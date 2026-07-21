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यूपी विधानमंडल का आगामी सत्र 3 अगस्त से, कैबिनेट की मंजूरी, संभल दंगे की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी

लोक भवन के मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने दी जानकारी

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 4:46 PM IST

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लखनऊ: योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों का वर्ष 2026 का तृतीय सत्र 3 अगस्त, 2026 (सोमवार) से आहूत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई. आगामी सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट, अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक तथा अन्य महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपादित किए जाएंगे, जिसे पेश करने की अनुमति दी गई है. उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 18 नंबर का एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें संभल दंगों की जांच रिपोर्ट को विधानसभा और विधान परिषद के पटल पर रखने की स्वीकृति दी गई है.

राज्य के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि राज्य विधानमंडल का द्वितीय सत्र 30 अप्रैल को आहूत किया गया था. उसी दिन विधानसभा एवं विधान परिषद की बैठक समाप्त होने के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी तथा 7 मई से सत्रावसान कर दिया गया था. संविधान के अनुच्छेद-174 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के अनुसार विधानमंडल के दो सत्रों के बीच छह माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता. इसी संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप आगामी सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया है.

लोक भवन के मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि आगामी सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक अनुदानों की मांगें विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी. इसके अलावा विगत सत्रावसान के बाद शासन के महत्वपूर्ण निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए प्रख्यापित अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक भी सदन में प्रस्तुत कर पारित कराए जाएंगे.साथ ही अन्य आवश्यक विधायी एवं शासकीय कार्य भी संपादित किए जाएंगे.

बताया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अनुसार सत्र की निर्धारित तिथि की सूचना सामान्यतः माननीय सदस्यों को सात दिन पूर्व उपलब्ध कराई जाती है. कैबिनेट के निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश विधानमंडल का तृतीय सत्र 3 अगस्त, से प्रारंभ होगा. सत्र के दौरान अनुपूरक अनुदानों की मांगें, अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयक तथा अन्य आवश्यक विधायी कार्य संपादित किए जाएंगे.

संभल हिंसा पर जांच रिपोर्ट में बड़े खुलासे, 78 साल में 30% घटी हिंदू आबादी

उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा की जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी थी. तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग ने करीब 9 महीने की जांच के बाद 450 पन्नों की यह रिपोर्ट तैयार की गई है. आयोग की अध्यक्षता इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा ने की. उनके साथ रिटायर्ड IAS अमित मोहन प्रसाद और रिटायर्ड IPS अरविंद कुमार जैन भी शामिल थे. रिपोर्ट में संभल की डेमोग्राफी और कानून-व्यवस्था को लेकर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, संभल नगरपालिका क्षेत्र में 1947 में हिंदुओं की आबादी करीब 45% थी. वहीं 2025 तक यह घटकर सिर्फ 15% रह गई है.यानी 78 सालों में हिंदू जनसंख्या में लगभग 30% की गिरावट दर्ज की गई है. आयोग का मानना है कि आजादी के बाद यहां हुए 15 दंगों और लगातार तनाव की वजह से बड़े पैमाने पर पलायन हुआ. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ हिंदू परिवारों पर दबाव बनाकर धर्मांतरण कराया गया और उनकी संपत्तियों पर कब्जे की शिकायतें मिलीं.

24 नवंबर वाली हिंसा के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वे की जानकारी पहले से लीक हो गई थी, जिसके बाद भीड़ जमा हुई. हिंसा में 4-5 लोगों की मौत हुई थी और कई गाड़ियों में आग लगा दी गई थी. आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अवैध हथियारों, नशीले पदार्थों और बाहरी भीड़ को शामिल करने का भी जिक्र किया है. कुछ बरामद हथियारों पर 'Made in USA' जैसी मुहरें मिलीं.

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