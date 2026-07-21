योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला; यूपी की 50 हजार मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी
यूपी सरकार की बैठक में कई अहम प्रस्ताव हुए मंजूर, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 12:31 PM IST
लखनऊः उत्तर प्रदेश में मेधावी लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी. यूपी कैबिनेट ने इस संबंध में प्रस्ताव पास कर दिया है. इस योजना का बजट 400 करोड़ होगा. उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इस योजना का नाम रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना होगा. इसके अलावा उत्तर प्रदेश कैबिनेट की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं. बैठक में कुल 18 प्रस्ताव पास किए गए हैं. विंध्य एक्सप्रेस वे 333 किमी का होगा. प्रयागराज, भदोही, मिर्जपुर और सोनभद्र तक इसकी लागत 26315 करोड़ आएगी.
बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बेहद महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री आवास पर हुई. इसमें विभिन्न विभागों से जुड़े एक दर्जन से अधिक अहम प्रस्तावों को मंजूरी के लिए पेश किया गया. इनमें से कई प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. इन्हीं प्रस्तावों में एक प्रस्ताव मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का भी रहा. यूपी कैबिनेट ने इस संबंध में प्रस्ताव पास कर दिया है. इस योजना का बजट 400 करोड़ होगा. इस योजना का नाम रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना होगा.
किन्हें मिलेगी स्कूटी: बैठक में तय हुआ है कि सभी प्रकार के उच्च शिक्षण संस्थान, राज्य विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय, उच्च संस्थानों 25 -26 सत्र के जो ग्रेजुएशन के पास आउट में प्रत्येक विश्विद्यालय की उच्च रैंक वाली पांच प्रतिशत लड़कियों को इसका लाभ दिया जाएगा. इसके साथ ही बीमा और हेलमेट भी दिया जाएगा. इन छात्राओं की संख्या 50 हजार होगी. ये भी कि जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹12 लाख से कम होगी, रजिस्ट्रेशन शुल्क, वाहन बीमा सरकार वहन करेगी. साथ 5 लीटर पेट्रोल स्कूटी प्रदान करते समय दिया जाएगा. दिव्यांगजन, निराश्रित व शहीद परिवार की छात्राओं को भी इसका लाभ दिया जाएगा. इसके लिए मेरिट मानक नहीं होगा.स्कूटी का क्रय GeM पोर्टल से होगा.
ये भी फैसले: भारतीय ज्ञान परंपरा के शोध पीठ प्रत्येक एडेड और विश्व विद्यालय में समावेश किया जाएगा. जिसके लिए अनुदान सरकार देगी. विश्वविद्यालय को दो करोड़ और कॉलेज को एक करोड़. जिसको फिक्स डिपाजिट किया जाएगा और उसके ब्याज से संचालन होगा. वाराणसी में छात्रावास 500 स्क्वायर मीटर भूमि पर 500 महिलाओं के लिए बनेगा.