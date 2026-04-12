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झांसी में गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए घर से निकला था युवक, 3 दिन बाद कुएं में मिली लाश

झांसी: बबीना थाना क्षेत्र के ग्राम मुरारी गांव में 3 दिनों से लापता युवक सुरेंद्र अहिरवार का शव उसके खेत के कुएं में मिला है. सुरेंद्र का शव कुएं के पानी में उतराता देखकर गांव में सनसनी फैल गई, परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज कर जांच शुरू कर दी है.

वहीं परिजनों का आरोप है कि किसी ने पहले उसके साथ मारपीट की, फिर हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया. क्योंकि सुरेंद्र अपनी गर्लफ्रैंड के यहां जाने के लिए घर से निकला था. यह बात उसके 3 दोस्तों को भी मालूम थी. फिलहाल पुलिस ने हर पहलुओं को लेकर जांच पड़ताल कर रही है.

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जानकारी के अनुसार मृतक सुरेंद्र बिजौली में गारमेंट्स की दुकान चलाता था. 3 दिन पहले वह अपनी गर्लफ्रैंड के यहां जाने की बात कहकर घर से निकला था. तभी से परिजन ग्रामीणों के साथ लगातार उसकी खोजबीन कर रहे थे. आज उसका शव खेत पर बने कुएं में तैरता हुआ दिखाई दिया.