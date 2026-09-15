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UPCOS का सुरक्षा कवच; न्यूनतम सैलरी और EPF-ESI की गारंटी, ऑपरेशन क्लीन से खत्म होगा ऑउटसोर्सकर्मियों का शोषण

आउटसोर्सकर्मियों के लिए UPCOS वरदान. ( Photo Credit : ETV Bharat )