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आगरा में लव जिहाद और धर्मांतरण गैंग को यूपी महिला आयोग ने दी कड़ी चेतावनी, माता-पिता को दी बच्चों पर पैनी नजर रखने की सलाह

यूपी महिला आयोग ने माता-पिता को दी ये बड़ी चेतावनी! (Video Credit: ETV Bharat)

बेटियों को बहकावे में आने से बचना होगा: बबीता चौहान ने कहा कि, धर्मांतरण के मामलों में गैंग की तरह काम कुछ लोग कर रहे हैं. ऐसे में महिलाओं और अभिभावकों से अपील है कि, अपनी बेटियों को लेकर सतर्क रहें. उन्हें समझाएं. किसी के बहकावे में ना आएं. महिलाओं और युवतियों से अपील है कि, किसी से रिश्ता बनाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी कर लें.

आगरा: उप्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने आगरा में लव जिहाद और धर्मांतरण गैंग को कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि, अगर वो हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो यूपी सरकार की कड़ी सजा से उनका सामना होगा. गुरुवार दोपहर एत्मादपुर सीएचसी का निरीक्ष​ण करने के दौरान बबीता चौहान ने माता-पिता को अलर्ट मोड में रहने की सलाह दी.

इस मामले में यूपी पुलिस अच्छा काम कर रही है. जो ऐसी बेटियां को ऐसे गैंग के चंगुल से बचा रही हैं. इसके साथ ही बेटियों के परिजन को भी आगे आना चाहिए. बेटियों की रेकी करने पड़े तो ये करें. यूपी में महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा.- बबीता चौहान, अध्यक्ष, राज्य महिला आयोग

महिलाएं मजाक का पात्र नहीं: राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि, महिलाएं मजाक का पात्र नहीं हैं. ऐसे लोग जो महिलाओं और उनके अंगों को मजाक बना रहे हैं. वो जान लें कि, सनातन धर्म और हिंदुस्तान में महिलाएं देवी का रूप हैं. उनकी पूजा की जाती है. ऐसे लोग जो ऐसा कर रहे हैं. उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है. उम्मीद है ऐसे लोगों को भगवान सदबुद्धि देंगे. ऐसे मामलों पर राज्य महिला आयोग गंभीर है.

सीएचसी में व्यवस्था सुधारने के निर्देश: दरअसल आगरा में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान एत्मादपुर सीएचसी पहुंचीं थीं. निरिक्षण के दौरान गंदगी और अव्यवस्था देख वो नाराज हो गईं. सीएचसी प्रभारी और जिम्मेदार कर्मचारियों को जल्द ही व्यवस्थाएं बेहतर करने के निर्देश दिए. सीएचसी में आग बुझाने के नाकाफी इंतजाम पर जिम्मेदारों की फटकार लगाई.

आगरा: एत्मादपुर सीएचसी का निरीक्ष​ण करतीं यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष (Photo Credit: ETV Bharat)

नारी निकेतन का लिया जायजा: इसके बाद राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बबीता चौहान कालिंदी विहार स्थित नारी निकेतन केंद्र पहुंची. जहां पर व्यवस्थाएं बेहतर मिलीं. नारी निकेतन में अभी तीन महिलाएं हैं. जिनका नियमित मेडिकल चेकअप, साफ सफाई और अच्छा रहना सहन मिला. जिनमें एक महिला बंगाल, एक कानपुर की और एक ओरैया की हैं.

आगरा: कालिंदी विहार नारी निकेतन में बबीता चौहान (Photo Credit: ETV Bharat)

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