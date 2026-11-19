योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, UP की वक्फ संपत्तियों की देखरेख का जिम्मा अब ये संभालेंगे
उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की देखरेख और विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उठाया अहम कदम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 9:49 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की देखरेख और विकास का जिम्मा अब उच्च शिक्षित मुस्लिम व्यक्तियों के पास होगा. केंद्र के कानून के प्रावधानों पर आधारित नई वक्फ नियमावली को आज कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी. नए नियमों के तहत मुतवल्ली बनने के लिए स्नातक होने के साथ हिंदी और उर्दू की जानकारी जरूरी होगी. नियुक्ति से पहले आवेदक के दस्तावेजों, पात्रता और आचरण की जांच जिलाधिकारी करेंगे. प्रक्रिया शुरू होने के 45 दिनों के भीतर डीएम को अपनी रिपोर्ट सुन्नी और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भेजनी होगी.
केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 में एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 (उम्मीद अधिनियम) बनाया था। इसे जमीन पर उतारने के लिए राज्यों को अपनी नियमावली तैयार करनी थी. कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास नियमावली, 2026 को स्वीकृति दी है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश ऐसी नियमावली बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है.
सब कुछ होगा ऑनलाइन
नई व्यवस्था में वक्फ संपत्तियों से जुड़े कामकाज का पूरा ब्योरा ऑनलाइन रहेगा. मुतवल्ली को हर साल 1 मार्च तक अगले वित्त वर्ष की अनुमानित आमदनी और खर्च का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड करना होगा. अवैध कब्जे हटाने के नोटिस और आदेश, संपत्तियों के प्रबंधन की योजना और दोनों वक्फ बोर्डों का सालाना बजट भी पोर्टल पर देखा जा सकेगा. राज्य में फिलहाल करीब 1.40 हजार वक्फ संपत्तियां हैं और उतने ही मुतवल्ली भी हैं.
कौन बन सकेगा मुतवल्ली
- अभ्यर्थी की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- वह मानसिक रूप से अस्वस्थ या दिवालिया घोषित न हो।
- जिसे किसी अपराध में दो वर्ष या उससे अधिक की जेल हुई हो, जो वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे का दोषी हो, या भ्रष्टाचार व गड़बड़ी के कारण पहले मुतवल्ली या किसी अन्य जिम्मेदारी से हटाया गया हो, वह नियुक्त नहीं हो सकेगा
- जिन वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों में पहले से अलल औलाद (वंशज मुतवल्ली) दर्ज है, वहां स्नातक की शर्त लागू नहीं होगी
बोर्ड अधिकारियों का कार्यकाल तय
सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अब राज्य सरकार के विशेष सचिव या उससे वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती होगी. इनका कार्यकाल अधिकतम पांच वर्ष का रहेगा और उनकी गोपनीय रिपोर्ट बोर्ड अध्यक्ष लिखेंगे. अब तक इस पद पर संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी तैनात होते थे.
पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आम लोगों को भी सुविधा दी गई है. कोई भी व्यक्ति 100 रुपये प्रति घंटे का शुल्क देकर वक्फ बोर्ड की बैठकों के फैसले और अन्य दस्तावेज देख सकेगा. प्रमाणित प्रति के लिए प्रति पृष्ठ 20 रुपये देने होंगे, जो आवेदन के 15 दिनों के भीतर उपलब्ध करानी होंगी.
विकास की जिम्मेदारी वित्त एवं वक्फ विकास निगम को
औकाफ (वक्फ) संपत्तियों के विकास के लिए वित्त एवं वक्फ विकास निगम कार्यदायी संस्था होगा. न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति करेगी. इसमें अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव सदस्य सचिव होंगे, जबकि प्रमुख सचिव न्याय या विधि परामर्शी तीसरे सदस्य रहेंगे.
सेवारत जिला जज की नियुक्ति के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनापत्ति लेनी होगी. विधि सदस्य के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री, अधिवक्ता के रूप में 15 वर्ष का अनुभव तथा हिंदी, अंग्रेजी और मुस्लिम कानून की पर्याप्त जानकारी अनिवार्य होगी. न्यायाधिकरण के सभी आदेश पोर्टल और डाटाबेस पर अपलोड किए जाएंगे.