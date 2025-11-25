जशपुर छात्रा मौत मामला, जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे, पुलिस का एक्शन जारी

ETV Bharat / state

जशपुर छात्रा मौत केस में जांच तेज (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 25, 2025 at 6:28 PM IST

3 Min Read
जशपुर: 23 नवंबर को जशपुर बगीचा के एक स्कूल में 9वीं की छात्रा ने जान दे दी. इस केस की जांच में पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं. छात्रा के नोट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. इस पत्र में आरोपी प्रिंसिपल पर बैड टच के साथ यौन शोषण और छेड़छाड़ के आरोप है.

छात्रा ने पत्र में क्या लिखा

जान देने वाली छात्रा ने पत्र में आरोपी प्रिंसिपल की हरकतों के बारे में लिखा है. अंत में उसने लिखा कि जिस दुनिया में लड़कियों की इज़्ज़त नहीं, उस दुनिया में जी कर क्या करूंगी. छात्रा ने पत्र में प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उसने लिखा कि प्रंसिपल न सिर्फ उसके साथ बल्कि स्कूल की अन्य छात्राओं के साथ भी गलत हरकतें करता था.

लड़कियों को बैड टच करता था प्रिंसिपल

छात्रा ने अपने पत्र में लिखा कि आरोपी प्रिंसिपल लड़कियों को बैड टच करता था. वह लड़कियों के कमर को पकड़ता था और प्राइवेट पार्ट्स छूता था. मृत छात्रा ने लिखा कि वह अपने साथ हुई इस घटना को छिपाना नहीं चाहती है. उसने अपने साथ हुई घटना के साथ साथ अन्य लड़कियों के साथ हुई आपत्तिजनक घटना का भी जिक्र पत्र में किया है.

जशपुर पुलिस की जांच में आरोपों की पुष्टि

जांच के दौरान जब पुलिस ने स्कूल स्टाफ और छात्राओं से पूछताछ की तो उनमें से कई ने छात्रा के आरोपों की पुष्टि की है. कई छात्राओं ने बताया कि घटना वाले दिन जब छात्रा कक्षा 12वीं में झाड़ू लगा रही थी, तभी आरोपी प्रिंसिपल ने गलत नियत से उसकी कमर छुई थी. छात्रा उस समय बुरी तरह रो पड़ी थी और डरी हुई थी. उसने अपने साथियों को यह भी बताया था कि घटना के बारे में किसी को बताने पर प्रिंसिपल ने उसे स्कूल से बाहर निकालने की धमकी दी थी.

छात्रा के पत्र की जांच की गई है. अन्य छात्राओं से भी पूछताछ जारी है ताकि आरोपी के पुराने कृत्यों की भी सच्चाई सामने आ सके. इस केस में कानून के तहत सबसे कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी- शशि मोहन सिंह, एसएसपी, जशपुर

जशपुर पुलिस की जांच जारी

छात्रा के पत्र के आधार पर जशपुर पुलिस ने जांच की कार्रवाई तेज कर दी है. हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से छात्रा के पत्र की जांच कराई जा रही है. इसके अलावा छात्रा के परिजनों से भी उसके हैंडराइटिंग को कन्फर्म कराया जा रहा है. आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 74 और 108 के तहत केस दर्ज किया गया है. इसके अलावा पॉक्सो एक्ट की धारा 08 के तहत भी केस दर्ज हुआ है. आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया. अदालत ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा है.

आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है

अगर आपके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, या आप किसी दोस्त को लेकर चिंतित हैं, या आपको भावनात्मक सहारे की ज़रूरत है, तो कोई न कोई है जो आपकी बात सुनने के लिए हमेशा मौजूद है. स्नेहा फ़ाउंडेशन को कॉल करें - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ़ सोशल साइंसेज़ की हेल्पलाइन iCall के नंबर 9152987821 (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध) पर कॉल करें.

