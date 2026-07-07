UPCA स्पीड टैलेंट हंट: आगरा के पुनीत चौधरी ने 138 किमी/घंटे की रफ्तार से फेंकी गेंद, बेटियों ने भी दिखाया दम
आगरा के पुनीत चौधरी ने 138 किमी/घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर सबको चौंका दिया, जबकि बेटियों ने भी 105 की स्पीड छुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 5:56 PM IST
आगरा: उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के स्पीड टैलेंट हंट में आगरा समेत 14 जिलों के युवा तेज गेंदबाज अपना दमखम दिखा रहे हैं. सेंट जॉन्स कॉलेज के क्रिकेट ग्राउंड पर आयोजित इस स्पीड हंट में भविष्य की पिच पर युवा खिलाड़ी अपनी रफ्तार का हुनर प्रदर्शित कर रहे हैं.
इस प्रतियोगिता में आगरा के बिचपुरी निवासी पुनीत चौधरी ने 138 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर सभी को चौंका दिया. इस टैलेंट हंट में अब तक 14 जिलों के लगभग 1000 से अधिक तेज गेंदबाज अपनी गति का जलवा बिखेर चुके हैं.
क्रिकेटर बेटियों ने भी मैदान पर दिखाई रफ्तार: इस आयोजन में क्रिकेटर बेटियों ने भी कमाल करते हुए स्पीड हंट में 105 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी है. यूपीसीए ने इसके माध्यम से प्रदेश के उभरते हुए युवा तेज गेंदबाजों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक बड़ा और मुफ़्त मंच प्रदान किया है. आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड पर इन दिनों तेज धूप और उमस के बावजूद युवा क्रिकेटरों के हाथों में गेंद और आंखों में जुनून साफ दिख रहा है. आगरा और आसपास के 14 जिलों से आए इन गेंदबाजों का एकमात्र लक्ष्य सटीक और तूफानी गेंदबाजी से चयनकर्ताओं का ध्यान खींचना है.
शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ने वाले की तलाश: उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) के इस स्पीड हंट में अब तक 1000 से अधिक बुलंद हौसलों से लबरेज गेंदबाज हिस्सा ले चुके हैं. डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ आगरा (डीसीएए) के संयुक्त सचिव सर्वेश भटनागर ने बताया कि आगरा से पहले गाजीपुर, लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर में यह इवेंट हो चुका है. आगरा के बाद अब सहारनपुर में इस स्पीड हंट इवेंट का आयोजन किया जाना तय हुआ है. इन सभी जगहों के ट्रायल्स से 130 किमी प्रति घंटे से अधिक गति वाले सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों का चयन किया गया है.
यूपीसीएल में खेलने का मिलेगा सुनहरा मौका: चुने गए इन तेज गेंदबाजों का आगे भी ट्रायल लिया जाएगा, जहां उनकी गति के साथ-साथ लाइन और लेंथ को परखा जाएगा. अगले ट्रायल में जो भी गेंदबाज अपनी सटीक गेंदबाजी से चयनकर्ताओं को प्रभावित करेगा, उसका चयन आगे के स्तर के लिए किया जाएगा. इसके बाद इन होनहार खिलाड़ियों को यूपीसीएल (उत्तर प्रदेश क्रिकेट लीग) में खेलने का शानदार मौका मिलने वाला है. दरअसल, इस स्पीड हंट इवेंट के पीछे यूपीसीए की मंशा भारतीय टीम के लिए दुनिया का वो सबसे तेज गेंदबाज खोजना है, जो पाकिस्तानी दिग्गज शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ सके.
आगरा के ध्रुव जुरेल और दीप्ति ने बढ़ाया मान: डीसीएए के अध्यक्ष सुनील जोशन ने बताया कि यूपीसीए ने प्रदेश के युवा गेंदबाजों को अपनी क्षमता साबित करने का एक बेहतरीन मंच दिया है. मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के 20 से अधिक युवा क्रिकेटर आईपीएल की विभिन्न टीमों में शामिल होकर खेल रहे हैं. आगरा की बेटी और इंटरनेशनल क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने पहले ही वैश्विक स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है. वहीं आगरा के युवा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ध्रुव जुरेल अब अपनी टीम के कप्तान तक बन चुके हैं.
