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जौनसार बावर क्षेत्र में मानसून सीजन में बिजली आपूर्ति को लेकर निरीक्षण, अधिकारियों को सख्त निर्देश

दरअसल, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी के निर्देशों के अनुपालन में ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता युद्धवीर सिंह तोमर ने जौनसार बावर क्षेत्र का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने सहिया स्थित विद्युत सब-स्टेशन का औचक निरीक्षण कर मानसून काल में बिजली की स्थिति को दुरुस्त रखने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए.

विकासनगर: अक्सर मानसून सीजन में बरसात के दौरान भूस्खलन या पेड़ों के गिरने की वजह से विद्युत आपूर्ति प्रभावित होती है. ऐसे में जौनसार बावर क्षेत्र में मानसून सीजन के दौरान विद्युत की निर्बाध आपूर्ति बहाल रहे, उसे देखते हुए ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता युद्धवीर सिंह तोमर ने क्षेत्र का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को मानसून सीजन में अलर्ट रहने का कहा. साथ ही विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए.

​निरीक्षण के दौरान युद्धवीर तोमर ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान बिजली आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई तकनीकी समस्या आती है, तो उसे न्यूनतम समय में ठीक कर आपूर्ति बहाल करना प्राथमिकता है. इसके लिए उन्होंने त्यूनी, सावड़ा, चकराता और सहिया जैसे दूरस्थ सब-स्टेशनों पर पोल, तार एवं अन्य आवश्यक सामग्री का अग्रिम स्टॉक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

"बरसात में कालसी-चकराता मोटर मार्ग पर जजरेड़ पहाड़ी से मलबा आने के कारण मार्ग बाधित होने की संभावना रहती है. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए विद्युत सामग्री को पहले ही सब-स्टेशनों तक पहुंचाना जरूरी है. ताकि, आने वाले समय में दिक्कतें ना हो. मैं जल्द ही सहिया, चकराता, सावड़ा, त्यूणी, हनोल, आराकोट का दौरा करूंगा."- युद्धवीर सिंह तोमर, अधीक्षण अभियंता, ऊर्जा निगम

बिजली चोरों पर नजर: अधीक्षण अभियंता युद्धवीर सिंह तोमर ने कहा कि जौनसार बावर क्षेत्र में मीटर रीडिंग और फीलिंग में मिल रही शिकायतें मिल रही है. इससे क्षेत्र में करीब 50 फीसदी तकनीकी नुकसान दर्ज किया जा रहा है. जो कि असामान्य है. उसके मुख्य कारण लंबी बिजली लाइनें, बिजली चोरी और मीटर रीडरों की लापरवाही है. जिस पर कड़ा रुख अपनाया जा रहा है.

मीटर रीडिंग की होगी क्रॉस चेकिंग: उन्होंने बताया कि बीते 2 जुलाई को विद्युत उपखंड चकराता में मीटर रीडरों के साथ बैठक हुई थी. जिसमें उन्हें दो महीने के भीतर शत प्रतिशत सही बिलिंग सुनिश्चित करने का अल्टीमेटम दिया जा चुका है. अब क्षेत्र के विभिन्न गांवों में औचक निरीक्षण कर मीटर रीडिंग की क्रॉस चेकिंग की जाएगी. लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों और मीटर रीडरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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