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आगरा में उप्र महिला आयोग की अध्यक्ष बोलीं- "यूपी में मुस्लिम महिलाओं के लिए जल्द लांच होगा एप"

आगरा के सर्किट हाउस में उप्र महिला आयोग अध्यक्ष ने की जनसुनवाई ( Photo credit: ETV Bharat )

आगरा : उप्र महिला आयोग अध्यक्ष डॉ. बबीता चौहान ने मंगलवार को आगरा के सर्किट हाउस में जनसुनवाई की. इस दौरान उन्होंने महिलाओं की समस्यांए और शिकायतें सुनीं. उन्होंने बताया कि आज की जनसुनवाई में घरेलू हिंसा के मामले आए, जिनके समाधान के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही उप्र में मुस्लिम महिलाओं की शिकायतों लेकर एक एप बनाया जाएगा.



आगरा में उप्र महिला आयोग की अध्यक्ष ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)