देश के दिग्गज कोच देंगे 35 गेंदबाजों को ट्रेनिंग: यूपीसीए का यह स्पीड हंट इवेंट बिना किसी फीस के ग्रामीण और शहरी युवाओं को अपनी छिपी हुई प्रतिभा दिखाने का मौका दे रहा है. इस बेहतरीन मुहिम के लिए पूरे उत्तर प्रदेश से 13 हजार से अधिक युवाओं ने अपना पंजीकरण कराया है. यूपीसीए इस पूरे स्पीड हंट अभियान से प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ 35 युवा तेज गेंदबाजों का चयन करने जा रहा है. इन चुने गए 35 खिलाड़ियों को देश के दिग्गज और पूर्व तेज गेंदबाज विशेष ट्रेनिंग देकर अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करेंगे.
रडार तकनीक से मापी जा रही है हर गेंद की गति: डीसीएए के पदाधिकारी केके शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय टीम में शामिल तेज गेंदबाज अमूमन 150 किमी प्रति घंटे की गति से गेंद फेंकते हैं. मगर देश के देहाती इलाकों में तमाम ऐसे युवा खिलाड़ी मौजूद हैं, जिन्हें अपनी वास्तविक गेंदबाजी गति का अंदाजा ही नहीं है. यूपीसीए के इस स्पीड हंट से ऐसे छिपे हुए हीरों को अपनी क्षमता पहचानने और दिखाने का पूरा अवसर मिल रहा है. इस इवेंट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ आधुनिक रडार तकनीक से प्रत्येक गेंद की सटीक गति मापी जा रही है.
पुनीत, दीपक और शौर्य ने छोड़ी अमिट छाप: चयनकर्ताओं ने मैदान पर सिर्फ गेंदबाजों की गति ही नहीं, बल्कि उनकी गेंदबाजी तकनीक, लय और भविष्य की संभावनाओं का भी बारीकी से आकलन किया. इस बीच अलीगढ़ से आए युवा तेज गेंदबाज रवींद्र कुमार ने बताया कि उनकी सामान्य स्पीड 125 किमी प्रति घंटे से अधिक रहती है. उन्होंने कहा कि वह यहाँ पूरी मेहनत से गेंदबाजी करेंगे ताकि उनका चयन अगले दौर के लिए आसानी से हो सके. प्रतियोगिता में बिचपुरी के पुनीत चौधरी ने जहां 138 किमी प्रति घंटे की शीर्ष रफ्तार निकाली, वहीं दीपक नरवार ने 137 किमी प्रति घंटे की गति से गेंद फेंकी.
आगरा की दिशा सिंह ने 105 की स्पीड से चौंकाया: इसके अलावा 17 वर्षीय शौर्य प्रताप सिंह ने भी 135 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर चयनकर्ताओं को प्रभावित करते हुए अपनी दावेदारी मजबूत की. पुरुषों के साथ-साथ सभी जिलों से आईं महिला क्रिकेटर भी इस स्पीड हंट में अपना पूरा दमखम दिखा रही हैं. आगरा की युवा महिला खिलाड़ी दिशा सिंह ने 105 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर चयनकर्ताओं की खूब वाहवाही बटोरी. वहीं फर्रुखाबाद की तेज गेंदबाज दीक्षा कुशवाहा ने भी 103 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया.
टॉप-10 की सूची में आगरा के खिलाड़ियों का दबदबा: इसके साथ ही आगरा की अवन्या जैन ने भी 101 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया. इन सभी क्रिकेटर बेटियों का एकमात्र सपना भविष्य में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का हिस्सा बनकर देश के लिए खेलना है. कुल मिलाकर आगरा में आयोजित इस स्पीड टैलेंट हंट में 14 जिलों के मुकाबले मेजबान आगरा के गेंदबाजों का ही दबदबा देखने को मिला. चयनकर्ताओं द्वारा जारी टॉप-10 गेंदबाजों की सूची में अकेले आगरा के ही पांच खिलाड़ियों ने अपनी जगह पक्की की है.
|तेज गेंदबाज का नाम
|रफ्तार किमी/घंटा
|जिले का नाम
|पुनीत चौधरी
|138 किमी/घंटा
|आगरा
|दीपक नरवार
|137 किमी/घंटा
|आगरा
|आकाश कश्यप
|135 किमी/घंटा
|बदायूं
|शौर्य प्रताप
|135 किमी/घंटा
|आगरा
|स्वागत शर्मा
|134 किमी/घंटा
|बरेली
|राहुल यादव
|132 किमी/घंटा
|फिरोजाबाद
|शिवा जादौन
|130 किमी/घंटा
|आगरा
|तन्मय गुप्ता
|130 किमी/घंटा
|आगरा
|अर्नव भारद्वाज
|130 किमी/घंटा
|बदायूं
|आयुष कुमार
|130 किमी/घंटा
|मथुरा
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