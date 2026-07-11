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MCD चुनाव 2027 के लिए बीजेपी ने बिछाई बिसात, AAP और IVP के पार्षदों को दिए वार्ड कमेटी के टिकट

भाजपा प्रदेश संगठन की रणनीति है कि निगम चुनाव से पहले पार्टी को समीकरण और संतुलन के हिसाब से इतना मजबूत कर दिया जाए कि निगम चुनाव में जीत सुनिश्चित हो. बता दें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा खुद भी निगम पार्षद और मेयर रहे हैं. इसलिए वह निगम की राजनीति, स्थानीय मुद्दे और निगम के समीकरण को अच्छी तरह समझते हैं. इसी का नतीजा है कि हर्ष मल्होत्रा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के करीब 40 दिन में ही आईवीपी का बीजेपी में विलय हो गया. इसका लाभ भी बीजेपी को आगामी चुनाव में मिलना तय है.

बता दें कि 2022 के दिसंबर महीने में हुए निगम चुनाव में ढाई सौ सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें, बीजेपी ने 104 सीटें, कांग्रेस से 9 सीटें और तीन सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीती थीं, बाद में निर्दलीय पार्षद भाजपा में शामिल हो गए थे. हालांकि, 134 सीटें जीतकर निगम की सत्ता में आम आदमी पार्टी काबिज हो गई थी. उसके बाद जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव शुरू हुए तो आम आदमी पार्टी के पांच पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए. उसके बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई तो आम आदमी पार्टी के चार से ज्यादा पार्षद टूट कर बीजेपी में शामिल हो गए. इससे निगम में आप अल्पमत में आ गई.

दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 11 भाजपा विधायकों के निगम मनोनीत सदस्य बनने से और AAP पार्षदों के टूटने से पार्टी को पहले ही निगम में बहुमत मिल चुका था. बीजेपी के पार्षदों की सदस्य संख्या 104 से बढ़कर 123 हो गई थी. यह संख्या भी पहले आम आदमी पार्टी के अन्य पार्षदों के भाजपा में शामिल होने से हुई थी. इसके बाद शुक्रवार को 16 आइवीपी के पार्षदों के शामिल होने से यह संख्या 123 से बढ़कर 139 हो गई.

इस घटना को पहले से बीजेपी की निगम चुनाव के लिए राजनीतिक तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है. दिल्ली नगर निगम में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा लगातार अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटी है. शुरुआती करीब ढाई वर्षो तक निगम की सत्ता में रही आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार जाने के बाद से लगातार कमजोर हो रही है तो वहीं भाजपा मजबूत हो रही है.

नई दिल्ली: अगले वर्ष होने वाले नगर निगम चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है. संगठन विस्तार और निगम में अपना संख्या बल बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही बीजेपी ने शुक्रवार को एक और बड़ा दांव खेलते हुए आम आदमी पार्टी से अलग होकर बनी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी (आईवीपी) का अपने साथ विलय कर लिया.

आगामी निगम चुनाव में जीत दर्ज करना बीजेपी के लिए नाक का सवाल है, क्योंकि 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करने के बाद अगर बीजेपी निगम चुनाव हार जाती है तो यह संदेश जाएगा कि बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार को दिल्ली की जनता ने 2 साल के अंदर ही नकार दिया है. अगले साल जब निगम चुनाव शुरू होंगे तब तक रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली की सत्ता में अपने 2 साल पूरे कर चुकी होगी. यह चुनाव निगम के कामकाज के साथ ही दिल्ली सरकार के कामकाज पर भी जनता की मोहर लगाएंगे.

