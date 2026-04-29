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वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी के भोजपुरी अंदाज की फैन हुईं महिलाएं, कहा- ‘मोदीजी बनारस आइ के गर्दा उड़ाए देनै’

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काशी आते ही यहीं के हो जाते हैं. गलियों में घूमना, लोगों से बातें करना और यहां के व्यंजनों का स्वाद लेना.

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पीएम को देखने सुनने के लिए काशी वासियों का जमावड़ा, लाखों की संख्या में पहुंचे लोग. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 11:21 AM IST

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वाराणसी: ‘बेटियों को अक्सर अनेक प्रकार के सवालों से गुजरना पड़ता था. तू का करबू? तोहके का जरूरत हौ? तू चुप रहा, ई काम तोहसे न हो पाई. आज हमार माई-बहिन सही में अपने घर क मलकिन बनत हइन.’ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में आयोजित जनसभा में महिलाओं को संबोधित करते भोजपुरी का प्रयोग किया. पीएम मोदी का ये अंदाज कोई पहली बार देखने को नहीं मिला. वे जब भी बनारस आते हैं तो यहीं के रंग में रंग जाते हैं और लोगों से अपना संबोधन भोजपुरी में ही शुरू करते हैं. वहीं, काशी वासी भी पीएम को उतना ही अपना मानते हैं, जितना की नरेन्द्र मोदी उन्हें अपना. तभी यहां की महिलाएं कहती हैं, ‘मोदीजी बनारस आइ के गर्दा उड़ाए देनै’.

पीएम मोदी के दौरे पर महिलाओं ने क्या कहा, जानिए. (Video Credit; ETV Bharat)

वहीं वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की जनसभा हाउसफुल हो गई. कार्यक्रम में रिकॉर्ड तोड़ महिलाओं की भीड़ रही. इसके कारण बहुत सी महिलाओं को कार्यक्रम स्थल से बाहर रहना पड़ गया. जनसभा स्थल से बाहर आने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा. इस दौरान कुछ महिलाएं नाराज भी दिखाई उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर के सवाल भी उठाया उनका कहना रहा की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है परिसर के अंदर बैठने की जगह नहीं है और बाहर किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं है जिस वजह से उन्हें परेशानी हो रही है.

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पीएम को देखने- सुनने के लिए लगी भीड़ (Photo Credit; ETV Bharat)

हालांकि, इस दौरान कुछ महिलाएं जनसभा में न पहुंचने के बावजूद भी खुश नजर आई. उनका कहना था कि प्रधानमंत्री के प्रति ये महिलाओं का प्रेम है कि आज वाराणसी में रिकॉर्ड तोड़ संख्या में महिलाएं शामिल हुई थीं. उन्होंने कहा कि, जनसभा स्थल पर व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है.

