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यूपी में ये 8 बड़े काम करने जा रही योगी सरकार, CM योगी बोले-'देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा'

एक्सप्रेस-वे, लॉजिस्टिक हब और औद्योगिक परियोजनाओं समेत कई डेवलपमेंट की समीक्षा की.

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यूपी में ये 8 बड़े काम करने जा रही योगी सरकार. (up government)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 7:50 AM IST

4 Min Read
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (YOGI GOVERNMENT) प्रदेश के विकास के लिए 8 बड़े काम (UP 8 BIG WORKS) करने जा रही है. इन कामों में क्सप्रेस-वे, लॉजिस्टिक हब और औद्योगिक परियोजनाओं समेत कई तरह की योजनाएं शामिल हैं. सीएम योगी ने शनिवार को बैठक में इसे लेकर अफसरों को दिशा-निर्देश दिए हैं. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.


बैठक के प्रमुख बिंदु

1. उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के चित्रकूट नोड में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की इकाई का शिलान्यास जल्द होगा. इसके मद्देनज़र मुख्यमंत्री ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की वित्तीय निविदा प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं.

2 सीएम योगी ने चित्रकूट, फर्रुखाबाद और जेवर लिंक एक्सप्रेस-वे के भूमि अधिग्रहण की समीक्षा करते हुए 31 मई तक 90 प्रतिशत भूमि उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय कर दिया है. उन्होंने कहा कि जहां रेट रिवीजन की आवश्यकता हो, वहां प्रस्ताव तुरंत भेजे जाएं. साथ ही भूमि स्वामियों से सीधे संवाद स्थापित कर उन्हें उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए. रजिस्ट्री प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त मैनपावर तैनात की जाए. उन्होंने आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे, झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे और मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेस-वे के कार्यों में भी तेजी लाने को कहा है.

3. राजधानी लखनऊ में प्रस्तावित विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए लेटर ऑफ अवॉर्ड जारी हो चुका है. मुख्यमंत्री ने इसके शीघ्र शिलान्यास की तैयारी सुनिश्चित करने को कहा है.

4. ग्रेटर नोएडा में विकसित हो रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और ट्रांसपोर्ट हब को मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए गेम-चेंजर बताया है. बताया गया कि 323 हेक्टेयर में से 301 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है, जिससे परियोजना को गति मिली है.


5. शिक्षा क्षेत्र की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने ‘मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय’ योजना को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए विद्यालयों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए है. 75 जिलों में प्रस्तावित 150 विद्यालयों में से 59 का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जबकि 67 विद्यालयों की निविदा प्रक्रिया जारी है. उन्होंने विद्यालयों के लिए उपयुक्त स्थान चयन पर विशेष जोर दिया.

6. औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने मॉडल बिल्डिंग बायलॉज को निवेश अनुकूल बनाकर शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए. ड्राफ्ट बायलॉज को सार्वजनिक सुझावों के लिए जारी कर दिया गया है.
मुख्यमंत्री ने औद्योगिक भूखंडों के प्रभावी उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि आवंटित भूमि पर समय-सीमा के भीतर उद्योग स्थापित होना चाहिए। निवेशकों से निरंतर संवाद बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए.

7. ऊर्जा क्षेत्र में बायो एनर्जी और सीबीजी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने नवाचार और प्रतिस्पर्धा आधारित दृष्टिकोण अपनाने की बात कही. बैठक में यह भी बताया गया कि लखनऊ में प्रस्तावित सीड पार्क और टेक्सटाइल्स पार्क को कृषि और औद्योगिक विकास के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है. इन परियोजनाओं के लिए डेवलपर चयन प्रक्रिया तेज की जा रही है.

8. सीएम ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (सीएम ग्रिड) की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए. वृंदावन योजना, लखनऊ में इंटीग्रेटेड सिटी बस टर्मिनल परियोजना को आधुनिक शहरी परिवहन का अहम हिस्सा बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

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