प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हर्ष मल्होत्रा की पहली परीक्षा

प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद निगम चुनाव ही हर्ष मल्होत्रा की पहली अग्नि परीक्षा होंगी. इसलिए पार्टी को निगम चुनाव जिताना हर्ष मल्होत्रा की भी पहली प्राथमिकता में शामिल है. विधानसभा चुनाव के बाद हुए 12 वार्ड के निगम उपचुनाव में भी हर्ष मल्होत्रा ने जमीन पर उतरकर मेहनत की थी और सभी वार्डों में प्रचार किया था. हालांकि, वह उस समय प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे लेकिन उन्होंने खुद आगे बढ़कर निगम उपचुनाव में कमान संभाली थी.



आईवीपी के दो पार्षदों को जोन अध्यक्ष, एक को डिप्टी जोन चेयरमैन और एक को स्थाई समिति सदस्य का टिकट

भाजपा प्रदेश नेतृत्व आईवीपी और AAP से आए हुए पार्षदों पर भरोसा जताकर और उन्हें आम आदमी पार्टी से बगावत करके भाजपा को मजबूत करने का पूरा इनाम देकर उन्हें अगले निगम चुनाव के लिए पूरी तरह अपने लिए पक्का करना चाहता है ताकि आगामी निगम चुनाव के दौरान वह फिर कोई दल बदल ना करें.

साथ ही उनके बगावत का उनको अभी तुरंत इनाम देकर के आगामी निगम चुनाव के लिए उनको इंतजार कराना भी नहीं चाहती है ताकि आगामी निगम चुनाव के समय अगर भाजपा उन सभी बागियों को टिकट न भी दे पाए तो जिनको अभी इनाम देकर पद दिया जा रहा है कम से कम उनसे यह कहने की स्थिति में हो कि आपको हमने पहले ही पद दे दिया था. अब इस चुनाव में दूसरे मौका देकर पार्टी को मजबूत कीजिए.

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा (ETV BHARAT)

बीजेपी में शामिल होने का इनाम !

बता दें कि आईवीपी पार्टी से शुक्रवार को भाजपा में शामिल हुई पार्षद ऊषा शर्मा को सिटी सदर पहाड़गंज जोन के अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है. वहीं, सुमन अनिल राणा को रोहिणी जोन में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया है. इसके साथ ही आईवीपी के सदन में उप नेता रहे हेमचंद गोयल को सेंट्रल जोन से स्थाई समिति सदस्य पद का प्रत्याशी बनाया है. जबकि पार्षद दिनेश भारद्वाज को नरेला जोन में डिप्टी जोन चेयरमैन का प्रत्याशी बनाया है. इस तरह से इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के चार पार्षदों को अहम पद देकर के उन्हें भाजपा में शामिल होने का दो घंटे बाद ही इनाम दे दिया गया है.



AAP से आए 4 में से एक पार्षद को जोन चेयरमैन, दो को डिप्टी जोन चेयरमैन और एक को स्थायी समिति में सदस्य पद का बनाया प्रत्याशी

इसके साथ ही आम आदमी पार्टी से पहले भाजपा में शामिल हुए AAP पार्षद धर्मवीर को साउथ जोन में जोन चेयरमैन का टिकट दिया है. वहीं, पश्चिमी जोन में AAP से आए सुनील कुमार चड्ढा को डिप्टी जोन चेयरमैन का प्रत्याशी बनाया गया है. वहीं, मध्य जोन में आम आदमी पार्टी से भाजपा में आए प्रवीण कुमार को भाजपा ने डिप्टी चेयरमैन पद का प्रत्याशी बना दिया है. जबकि नरेला जोन में आम आदमी पार्टी से भाजपा में पहले शामिल हुए पवन सेहरावत को भी भाजपा ने स्थाई समिति में सदस्य पद का प्रत्याशी बनाया है. जोन कमेटी के चुनाव 15 जुलाई को होने हैं.

निगम में संख्याबल का मौजूदा समीकरण

भाजपा-139

आम आदमी पार्टी-102

कांग्रेस-9

निगम में भाजपा के मनोनीत विधायक-11

निगम में भाजपा के मनोनीत विधायक-3

निगम के पदेन सदस्य भाजपा सांसद-8

निगम के पदेन सदस्य AAP सांसद-2

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