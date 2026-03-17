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आगरा में उप्र महिला आयोग की अध्यक्ष बोलीं- "यूपी में मुस्लिम महिलाओं के लिए जल्द लांच होगा एप"

उप्र महिला आयोग अध्यक्ष ने मंगलवार को आगरा के सर्किट हाउस में जनसुनवाई की.

आगरा के सर्किट हाउस में उप्र महिला आयोग अध्यक्ष ने की जनसुनवाई
आगरा के सर्किट हाउस में उप्र महिला आयोग अध्यक्ष ने की जनसुनवाई (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 9:25 PM IST

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Updated : March 17, 2026 at 11:00 PM IST

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आगरा : उप्र महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. बबीता चौहान ने मंगलवार को आगरा के सर्किट हाउस में जनसुनवाई की. इस दौरान उन्होंने महिलाओं की समस्यांए और शिकायतें सुनीं. उन्होंने बताया कि आज की जनसुनवाई में घरेलू हिंसा के मामले आए, जिनके समाधान के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही उप्र में मुस्लिम महिलाओं की शिकायतों लेकर एक एप बनाया जाएगा.

आगरा में उप्र महिला आयोग की अध्यक्ष ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)




उप्र राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. बबीता चौहान ने बताया कि जनसुनवाई में जो मुस्लिम महिलाएं अपनी शिकायतें लेकर आती हैं. वो दोबारा नहीं आ पाती हैं. उनका कहना होता है कि परिजन से छिपकर आईं हैं. बहाना बनाकर आईं हैं. जब उसने संपर्क करते हैं तो पता चलता है कि उनके घर से दोबारा निकलने पर पाबंदी है.

उन्होंने बताया कि इसके लिए राज्य महिला आयोग की ओर से प्रदेश की मुस्लिम महिलाओं के लिए एक विशेष एप तैयार कराया जा रहा है. जिससे मुस्लिम महिलाओं को सहूलियत होगी. मुस्लिम महिलाएं इस विशेष एप के जरिए पुलिस और सीधे महिला आयोग से सीधे संपर्क कर सकेंगी.



बता दें कि आगरा के सर्किट हाउस में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता चौहान ने मंगलवार को जनसुनवाई की. सुबह से दोपहर तक उन्होंने जनसुनवाई में आईं महिलाओं की शिकायतें सुनीं. उन्होंने बताया कि जनसुनवाई में घरेलू हिंसा के अधिकतर शिकायतें आईं हैं. कई मामलों में दूसरे पक्ष को भी बुलाया गया है. संबंधित विभाग को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गये हैं. उन्होंने बताया कि जो लोग मेरे पास आये हैं, उनकी शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित है. उप्र महिला आयोग की जनसुनवाई में आने वाली हर महिला की समस्या और शिकायत का समाधान किया जा रहा है.


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Last Updated : March 17, 2026 at 11:00 PM IST

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