महाराष्ट्र में BJP की बंपर जीत से यूपी के कार्यकर्ता गदगद, जश्न का दौर शुरू, बड़े नेता बधाई देने में जुटे

लखनऊ: महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली बंपर जीत के बाद बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गदगद हैं. प्रदेश में जश्न का दौर शुरू हो गया है. कार्यकर्ताओं के साथ सभी नेता बधाई देने में जुट गए हैं. इस कड़ी में शुक्रवार को बीजेपी मुख्यालय में भी जश्न का माहौल रहा. यहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने ढोल की ताप पर नृत्य किया. कार्यकर्ताओं ने यूपी के आगामी चुनावों में ऐसा ही प्रदर्शन का आह्वान किया.

पहली बार महाराष्ट्र लोकल चुनाव में बीजेपी को बंपर बहुमत: बता दें कि महाराष्ट्र लोकल चुनाव की सभी 227 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं. बीजेपी को सबसे ज्यादा 89 सीटें मिली हैं. वहीं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 29 सीटों पर जीत मिली है. अजित पवार की एनसीपी पार्टी को 3, शरद पवार को सिर्फ एक सीट मिली है. राज ठाकरे की पार्टी को 6, सपा को दो, कांग्रेस को 24 और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) को 8 सीटें मिली हैं. बीजेपी और सहयोगी दल शिवसेना को मिलाने पर 118 सीटें हो रही हैं जो बहुमत के आंकड़े 114 से ज्यादा हैं. पहली बार बीजेपी का मेयर महाराष्ट्र में चुना जाएगा.