंग अग्रवाल ने कहा कि हम तो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कानपुर रिंग रोड बनकर तैयार हो, जिससे हमें व्यापार और कारोबार करने में कुछ आराम मिल सके.
आईआईए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील वैश्य ने कहा कि पूरी दुनिया में कानपुर की पहचान एक औद्योगिक नगरी के तौर पर है. हमारे यहां देशभर के कई राज्यों व शहरों से व्यापारी आते हैं, लेकिन मौजूदा हालात में व्यापारियों को घंटों जाम में फंसना पड़ता है. हालांकि रिंग रोड के बन जाने से ये दिक्कतें खत्म हो जाएंगी.
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