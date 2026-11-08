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उत्तर प्रदेश में दीपावली के बाद सर्दी तेजी से बढ़ेगी, मौसम वैज्ञानिकों ने जताई ये संभावना

सुबह और रात के समय होने वाली सर्दी में भी इजाफा होगा, जानिए आज का मौसम.

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उत्तर प्रदेश में अब आ रही जाड़े भरी सुबह शाम. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 8, 2026 at 10:33 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम सामान्य बना हुआ है. सुबह-शाम के समय हल्के कोहरे के साथ गुलाबी ठंडक जारी है. दिन में आसमान साफ होने और धूप निकलने के कारण दिन का तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है. कोई भी मौसम तंत्र सक्रिय ना होने के कारण उत्तर प्रदेश में आने वाले 4-5 दिनों तक मौसम ड्राई बना रहेगा.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों के अंदर न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट होने के साथ ही कोहरे में और वृद्धि हो सकती है, जिससे सुबह और रात के समय होने वाली सर्दी में इजाफा होगा.

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यूपी का मौसम. (Photo Credit; IMD)

लखनऊ का मौसम ऐसा रहेगा: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को सुबह और शाम के समय हल्की धुंध-कोहरा छाया रहा. दिन में आसमान साफ रहेगा, धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

झांसी सबसे गर्म जिला: शनिवार को भी उत्तर प्रदेश का झांसी सबसे अधिक गर्म जिला रहा, जहां पर अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान हरदोई जिले में 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि वायुमण्डलीय स्थिरता के कारण प्रदेश में धुन्ध के साथ सुबह हल्का कोहरा पड़ने की संभावना है. प्रदेश में कोई प्रभावी मौसम तंत्र नहीं होने के कारण मौसम साफ रहने से सामान्य से आंशिक रूप से अधिक तापमान में वायुमण्डलीय स्थिरता के कारण आगामी 2-3 दिनों के दौरान धुन्ध बढ़ने से दिन के तापमान में मामूली गिरावट के साथ सुबह के समय कहीं-कहीं हल्का कोहरा पड़ने की भी संभावना है.

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