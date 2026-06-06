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आने वाले चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया ये दावा...

कौशांबी: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कौशांबी जनपद पहुंचे. जहां उन्होंने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत राजकीय महाविद्यालय सिराथू में वृक्षारोपण किया. इसके बाद डिप्टी सीएम और स्टांप तथा न्यायालय शुल्क पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने जिले को एक बड़ी सौगात दिया. जहां उन्होंने कौशांबी की तीनों तहसीलों में करीब 9 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए रजिस्ट्री कार्यालयों का भव्य शिलान्यास किया गया. इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक हुई, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्षी दलों पर जमकर तीखे बाण छोड़े गए.

कौशांबी जनपद के वासियों को जल्द ही जर्जर हो चुके रजिस्ट्री भवनों से बड़ी राहत मिलने वाली है. जिले की तीनों तहसीलों में नए और आधुनिक रजिस्ट्री कार्यालयों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और राज्यमंत्री रवींद्र जायसवाल की मौजूदगी में इस परियोजना का शिलान्यास किया गया. कुल 9 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इन भवनों के लिए प्रत्येक तहसील में लगभग 3 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. सरकार का दावा है कि आगामी 6 महीने के भीतर इन सभी भवनों का निर्माण कार्य पूरी तरह से संपन्न कर लिया जाएगा.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्यमंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि सरकार ने रजिस्ट्री नियमों में कई महत्वपूर्ण और जनहितैषी बदलाव किए हैं. उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के नाम होने वाली रजिस्ट्री और पारिवारिक संपत्तियों के हस्तांतरण पर मिलने वाली विशेष शुल्क छूट की जानकारी दी, जिससे आम जनता को बड़ा आर्थिक लाभ होगा.



वहीं दूसरी ओर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से विपक्षी पार्टियों, विशेषकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनावों में 'कमल' इतनी तेजी से बढ़ेगा कि नतीजों को देखकर विपक्ष भौचक्का रह जाएगा. केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब तक साल 2047 तक विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का सपना पूरा नहीं हो जाता, तब तक अगले 21 सालों तक न तो देश में कांग्रेस की वापसी होने वाली है और न ही यूपी में समाजवादी पार्टी सत्ता का मुंह देख पाएगी.