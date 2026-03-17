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यूजर्स सावधान! अगर घर में है पाइप वाली गैस, तो छोड़ना होगा सिलेंडर, गैस डीलर्स आदेश के इंतजार में

राजस्थान में घरेलू रसोई गैस के लिए पारंपरिक एलपीजी सिलेंडर के साथ-साथ अब पाइप्ड नेचुरल गैस का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है. इस व्यवस्था में गैस पाइपलाइन के माध्यम से सीधे घरों तक पहुंचती है, जिससे सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी की जरूरत नहीं रहती. फिलहाल राजस्थान के गैस डीलर्स के पास इस बारे में स्पष्ट स्थिति नहीं है. हालांकि, राजस्थान के स्थानीय गैस डीलर्स का कहना है कि उन्हें अभी तक इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए विस्तृत गाइडलाइंस का इंतजार है.

जयपुर : देशभर में रसोई गैस (LPG) संकट की चर्चा के बीच पीएनजी यूजर्स के लिए एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने के लिए आदेश जारी हो चुके हैं. पेट्रोलियम मंत्रालय ने अब उन उपभोक्ताओं के लिए सख्त रुख अपनाया है जो अपने घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का उपयोग कर रहे हैं. आधिकारिक गजट में जारी आदेश के मुताबिक, अब PNG कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं को अपना पारंपरिक LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा. सरकार का उद्देश्य गैस के दोहरे उपयोग को रोकना और LPG सब्सिडी का लाभ केवल जरूरतमंदों तक पहुंचाना है. अक्सर देखा गया है कि लोग घर में पाइप वाली गैस (PNG) लगवाने के बाद भी सुरक्षा या बैकअप के तौर पर LPG सिलेंडर रखते हैं. नए आदेश के बाद अब ऐसा करना संभव नहीं होगा.

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केंद्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार राजस्थान में कनेक्शन देने के लिए कंपनियों को निर्देशित किया हुआ है. जिस भी घर मे गैस पाइप लाइन से सप्लाई होगा उस घर को अपने घरेलू कनेक्शन सरेंडर करना होगा. प्रदेश के कोटा , जयपुर सहित कुछ शहरों में पाइप लाइन से गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं. राज्य सरकार केंद्र सरकार की गाइड लाइन की पालना के लिए कटिबद्ध है, गैस कंपनियों को इसी दिशा में कार्य कर रही हैं. - सुमित गोदारा, खाद्य मंत्री

राजस्थान में कितने PNG कनेक्शन : राज्य में पाइप गैस नेटवर्क लगातार बढ़ा है. हाल के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में लगभग 4.8 लाख घरों तक PNG कनेक्शन पहुंच चुके हैं, जबकि हजारों नए कनेक्शन देने की योजना पर काम चल रहा है. इसके अलावा औद्योगिक और व्यावसायिक उपयोग के लिए भी बड़ी संख्या में गैस कनेक्शन दिए गए हैं. राज्य के कई शहरों में लगभग 2000 किलोमीटर लंबा पाइप गैस नेटवर्क विकसित करने की योजना भी चल रही है. राज्य के जयपुर , कोटा , अलवर, अजमेर , जोधपुर , उदयपुर , पाली और बूंदी में पाइप गैस नेटवर्क मौजूद है. इन शहरों में घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपयोग के लिए गैस आपूर्ति की व्यवस्था विकसित की जा रही है.

किन शहरों में कितनी है पहुंच? :-

जयपुर, अलवर - 9691

कोटा -54151

अजमेर, पाली, राजसमंद-261683

जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर-51002

बूंदी, भीलवाड़ा- 1908

धौलपुर -1805

चितौड़गढ़- 17073

रावतभाटा-4167

जालौर, सिरोही-8430

गंगानगर, हनुमानगढ़(फाजिल्का)-7067

झुंझुनू,सीकर, नागौर-5619

दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक- 3336

भिवाड़ी-5914

जयपुर में PNG की वर्तमान स्थिति : राजधानी जयपुर में पाइप गैस नेटवर्क का विस्तार तेजी से किया जा रहा है. यहां PNG आपूर्ति का मुख्य लाइसेंस टोरेंट गैस के पास है. शुरुआती चरण में शहर के विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, वैशाली नगर और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जैसे क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाकर कनेक्शन दिए गए हैं, इसी तरह राज्य के एक और प्रमुख शहर कोटा जिले में पाइप गैस वितरण का काम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड (RSGL) के माध्यम से किया जा रहा है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार कोटा क्षेत्र में लगभग 52 हजार से अधिक घरेलू PNG कनेक्शन दिए जा चुके हैं. राज्य में मुख्यत राजस्थान गैस लिमिटेड ( आऱएसजीएल ), टोरेंट गैस , , गेल गैस लिमिटेड इस काम को देख रही है.

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