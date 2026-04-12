झांसी में गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए घर से निकला था युवक, 3 दिन बाद कुएं में मिली लाश
परिजनों का कहना है कि युवक फोन पर किसी लड़की से बात कर रहा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 12, 2026 at 8:04 PM IST
झांसी: बबीना थाना क्षेत्र के ग्राम मुरारी गांव में 3 दिनों से लापता युवक सुरेंद्र अहिरवार का शव उसके खेत के कुएं में मिला है. सुरेंद्र का शव कुएं के पानी में उतराता देखकर गांव में सनसनी फैल गई, परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज कर जांच शुरू कर दी है.
वहीं परिजनों का आरोप है कि किसी ने पहले उसके साथ मारपीट की, फिर हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया. क्योंकि सुरेंद्र अपनी गर्लफ्रैंड के यहां जाने के लिए घर से निकला था. यह बात उसके 3 दोस्तों को भी मालूम थी. फिलहाल पुलिस ने हर पहलुओं को लेकर जांच पड़ताल कर रही है.
भाई ने कहा, आज कुएं में सुरेंद्र की लाश मिली है, आशंका है कि पहले उसके साथ हाथापाई हुई. फिर मारकर फेंका गया, क्योंकि उसके दोस्त साजन, रुपेश और अंकित से उस रात सुरेन्द्र की बातचीत हुई है. हालांकि पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है. मर्डर है या आत्महत्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही असल वजह सामने आएगी.
बबीना थाना प्रभारी विनय कुमार साहू ने बताया कि सुरेंद्र ने कुएं में कूदकर खुदकुशी की है. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. वह लगातार किसी लड़की से बात कर रहा था. पूरे मामले की जांच की जा रही है.
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