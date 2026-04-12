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झांसी में गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए घर से निकला था युवक, 3 दिन बाद कुएं में मिली लाश

परिजनों का कहना है कि युवक फोन पर किसी लड़की से बात कर रहा था.

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सुरेंद्र (फाइल फोटो) (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 8:04 PM IST

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झांसी: बबीना थाना क्षेत्र के ग्राम मुरारी गांव में 3 दिनों से लापता युवक सुरेंद्र अहिरवार का शव उसके खेत के कुएं में मिला है. सुरेंद्र का शव कुएं के पानी में उतराता देखकर गांव में सनसनी फैल गई, परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज कर जांच शुरू कर दी है.

वहीं परिजनों का आरोप है कि किसी ने पहले उसके साथ मारपीट की, फिर हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया. क्योंकि सुरेंद्र अपनी गर्लफ्रैंड के यहां जाने के लिए घर से निकला था. यह बात उसके 3 दोस्तों को भी मालूम थी. फिलहाल पुलिस ने हर पहलुओं को लेकर जांच पड़ताल कर रही है.

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जानकारी के अनुसार मृतक सुरेंद्र बिजौली में गारमेंट्स की दुकान चलाता था. 3 दिन पहले वह अपनी गर्लफ्रैंड के यहां जाने की बात कहकर घर से निकला था. तभी से परिजन ग्रामीणों के साथ लगातार उसकी खोजबीन कर रहे थे. आज उसका शव खेत पर बने कुएं में तैरता हुआ दिखाई दिया.
सूचना मिलने पर थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस टीम ने सभी तथ्यों की गहनता से जांच कर साक्ष्य जुटाए, मृतक के भाई पंकज का कहना है कि उसकी बाइक खेत पर लावारिस हालत में मिली थी. उसका मोबाइल झाड़ियों में पाया गया. फिर कुएं में भी तलाश की गई थी लेकिन उस समय कुछ नजर नहीं आया था.

भाई ने कहा, आज कुएं में सुरेंद्र की लाश मिली है, आशंका है कि पहले उसके साथ हाथापाई हुई. फिर मारकर फेंका गया, क्योंकि उसके दोस्त साजन, रुपेश और अंकित से उस रात सुरेन्द्र की बातचीत हुई है. हालांकि पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है. मर्डर है या आत्महत्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही असल वजह सामने आएगी.

बबीना थाना प्रभारी विनय कुमार साहू ने बताया कि सुरेंद्र ने कुएं में कूदकर खुदकुशी की है. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. वह लगातार किसी लड़की से बात कर रहा था. पूरे मामले की जांच की जा रही है.

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