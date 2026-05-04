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सहारनपुर में सैलरी न मिलने से नाराज युवक मेडिकल कॉलेज की पानी की टंकी पर चढ़ा

पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, वेतन न मिलने पर नाराजगी. ( Photo Credit; ETV Bharat )