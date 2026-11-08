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उत्तर प्रदेश में दीपावली के बाद सर्दी तेजी से बढ़ेगी, मौसम वैज्ञानिकों ने जताई ये संभावना

उत्तर प्रदेश में अब आ रही जाड़े भरी सुबह शाम. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इन दिनों मौसम सामान्य बना हुआ है. सुबह-शाम के समय हल्के कोहरे के साथ गुलाबी ठंडक जारी है. दिन में आसमान साफ होने और धूप निकलने के कारण दिन का तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है. कोई भी मौसम तंत्र सक्रिय ना होने के कारण उत्तर प्रदेश में आने वाले 4-5 दिनों तक मौसम ड्राई बना रहेगा.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों के अंदर न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट होने के साथ ही कोहरे में और वृद्धि हो सकती है, जिससे सुबह और रात के समय होने वाली सर्दी में इजाफा होगा.