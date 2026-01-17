महाराष्ट्र में BJP की बंपर जीत से यूपी के कार्यकर्ता गदगद, जश्न का दौर शुरू, बड़े नेता बधाई देने में जुटे
बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर आतिशबाजी, मिठाई से कराया मुंह मीठा, जमकर किया डांस.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 17, 2026 at 8:10 AM IST
लखनऊ: महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली बंपर जीत के बाद बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गदगद हैं. प्रदेश में जश्न का दौर शुरू हो गया है. कार्यकर्ताओं के साथ सभी नेता बधाई देने में जुट गए हैं. इस कड़ी में शुक्रवार को बीजेपी मुख्यालय में भी जश्न का माहौल रहा. यहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने ढोल की ताप पर नृत्य किया. कार्यकर्ताओं ने यूपी के आगामी चुनावों में ऐसा ही प्रदर्शन का आह्वान किया.
पहली बार महाराष्ट्र लोकल चुनाव में बीजेपी को बंपर बहुमत: बता दें कि महाराष्ट्र लोकल चुनाव की सभी 227 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं. बीजेपी को सबसे ज्यादा 89 सीटें मिली हैं. वहीं, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 29 सीटों पर जीत मिली है. अजित पवार की एनसीपी पार्टी को 3, शरद पवार को सिर्फ एक सीट मिली है. राज ठाकरे की पार्टी को 6, सपा को दो, कांग्रेस को 24 और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम (AIMIM) को 8 सीटें मिली हैं. बीजेपी और सहयोगी दल शिवसेना को मिलाने पर 118 सीटें हो रही हैं जो बहुमत के आंकड़े 114 से ज्यादा हैं. पहली बार बीजेपी का मेयर महाराष्ट्र में चुना जाएगा.
यूपी बीजेपी के नेता गदगद: इस जीत को लेकर महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने कहा कि महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को शानदार जीत मिली है, उसे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं का भी उत्साहवर्धन हो रहा है. उत्तर प्रदेश में साल 2026 से लेकर 27 तक कई महत्वपूर्ण चुनाव होंगे. इसमें हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से पार्टी शानदार प्रदर्शन करेगी.
प्रदेश अध्यक्ष ने भी दी बधाई: एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि महाराष्ट्र की जागरूक जनता ने एक बार फिर विकास, पारदर्शिता और मजबूत नेतृत्व पर अपना अटूट विश्वास जताया है. महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में एनडीए को मिली ऐतिहासिक सफलता के लिए सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं एवं विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई. हमें पूर्ण विश्वास है कि एन.डी.ए. के जनप्रतिनिधि सेवा, समर्पण और सुशासन के संकल्प के साथ जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए महाराष्ट्र के शहरी विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे.
ये भी पढ़ेंः अगर लंबी-लंबी फेंक रहे हैं तो आप 'फेक रिच सिंड्रोम' से हैं ग्रसित, जानिए कितना है खतरनाक और लक्षण?
ये भी पढ़ें: यूपी पुलिस में नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू; पति-पत्नी को मिलेगी विशेष छूट, जानिए नए नियम क्या हैं?