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योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला; यूपी की 50 हजार मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी

योगी सरकार का फैसला. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊः उत्तर प्रदेश में मेधावी लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी. यूपी कैबिनेट ने इस संबंध में प्रस्ताव पास कर दिया है. इस योजना का बजट 400 करोड़ होगा. उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इस योजना का नाम रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना होगा. इसके अलावा उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं. बैठक में कुल 18 प्रस्ताव पास किए गए हैं. विंध्य एक्सप्रेस वे 333 किमी का होगा. प्रयागराज, भदोही, मिर्जपुर और सोनभद्र तक इसकी लागत 26315 करोड़ आएगी. बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बेहद महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री आवास पर हुई. इसमें विभिन्न विभागों से जुड़े एक दर्जन से अधिक अहम प्रस्तावों को मंजूरी के लिए पेश किया गया. इनमें से कई प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. इन्हीं प्रस्तावों में एक प्रस्ताव मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का भी रहा. यूपी कैबिनेट ने इस संबंध में प्रस्ताव पास कर दिया है. इस योजना का बजट 400 करोड़ होगा. इस योजना का नाम रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना होगा.