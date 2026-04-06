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यूपी में महिलाओं के लिए 'गोल्डन ऑपर्च्युनिटी', सुरक्षित माहौल में बढ़ें आगे: राज्य महिला आयोग अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने बुलंदशहर के शिकारपुर में महिलाओं और छात्राओं को सशक्त होने के लिए प्रेरित किया.

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शिकारपुर के ओलंपियन स्कूल में गूंजा नारी शक्ति का नारा, बबीता चौहान का भव्य स्वागत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 8:23 PM IST

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बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान सोमवार को बुलंदशहर के शिकारपुर पहुंची. यहां उन्होंने महिलाओं और छात्राओं को जागरूक करते हुए बहन-बेटियों को सशक्त बनाने का आह्वान किया. बीजेपी सरकार लगातार देश में महिलाओं और बेटियों को ताकतवर बनाने पर विशेष जोर दे रही है.

सरकार 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' और 'नारी शक्ति मिशन' जैसे महत्वपूर्ण अभियानों के जरिए महिलाओं के उत्थान पर काम कर रही है.

राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान. (Video Credit: ETV Bharat)

बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण पर ज़ोर: राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान का शिकारपुर के ओलंपियन स्कूल पहुंचने पर लोगों ने फूल-मालाओं से जोरदार स्वागत किया. स्कूल में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने अपील की कि सभी माता-पिता अपनी बेटियों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें. उन्होंने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य हर स्थान पर जाकर महिलाओं और बच्चियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है. वर्तमान में सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.

निर्णायक भूमिका में आएं महिलाएं: बबीता चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन का जिक्र करते हुए कहा कि वे दिल से चाहती हैं कि महिलाएं आगे बढ़ें. उन्होंने जोर दिया कि जब तक महिलाएं 'डिसीजन मेकर' यानी निर्णय लेने वाली भूमिका में नहीं होंगी, तब तक वास्तविक विकास संभव नहीं है. बीजेपी सरकार में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार किया गया है, जो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है. महिलाओं को शिक्षा से लेकर आत्मनिर्भरता तक हर क्षेत्र में जरूरी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं.

स्कूल की तारीफ़ की: अध्यक्ष ने ओलंपियन स्कूल में आयोजित कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे एक बेहतरीन मोटिवेशनल प्रोग्राम बताया. उन्होंने खुशी जताई कि यहाँ बच्चों को शिक्षा के साथ-साथ अच्छे संस्कार भी दिए जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यहां के छात्र जिले में टॉप कर रहे हैं. भावुक होते हुए बबीता सिंह चौहान ने यह भी साझा किया कि शिकारपुर तहसील का गांव खखुडा उनकी जन्मभूमि है. इस विशेष कार्यक्रम के दौरान उनके पिता भी मंच पर मौजूद रहे, जिससे माहौल और भी गरिमामयी हो गया.

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