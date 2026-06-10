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आगरा जनसुनवाई में अजग-गजब मामला; 70 साल की महिला बोली-74 साल का पति दूसरी शादी करना चाहता है

पति ने बताया कि मुझे खुद पत्नी ने घर से निकाल दिया है. इस बारे में राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. बबीता चौहान ने बताया कि वृद्धा की शिकायत पर उनके पति को बुलाया गया था. दोनों से बात की. मामला बेहद गंभीर है.

आयोग ने पति को तलब किया: वृद्ध महिला ने अपनी शिकायत महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. बबीता चौहान को बताई. इस पर राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने तत्काल आरोपी पति को तलब किया. पति ने इसे प्रॉपर्टी के विवाद का मामला बताया. कहा कि डेढ़ साल से मामला कोर्ट में चल रहा है.

महिला ने कहा कि हमारे चार बच्चे हैं. सभी अलग-अलग रहते हैं. अब पति दूसरी शादी करने की बात कह रहा है. बेटे ने ही मुझे यह बात बताई. मुझे न्याय दिलाएं और पति को दूसरी शादी करने से रोकें.

70 साल की वृद्ध महिला ने आयोग अध्यक्ष को बताया कि मैडम जी हमारी शादी को 52 साल हो गए हैं. पति की उम्र 74 साल है. वह सरकारी नौकरी से रिटायर्ड है. ​चरित्र ठीक नहीं है. इसलिए मैं उनसे अलग रहती हूं. अब इस उम्र में पति मुझे तलाक देकर दूसरी शादी करना चाहते हैं. मेरी मदद करें.

आगरा: उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान ने नवीन सर्किट हाउस में सुनवाई की. इस दौरान एक अजब-गजब मामला पहुंचा. 70 साल की वृद्धा अपनी शिकायत लेकर पहुंची. महिला ने सरकारी नौकरी से रिटायर्ड पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया.

महिला योजनाओं की समीक्षा: राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने समीक्षा बैठक में महिलाओं के हित में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की. इसमें निराश्रित महिला पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा की.

जिले में विधवा पेंशन की 80702 लाभार्थी हैं. पंचायत स्तर पर जाकर वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के साथ ही दिव्यांगजन पेंशन समेत अन्य योजनाओं के लिए कैम्प लगाने के निर्देश दिए गए.

उप्र महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. बबीता चौहान ने बताया कि जनसुनवाई में 79 आवेदन प्राप्त हुए. जिन पर संबंधित को प्रभावी कार्रवाई कर निस्तारण की आख्या उपलब्ध कराने को निर्देश दिए गए हैं. जन सुनवाई में अधिकांश मामले घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, गुजारा भत्ता व पेंशन के आए.

कैंप लगाने के निर्देश: महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. बबीता चौहान ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिए कि महिलाओं को संचालित योजनाओं की पूर्ण जानकारी देकर आवेदन कराएं. शिक्षित और जागरूक महिला अपनी शिकायत को महिला आयोग सहित विभिन्न संस्थाओं व अधिकारियों को प्रेषित कर सकती है, लेकिन पुलिस थाने, ब्लॉक, तहसील में पहुंचने वाली अधिकांश महिलाएं गरीब, अशिक्षित, असहाय की होती हैं.

पुलिस थानों में पीड़ित महिलाएं इस उम्मीद के साथ पहुंचती हैं कि उनकी रिपोर्ट दर्ज होगी. उनकी शिकायत पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी. थानों में शिकायत लेकर पहुचने वाली पीड़िताओं की तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए. उन्हें बिना कारण के थाना के चक्कर ना लगवाएं.

राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. बबीता चौहान ने कहा कि अभिभावक बेटियों के विवाह के समय वर पक्ष की पूरी जानकारी जरूर कर लें, उन्हें बोझ न समझेंस, क्योंकि जनसुनवाई में ऐसे मामले पहुंच रहे हैं, जिनमें विवाह हुए 4 से 6 महीने ही हुए हैं. मगर, पति और पत्नी के बीच अलगाव है. पुलिस केस हो गया. घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के मामले ऐसे ही आ रहे हैं.

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