सहारनपुर में सैलरी न मिलने से नाराज युवक मेडिकल कॉलेज की पानी की टंकी पर चढ़ा
युवक मेडिकल कॉलेज में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत था, वेतन नहीं दिया और काम से हटा दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 12:22 PM IST
सहारनपुर: जिले के मेडिकल कॉलेज परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक युवक वेतन न मिलने और नौकरी से हटाए जाने के विरोध में पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गया. युवक के टंकी पर चढ़ने की खबर मिली तो मेडिकल प्रशासन में खलबली मच गई. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस आनन-फानन में मौके पर पहुंची और युवक को उतारने की कोशिश में जुटी है, लेकिन युवक अपनी मांग पूरी करने की जिद्द पर अड़ा है.
जानकारी के अनुसार टंकी पर चढ़े युवक का नाम रजनीश है. जो कि मेडिकल कॉलेज में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत था. बताया जा रहा है कि उसे कुछ दिन पहले काम से हटा दिया गया था और उसको सैलरी भी नहीं मिली थी. इसी बात से नाराज होकर उसने यह कदम उठाया है.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और कॉलेज प्रशासन मौके पर पहुंची और युवक को समझाने-बुझाने का प्रयास किया गया. पुलिसकर्मी लगातार युवक से बातचीत कर रहे हैं ताकि उसे सुरक्षित नीचे उतारा जा सके.
मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई है. जिससे स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. प्रशासन की ओर से युवक को हर संभव सहायता और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया जा रहा है.
एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता युवक को सुरक्षित नीचे उतारना है, जिसके लिए रेस्क्यू की तैयारी भी की गई है. जल्द ही युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया जायेगा.
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