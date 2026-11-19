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योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, UP की वक्फ संपत्तियों की देखरेख का जिम्मा अब ये संभालेंगे

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की देखरेख और विकास का जिम्मा अब उच्च शिक्षित मुस्लिम व्यक्तियों के पास होगा. केंद्र के कानून के प्रावधानों पर आधारित नई वक्फ नियमावली को आज कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी. नए नियमों के तहत मुतवल्ली बनने के लिए स्नातक होने के साथ हिंदी और उर्दू की जानकारी जरूरी होगी. नियुक्ति से पहले आवेदक के दस्तावेजों, पात्रता और आचरण की जांच जिलाधिकारी करेंगे. प्रक्रिया शुरू होने के 45 दिनों के भीतर डीएम को अपनी रिपोर्ट सुन्नी और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भेजनी होगी.





केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 में एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 (उम्मीद अधिनियम) बनाया था। इसे जमीन पर उतारने के लिए राज्यों को अपनी नियमावली तैयार करनी थी. कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास नियमावली, 2026 को स्वीकृति दी है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश ऐसी नियमावली बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है.



सब कुछ होगा ऑनलाइन

नई व्यवस्था में वक्फ संपत्तियों से जुड़े कामकाज का पूरा ब्योरा ऑनलाइन रहेगा. मुतवल्ली को हर साल 1 मार्च तक अगले वित्त वर्ष की अनुमानित आमदनी और खर्च का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड करना होगा. अवैध कब्जे हटाने के नोटिस और आदेश, संपत्तियों के प्रबंधन की योजना और दोनों वक्फ बोर्डों का सालाना बजट भी पोर्टल पर देखा जा सकेगा. राज्य में फिलहाल करीब 1.40 हजार वक्फ संपत्तियां हैं और उतने ही मुतवल्ली भी हैं.





कौन बन सकेगा मुतवल्ली



