अग्निवीर रैली भर्ती का 14वां दिन: 1080 युवाओं ने दिखाया दम, जानिए रनिंग में कितने हुए पास
सहारनपुर में 13 जनपदों के युवाओं के लिए तहसीलवार आयोजित हो रही है यह रैली भर्ती.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 30, 2026 at 1:59 PM IST
सहारनपुर : जनपद के डॉ. भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली का आज रविवार को 14वां दिन है. तहसीलवार आयोजित की जा रही इस प्रक्रिया में अलग-अलग जनपदों के युवा सेना में शामिल होने के लिए पूरे जोश के साथ शारीरिक परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं.
रविवार को इस रैली में गौतम बुद्ध नगर जनपद की दादरी, गौतम बुद्ध नगर, जेवर और मेरठ जनपद की मेरठ तहसील के अभ्यर्थियों को बुलाया गया था. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सुबह से ही अभ्यर्थियों का स्टेडियम पहुंचना शुरू हो गया. भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.
सैन्य विभाग के अनुसार, रविवार को 1,250 अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बुलाया गया था. इनमें से 1,080 अभ्यर्थी उपस्थित हुए. इसके बाद अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा के तहत दौड़ कराई गई, जिसमें 790 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की, जबकि शेष अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट अभी जारी है. कई अभ्यर्थियों ने इसे अपनी मेहनत का परिणाम बताया और भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई.
अग्निवीर भर्ती रैली में अभ्यर्थियों की शारीरिक क्षमता, फिटनेस और अनुशासन की परीक्षा ली जा रही है. 13 जनपदों के युवाओं के लिए तहसीलवार आयोजित हो रही इस भर्ती रैली में बड़ी संख्या में युवा सहारनपुर पहुंच रहे हैं. सुबह से ही अभ्यर्थी निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते नजर आए. रनिंग में सफल होने के बाद अब अभ्यर्थियों की निगाहें भर्ती के आगामी चरणों पर टिकी हैं.
ये भी पढ़ें- चित्रकूट में मंदाकिनी का रौद्र रूप, हाई अलर्ट पर प्रशासन; ट्रैक पर पानी से ट्रेन यातायात प्रभावित