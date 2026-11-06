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₹5800 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट: कानपुर रिंग रोड बनेगी आर्थिक वरदान, कई शहरों से सफर होगा आसान, व्यापार को मिलेगी रफ्तार

5800 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: औद्योगिक नगरी कानपुर को जाम से मुक्ति दिलाने और विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले रिंग रोड की सौगात दी थी. अब उस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू हो गया है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारियों ने इस परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है.

कानपुर रिंग रोड बनेगी आर्थिक वरदान! (Video Credit; ETV Bharat) इस रिंग रोड का चार अलग-अलग पैकेजों में निर्माण किया जाना है, जिसमें पैकेज वन का काम 65 प्रतिशत तक पूरा किया जा चुका है, जबकि अन्य पैकेजों पर भी कार्य युद्धस्तर पर जारी है. इस रिपोर्ट में पढ़िए पूरा अपडेट और रिंग रोड के फायदे...

रिंग रोड कानपुर (Photo Credit; ETV Bharat) एनएचएआई अफसरों का कहना है कि जैसे ही पैकेज वन का काम पूरा होगा, उस पर यात्रियों के आवागमन के लिए केंद्र से अनुमति ली जाएगी. वहीं, इस रिंग रोड के बन जाने से कानपुर को ट्रैफिक जाम की समस्या से काफी हद तक निजात मिल जाएगी. इसके अलावा, कानपुर से दूसरे शहरों की ओर जाने वाले या दूसरे शहरों से औद्योगिक नगरी की ओर आने वाले व्यापारियों का समय के साथ-साथ पैसे की भी बचत होगी. रिंग रोड का विवरण (Photo Credit; ETV Bharat) "दो प्रदेशों की राजधानी की दूरी होगी कम" एनएचएआई निदेशक पंकज यादव ने का कहना है कि कानपुर रिंग रोड के बनने से दो प्रदेशों की राजधानी की दूरी कम हो जाएगी. उन्होंने कहा कि कानपुर रिंग रोड को भविष्य में कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे व कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से लिंक किया जाएगा. इसके चलते लखनऊ से भोपाल की दूरी तय करने वाले यात्रियों को अभी जहां 13-14 घंटे लगते हैं, फिर केवल सात घंटे लगेंगे. रिंग रोड की स्थिति (Photo Credit; ETV Bharat) "रिंग रोड में जाम की समस्या नहीं होगी" इसी तरह रिंग रोड बनने से आगरा, दिल्ली, बुंदेलखंड के कई जिलों तक. बिना देरी के पहुंचा जा सकेगा. इस रिंग रोड में जाम की समस्या भी नहीं होगी. 93 किलोमीटर लंबी इस रोड को गोलाकार स्वरूप में बनाया जाएगा. इसके लिए चारों पैकेजों में काम की रफ्तार बढ़ा दी गई है. कब पूरा होगा काम (Photo Credit; ETV Bharat)