UPCL चेयरमैन ने गिनाए स्मार्ट प्रीपेड मीटर के फायदे, अब एक मोबाइल नंबर से जुड़ेंगे सिर्फ तीन अकाउंट
यूपी में 70 लाख स्मार्ट मीटर प्रीपेड में बदले जा चुके हैं. एक से दो साल के अंदर सभी मीटर प्रीपेड में बदल दिए जाएंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 7:01 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल और प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने सोमवार को स्मार्ट प्रीपेड मीटर से संबंधित जानकारियां साझा कीं. चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल ने बताया, प्रदेश में 3.50 करोड़ से ज्यादा विद्युत उपभोक्ता हैं. सभी उपभोक्ताओं के यहां अभी जो स्मार्ट मीटर लगे हैं उन्हें अब प्रीपेड मीटर में बदला जा रहा है. अब तक 70 लाख स्मार्ट मीटर प्रीपेड में बदले जा चुके हैं. एक से दो साल के अंदर सभी मीटर प्रीपेड में बदल दिए जाएंगे.
पुराने मीटर की जगह स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर उपभोक्ता से किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है. उपभोक्ता मीटर चेंज कराते समय या नया कनेक्शन लेते समय यह जरूर देख लें कि पिछले मीटर की रीडिंग क्या थी और जो पीली रसीद विभाग की तरफ से उन्हें दी जा रही है उसमें उनका पूरा विवरण सही है या नहीं. मोबाइल नंबर का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि तमाम उपभोक्ता गलत मोबाइल नंबर दर्ज कर देते हैं, जिसके बाद पावर कॉरपोरेशन की तरफ से उनके पास सही समय पर सूचना नहीं पहुंच पाती है.
एक मोबाइल नंबर से अब तीन कनेक्शन होंगे दर्ज : चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल ने बताया, जहां तक एक मोबाइल नंबर पर अकाउंट की बात है तो पहले पांच अकाउंट चल सकते थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटाकर तीन कर दी गई है. यानी अब एक मोबाइल नंबर पर तीन ही कनेक्शन दर्ज हो सकते हैं. उन्होंने कहा, प्रीपेड मीटर से उपभोक्ताओं को कई लाभ हैं. उन्हें अपनी खपत की निगरानी करने को मिल रही है. यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप डाउनलोड करने के बाद रियल टाइम में बिजली का कितना इस्तेमाल हो रहा है इस ट्रैक किया जा सकता है, साथ ही निर्धारित दर पर दो फीसद की छूट भी उपभोक्ताओं को मिलती है.
बैलेंस हमेशा पॉजिटिव रखें : उन्होंने बताया कि पूर्व में जमा सिक्योरिटी को उपभोक्ता के पोस्टपेड एरियर में समायोजित किया जाता है. अगर कोई बकाया राशि नहीं है, तो सिक्योरिटी की धनराशि सीधे उपभोक्ता के प्रीपेड बैलेंस में क्रेडिट कर दी जा रही है. इससे उपभोक्ता को सीधे तौर पर लाभ हो रहा है. उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि ऑटोमेटिक कनेक्शन कटने से बचने के लिए अपना बैलेंस हमेशा पॉजिटिव रखें. नेगेटिव बैलेंस होते ही ऑटोमेटिक कनेक्शन कट जाता है. हालांकि उपभोक्ताओं को विभाग की तरफ से यह भी सुविधा दी गई है कि नेगेटिव बैलेंस होने के बावजूद तीन दिन तक उन्हें छूट दी जाती है और कनेक्शन नहीं कटता है.
तीन दिन का दिया जा रहा ग्रेस पीरियड : भुगतान करने पर कुछ ही मिनट में ऑटोमेटिक कनेक्शन जुड़ जाता है. 99% कनेक्शन के मामले में ऐसा ही हो रहा है, लेकिन अगर कहीं कोई समस्या आती है कि दो घंटे बाद भी कनेक्शन नहीं जुड़ता है, तो बिजली विभाग की टीम वहां पर पहुंचकर मीटर चेक करने के बाद इसे दुरुस्त कर बिजली आपूर्ति शुरू करती है. अभी उपभोक्ताओं को तीन दिन तक का ग्रेस पीरियड नेगेटिव बैलेंस होने के बावजूद दिया जा रहा है, पर जल्द ही इसे खत्म भी किया जा सकता है.
पोस्टपेड मोड में पहले करें भुगतान : पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने बताया कि किसी भी कनेक्शन को प्रीपेड परिवर्तन के बाद उपभोक्ता को लगता है कि उसका बिल ज्यादा आया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. प्रीपेड मीटर अगर 15 मार्च को बदला है तो फिर उपभोक्ता को 1 मार्च से 15 मार्च तक पोस्टपेड मोड में बिजली का उपयोग करने पर इस अवधि के उपभोग का भुगतान भी करना है. इसके बाद प्रीपेड मीटर को रिचार्ज करना है. प्रीपेड मीटर बदलने पर 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है. बैलेंस समाप्त होने के बाद तीन दिनों का अतिरिक्त समय मिलता है.
घर बैठे कर सकते हैं रिचार्ज : प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने बताया कि उपभोक्ता ऑनलाइन रिचार्ज के लिए www.uppcl.org पर जाएं. कंज्यूमर कॉर्नर पर क्लिक करें. इसके बाद स्मार्ट मीटर प्रीपेड रिचार्ज चुने. अपना जिला चुने. अकाउंट आईडी और कैप्चा दर्ज करें और फिर क्लिक करके देखें. रिचार्ज करें (अगर पोस्टपेड बकाया होगा तो अपने आप समायोजित हो जाएगा). इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करें और भुगतान का विकल्प चुनें (इनमें यूपीआई, स्मार्ट कार्ड और नेट बैंकिंग का विकल्प चुन सकते हैं) इसके बाद भुगतान करें. एसएमएस से पुष्टि होगी और नया बैलेंस अपडेट हो जाएगा.
एसएमएस से दी जाती है बैलेंस की सूचना : प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने बताया कि उपभोक्ता को यूपीपीसीएल की तरफ से महत्वपूर्ण अलर्ट का एसएमएस भेजा जाता है. बैलेंस रिमाइंडर बार-बार जाता है, जिसमें अंतिम रिचार्ज का 30% शेष होने पर, अंतिम रिचार्ज का 10% शेष होने पर, शून्य नेगेटिव बैलेंस होने पर और महीने की शुरुआत में बैलेंस रिमाइंडर भेजा जाता है. इसके बाद बिजली कटने पर एसएमएस जाता है. रिचार्ज सक्सेसफुल होने पर मैसेज भेजा जाता है. नए प्रीपेड बैलेंस और बचे पोस्टपेड बकाया की जानकारी के लिए भी एसएमएस जाता है.
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