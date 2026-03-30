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UPCL चेयरमैन ने गिनाए स्मार्ट प्रीपेड मीटर के फायदे, अब एक मोबाइल नंबर से जुड़ेंगे सिर्फ तीन अकाउंट

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल और प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने सोमवार को स्मार्ट प्रीपेड मीटर से संबंधित जानकारियां साझा कीं. चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल ने बताया, प्रदेश में 3.50 करोड़ से ज्यादा विद्युत उपभोक्ता हैं. सभी उपभोक्ताओं के यहां अभी जो स्मार्ट मीटर लगे हैं उन्हें अब प्रीपेड मीटर में बदला जा रहा है. अब तक 70 लाख स्मार्ट मीटर प्रीपेड में बदले जा चुके हैं. एक से दो साल के अंदर सभी मीटर प्रीपेड में बदल दिए जाएंगे.

पुराने मीटर की जगह स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर उपभोक्ता से किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है. उपभोक्ता मीटर चेंज कराते समय या नया कनेक्शन लेते समय यह जरूर देख लें कि पिछले मीटर की रीडिंग क्या थी और जो पीली रसीद विभाग की तरफ से उन्हें दी जा रही है उसमें उनका पूरा विवरण सही है या नहीं. मोबाइल नंबर का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि तमाम उपभोक्ता गलत मोबाइल नंबर दर्ज कर देते हैं, जिसके बाद पावर कॉरपोरेशन की तरफ से उनके पास सही समय पर सूचना नहीं पहुंच पाती है.

एक मोबाइल नंबर से अब तीन कनेक्शन होंगे दर्ज : चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल ने बताया, जहां तक एक मोबाइल नंबर पर अकाउंट की बात है तो पहले पांच अकाउंट चल सकते थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटाकर तीन कर दी गई है. यानी अब एक मोबाइल नंबर पर तीन ही कनेक्शन दर्ज हो सकते हैं. उन्होंने कहा, प्रीपेड मीटर से उपभोक्ताओं को कई लाभ हैं. उन्हें अपनी खपत की निगरानी करने को मिल रही है. यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप डाउनलोड करने के बाद रियल टाइम में बिजली का कितना इस्तेमाल हो रहा है इस ट्रैक किया जा सकता है, साथ ही निर्धारित दर पर दो फीसद की छूट भी उपभोक्ताओं को मिलती है.

बैलेंस हमेशा पॉजिटिव रखें : उन्होंने बताया कि पूर्व में जमा सिक्योरिटी को उपभोक्ता के पोस्टपेड एरियर में समायोजित किया जाता है. अगर कोई बकाया राशि नहीं है, तो सिक्योरिटी की धनराशि सीधे उपभोक्ता के प्रीपेड बैलेंस में क्रेडिट कर दी जा रही है. इससे उपभोक्ता को सीधे तौर पर लाभ हो रहा है. उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि ऑटोमेटिक कनेक्शन कटने से बचने के लिए अपना बैलेंस हमेशा पॉजिटिव रखें. नेगेटिव बैलेंस होते ही ऑटोमेटिक कनेक्शन कट जाता है. हालांकि उपभोक्ताओं को विभाग की तरफ से यह भी सुविधा दी गई है कि नेगेटिव बैलेंस होने के बावजूद तीन दिन तक उन्हें छूट दी जाती है और कनेक्शन नहीं कटता है.

तीन दिन का दिया जा रहा ग्रेस पीरियड : भुगतान करने पर कुछ ही मिनट में ऑटोमेटिक कनेक्शन जुड़ जाता है. 99% कनेक्शन के मामले में ऐसा ही हो रहा है, लेकिन अगर कहीं कोई समस्या आती है कि दो घंटे बाद भी कनेक्शन नहीं जुड़ता है, तो बिजली विभाग की टीम वहां पर पहुंचकर मीटर चेक करने के बाद इसे दुरुस्त कर बिजली आपूर्ति शुरू करती है. अभी उपभोक्ताओं को तीन दिन तक का ग्रेस पीरियड नेगेटिव बैलेंस होने के बावजूद दिया जा रहा है, पर जल्द ही इसे खत्म भी किया जा सकता है.