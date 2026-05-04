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यूपी में एक जिले में 3 साल से ज्यादा ड्यूटी नहीं, 8 लाख सरकारी कर्मचारियों की नई तबादला नीति, योगी सरकार कैबिनेट मीटिंग में आज देगी मंजूरी

राज्य कर्मचारियों का 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा.

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यूपी की नई तबादला नीति को आज मिलेगी मंजूरी. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 4, 2026 at 8:39 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में दोपहर 3 बजे उनके आवास पर आयोजित होने जा रही है. बैठक में इस वर्ष की तबादला नीति को मंजूरी दिए जाने की संभावना है. कैबिनेट में 31 मई तक राज्य कर्मचारियों के तबादलों का प्रस्ताव रखा जाएगा.




नई तबादला नीति कैसी है: प्रस्ताव के अनुसार जिले में 3 वर्ष और मंडल में 7 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारी तबादले की जद में आएंगे. साथ ही दंपत्ति कर्मचारियों (पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में) को एक ही स्थान पर तैनाती का प्रावधान किया जाएगा.

दिव्यांग और गंभीर बीमारी से ग्रस्त कर्मचारियों को तबादले में विशेष राहत दिए जाने की संभावना है.आकांक्षी जिलों में कोई भी पद खाली न रखने की सख्त व्यवस्था जारी रखने का निर्णय लिया जा सकता है.


डीए पर भी होगी चर्चा: इसके अलावा राज्य कर्मचारियों को 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में रखा जाएगा. यह बढ़ी हुई दरें जनवरी माह से लागू किए जाने की संभावना है, जिससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा.


तारकोल की बढ़ी कीमतों पर भी चर्चा: बैठक में तारकोल (Tar Coal) की बढ़ी हुई कीमतों पर भी विचार किया जाएगा। पुराने टेंडरों में बढ़े हुए रेट की भरपाई के संबंध में फैसला संभव है.साथ ही सड़क निर्माण कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के लिए कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा और फैसले होने की उम्मीद है.माना जा रहा है कि इस कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों पर बड़ा फैसला हो सकता है.



राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि तबादला नीति, DA वृद्धि और निर्माण कार्यों से संबंधित प्रस्ताव न केवल कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएंगे बल्कि विकास कार्यों को नई गति भी प्रदान करेंगे. सरकार का फोकस कर्मचारी हित, पारदर्शिता और विकास कार्यों को तेजी देने पर है.



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