लखनऊ में 28 को छठ पर सार्वजनिक अवकाश, स्कूल-कॉलेज, दफ्तर सब बंद रहेंगे, योगी सरकार का ऐलान

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही छठ पर्व के मौके पर 28 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था, अब लखनऊ जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से भी लखनऊ में छठ पर्व पर आधिकारिक अवकाश की घोषणा कर दी गई है. इससे संबंधित आदेश जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से जारी कर दिया गया है. अब राजधानी में भी मंगलवार यानी 28 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा. अवकाश के दौरान लखनऊ के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालय, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे.





योगी सरकार पहले ही कर चुकी घोषणा: पूरे देश में छठ पर्व धूमधाम से मनाया जाता है. तीन दिन तक यह पर्व रहता है. 28 अक्टूबर को मुख्य पर्व होने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की थी. अब लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी. अय्यर की तरफ से भी लखनऊ में इस दिन छुट्टी का आदेश दे दिया गया है. इस दिन छठ पर महिलाएं उगते सूरज को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना करती हैं. प्रशासन की तरफ से सभी शैक्षणिक संस्थानों, दफ्तरों और सरकारी कार्यालयों को अवकाश का पालन करने के निर्देश जारी किए गए हैं.



लखनऊ में धूमधाम से मनाया जाता है पर्व: लखनऊ में बड़े ही धूमधाम से छठ पर्व का यह त्यौहार मनाया जाता है. छठी मैया की पूजा अर्चना के लिए हजारों की संख्या में घाटों पर भीड़ उमड़ती है. पिछले काफी दिनों से लखनऊ नगर निगम और जिला प्रशासन गोमती तट समेत कई प्रमुख स्थानों पर छठ घाटों का निर्माण और साफ सफाई कर रहा है. इस पर्व के दौरान झूलेलाल, गोमती घाट, गिलौला झील, कठौता झील और वॉटर फ्रंट जैसे स्थानों पर श्रद्धालु पूजा करने के लिए पहुंचते हैं.