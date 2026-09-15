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UPCOS का सुरक्षा कवच; न्यूनतम सैलरी और EPF-ESI की गारंटी, ऑपरेशन क्लीन से खत्म होगा ऑउटसोर्सकर्मियों का शोषण

पढ़ें निश्चित सैलरी और जॉब सिक्योरिटी पर प्रताप सिंह के संपादन में संवाददाता खुर्शीद अहमद की खास रिपोर्ट.

आउटसोर्सकर्मियों के लिए UPCOS वरदान.
आउटसोर्सकर्मियों के लिए UPCOS वरदान. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 8:38 AM IST

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लखनऊ : प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में कंप्यूटर ऑपरेटर, सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, ड्राइवर आदि की व्यवस्था संभालने वाले हाथ 'आउटसोर्स' यानी कांट्रैक्ट कर्मचारियों के हैं. प्रदेश में करीब 35 लाख कर्मचारी हैं, लेकिन कम वेतन, समय पर सैलरी न मिलना, पीएफ का पैसा गायब हो जाना और नौकरी से निकाले जाने का खौफ हमेशा बना रहता है. इसके लिए अब योगी सरकार ने इस पूरे ढर्रे को बदलने के लिए 'उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम' (UPCOS) का कवच बनाया है. सरकार का दावा है कि यह नया निगम कर्मचारियों के शोषण के अंत के साथ सम्मान भी देगा.

यूपी के आउटसोर्स कर्मचारियों को मिला UPCOS का सुरक्षा कवच. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)

बहरहाल UPCOS की असली चुनौती पोर्टल के क्रियान्वयन की है. उत्तर प्रदेश के सरकारी दफ्तरों को चलाने वाले हाथों में से बड़ी संख्या ऑउटसोर्स कर्मचारियों की है, मगर तनख्वाह किसी निजी एजेंसी से आती है. ऐसे में तथाकथित रोजगार एजेंसियां मनमानी करती हैं. इसी दोहरी व्यवस्था को बदलने के लिए योगी सरकार ने नया निगम खड़ा किया है. सीएम योगी ने 2 सितंबर 2026 को लखनऊ के लोक भवन में UPCOS का शुभारंभ किया. साथ ही पोर्टल, वेबसाइट और लोगो भी लॉन्च किए गए. इससे आउटसोर्सकर्मियों के प्रबंधन को एकीकृत, पारदर्शी और डिजिटल बनाया जा सकेगा.

UPCOS को जानें.
UPCOS को जानें. (Photo Credit : ETV Bharat)

आउटसोर्सकर्मियों को बड़ी राहत : श्रम कानून के जानकार हाईकोर्ट अधिवक्ता सैयद अकरम का कहना है कि इस पोर्टल से आउटसोर्सकर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी. वेतन समय पर मिलेगा, पीएफ कटने की पूरी जानकारी सेवा निगम के पास डिजिटल रूप में रहेगी. अगर कोई एजेंसी त्रिपक्षीय समझौते का उल्लंघन करती है तो निगम उसे जवाबदेह ठहरा सकता है. मामला निगम स्तर पर हल न हो तो डिजिटल रिकॉर्ड के सबूत कर्मचारी को लेबर कोर्ट में मजबूत आधार देंगे.

UPCOS के मुख्य उद्देश्य
UPCOS के मुख्य उद्देश्य (Photo Credit : ETV Bharat)

गड़बड़ करने वाली एजेंसियों की मुश्किलें बढ़ेंगी : ऑउटसोर्स एजेंसी SS इंटरप्राइजेज के सीईओ लक्ष्मी नारायण शुक्ला ने इसे सरकार का सराहनीय कदम बताया है. कहा कि इससे नियमित पीएफ कटेगा, डिजिटल अटेंडेंस लगेगी और सरकार द्वारा तय वेतन समय पर मिलने की गारंटी रहेगी. कंपनियां जो गड़बड़ी करती थीं, अब उनके लिए सख्त कानूनों के चलते मुश्किलें बढ़ेंगी.

UPCOS से हेरफेर का संभावना खत्म.
UPCOS से हेरफेर का संभावना खत्म. (Photo Credit : ETV Bharat)

सरकारी दफ्तर में बतौर ऑउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर रहे कर्मचारी ने बताया कि पिछले 10 महीने से वेतन नहीं मिला है. कंपनी के खिलाफ आवाज उठाने पर नौकरी जाने का डर हमेशा बना रहता है, क्योंकि यही नौकरी घर चलाने का इकलौता जरिया है. उम्मीद है कि UPCOS से समय पर और तय वेतन मिल सकेगा. साथ ही अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और अदालत तक पहुंचना आसान होगा.

UPCOS से आएगी पारदर्शिता.
UPCOS से आएगी पारदर्शिता. (Photo Credit : ETV Bharat)

'बिचौलिया राज' खत्म होगा : ऑउटसोर्सकर्मियों के लिए EPF और ESI सुरक्षा कवच हैं. UPCOS का दावा है कि अब कर्मचारियों को समय पर EPF-ESIC से जोड़ा जाएगा और रिकॉर्ड पोर्टल पर पारदर्शी तरीके से दिखेगा. ऑउटसोर्स कर्मचारी मोहम्मद कामरान ने कहा कि अभी सबसे बड़ा डर एजेंसी बदलने या किसी अधिकारी की नाराज़गी से नौकरी जाने का रहता था. सेवा समाप्ति से पहले अब सरकारी स्तर पर जांच या अनुमति की प्रक्रिया अहम रोल निभाएगी.

लोक भवन में UPCOS का शुभारंभ करते सीएम योगी आदित्यनाथ व अन्य.
लोक भवन में UPCOS का शुभारंभ करते सीएम योगी आदित्यनाथ व अन्य. (Photo Credit : ETV Bharat)

UPCOS में सूचीबद्ध एजेंसी करेगी मैन पाॅवर सप्लाई : UPCOS मांग की प्रक्रिया डिजिटल तरीके से चलाएगा. एजेंसियों का पैनल प्रबंधित करेगा, वेतन-भुगतान-वैधानिक अनुपालन पर नजर रखेगा और शिकायत निवारण की व्यवस्था देगा. आउटसोर्सिंग एजेंसी स्वीकृत मांग के अनुसार मानव संसाधन उपलब्ध कराएगी, कर्मचारियों का प्रशासनिक प्रबंधन देखेगी और वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करेगी. पोर्टल पर एजेंसी पैनल प्रबंधन, स्मार्ट डिमांड मैनेजमेंट, सेवायोजन इंटीग्रेशन, डिजिटल अटेंडेंस, वेतन-अनुपालन, पेमेंट ट्रैकिंग और शिकायत निवारण जैसे मॉड्यूल बताए गए हैं.

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