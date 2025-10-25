ETV Bharat / state

ला नीना की संभावित धमक से टेंशन में अफसर! जानिए क्या है ये बला

यूपीसीएल ने सभी फील्ड अधिकारियों को सतर्क करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं.

ला नीना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 25, 2025 at 7:33 PM IST

देहरादून: आगामी शीतकालीन मौसम और ला नीना के संभावित हालात ने अधिकारियों की टेंशन बढ़ा दी है. बिजली की बढ़ती डिमांड के बीच कड़कड़ाती ठंड होने की संभावना के चलते जहां एक तरफ विद्युत डिमांड के और भी बढ़ने की संभावना है तो वही भारी बर्फबारी जैसे हालात में बिजली आपूर्ति की चुनौतियां बढ़ने के भी संकेत है. इसी को देखते हुए उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अधिकारियों को अभी से कुछ खास दिशा निर्देश जारी किए हैं.

उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीसीएल ने प्रदेश में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं. यूपीसीएल ने सभी फील्ड अधिकारियों को सतर्क करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं.

दरअसल, यह सब आगामी मौसम को देखते हुए किया गया है, जिसमें ना केवल बिजली आपूर्ति बढ़ने की संभावना है, बल्कि दूसरी कई चुनौतियों के भी बढ़ने के संकेत हैं. ला नीना के प्रभाव से राज्य में अधिक ठंड, कोहरा, बर्फबारी और वर्षा की संभावना जताई जा रही है, जिससे विद्युत आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हो सकती है. ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए यूपीसीएल ने वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने, आपदा प्रबंधन दलों को सक्रिय रखने और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

कॉर्पोरेशन ने सभी वितरण खंडों को बिजली नेटवर्क की मॉनिटरिंग बढ़ाने, 33/11 केवी सब स्टेशन, फीडरों और ट्रांसफार्मरों की विशेष जांच और रख-रखाव के काम समय पर पूरा करने को कहा है. साथ ही ट्रांसफार्मर, केबल, इंसुलेटर, कंडक्टर और उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आपात स्थिति में तुरंत मरम्मत कार्य हो सके. आपदा प्रबंधन के लिए फील्ड स्तर पर आपातकालीन मरम्मत दल सक्रिय रखने और सभी आवश्यक उपकरण तैयार रखने को कहा गया है.

उधर शीत ऋतु में बढ़ने वाली बिजली मांग को ध्यान में रखते हुए लोड प्रबंधन और लाइन लॉस नियंत्रण के लिए नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं. सभी अधिकारियों को साप्ताहिक रिपोर्ट मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग प्रभावी रूप से हो सके.

साथ ही जनता से भी अपील की गई है कि वर्षा, हिमपात या तूफान के दौरान गिरी हुई बिजली तारों या टूटे पोल के संपर्क में न आएं और किसी भी आपात स्थिति में नजदीकी बिजली कार्यालय या 1912 पर सूचना दें.

ला नीना की परिस्थितियों के बावजूद सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी की जा रही हैं, ताकि शीतकाल में भी राज्यभर में निर्बाध, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति बनी रहे और उपभोक्ताओं को निरंतर सेवा मिलती रहे.

-अनिल यादव, प्रबंध निदेशक, यूपीसीएल -