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प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लाखों में जुटी भीड़. (Photo Credit; ETV Bharat)
‘हमार काशी-हमार मोदी’: ये किसी कैंपेन का हिस्सा नहीं बल्कि बनारस के लोगों के मन की आवाज रही है. नरेन्द्र मोदी बीते 11 सालों में बनारसियों के अपने सांसद बन चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साल 2014 से अब तक 54 दौरा सिर्फ काशी का ही हुआ है. इस साल का यह पहला दौरा था, जब पीएम ने महिलाओं के लिए कोई जनसभा की. इन 11 सालों में जो एक खास बात दिखी, वह यह रही कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काशी आते ही यहीं के हो जाते हैं. गलियों में घूमना, लोगों से बातें करना और यहां के व्यंजनों का स्वाद लेना. पीएम सिर्फ स्वाद ही नहीं लेते हैं बल्कि इन व्यंजनों का सार्वजनिक मंचों से प्रचार-प्रसार भी कर देते हैं. वे अपनी हर बात और अपने हर अंदाज में बनारसी ही लगते हैं.
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काशी में पीएम मोदी मंच से जनता को संबोधित करते. (Photo Credit; ETV Bharat)
‘जब तक बनारस न आइला, मन नाहीं मानेला': 'काशी के धरती पर आज एक बार फिर आप लोगन के बीच आवे का मौका मिलल हौ. जब तक बनारस न आइला, तब तक हमार मन नाहीं मानेला. दस साल पहले आप लोग हमके बनारस क सांसद बनइला. अब दस साल में बनारस हमके बनारसी बना देहलेस.' प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ये बात एक साल पहले सार्वजनिक मंच से काशी में ही बोली थी. उन्होंने कहा था, 'ई बनारस हौ. इहां सब गुरु हौ. इहां इंडी गठबंधन के पैंतरा ना चली. बनारस नाहीं, पूरे यूपी के पता हौ माल वही हौ, पैकिंग नया हौ.' ये उन्होंने तब कहा था, जब कांग्रेस ने उन्हें बाहरी यानी गुजराती बताने की कोशिशें की थीं, तब उसका जवाब उन्होंने भोजपुरी में दिया था.
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पीएम को देखने के लिए लगी भीड़ (Photo Credit; ETV Bharat)
‘मोदीजी बनारस आइ के गर्दा उड़ाए देनै’: बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं ने उनके भोजपुरी अंदाज का खूब बखान किया. उन्होंने कहा कि ‘मोदीजी बनारस आइ के गर्दा उड़ाए देनै’. महिलाओं का कहना है कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काशी में आकर हम लोगों से मंच से भोजपुरी में बात करते हैं. यह बिल्कुल अपने किसी परिवार के सदस्य जैसा लगता है. उनका बात करने का तरीका और संबोधन का तरीका हम सभी को अच्छा लगता है. पीएम मोदी के कारण ही आज महिलाओं को उनका सम्मान मिला है और महिलाओं को हक मिला है. महिलाओं ने कहा कि, जब भी प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी आते हैं, अपने बीच के ही लगते हैं.
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कुछ महिलाएं करती रहीं इंतजार भीड़ के कारण नहीं देख पाईं मोदी जी को. (Photo Credit; ETV Bharat)
पीएम मोदी ने मंच से कहा- ई राजा बनारस हौ! पीएम मोदी काशी आने के बाद आपको चाय की टपरी पर भी बात करते दिख जाएंगे, तो कहीं रात के समय स्टेशन पर भ्रमण करते दिख जाएंगे. कभी गमछा लिए काशीवासियों के बीच से गुजरते हुए दिख जाएंगे. यह उनका तरीका है काशी के लोगों के बीच घुल-मिलकर रहने और उनका ही सांसद बने रहने का. ऐसे ही साल 2024 में पीएम मोदी रोड शो कर रहे थे. उनके आने पर लंका से लेकर गोदौलिया गेट तक हर ओर भगवा रंग ही नजर आ रहा था. हर कोई अपने घर की बालकनी में खड़ा पीएम मोदी का इंतजार कर रहा था. उस दौरान मंच से पीएम मोदी ने कहा था, ‘ई राजा बनारस हौ! जेकरा के मान लेना ओकरा के सिर-आंखों पर बिठा लेला.’
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नारी शक्ति वंदन अभिवादन (Photo Credit; ETV Bharat)
बनारसियों ने प्रधानमंत्री मोदी को सिर-आंखों पर बिठाया: राजनीतिक विश्लेषक डॉ. भावना बताती हैं, बीते 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने काशी का कायाकल्प कर दिया है. उन्होंने बनारस आकर बनारस के लोगों के बीच अपने आप को बदलकर दिखाया है. उनका अपना संबोधन भोजपुरी से शुरू करना ये एक संदेश देने की कोशिश भी होती है कि वे बाहरी नहीं हैं, उनके ही अपने बीच के हैं. इसका दूसरी तरह से भी अर्थ निकाला जा सकता है, पीएम मोदी को पता है कि किस तरह से वे बात करें, जिससे कि लोग उन्हें अपना नेता मानें और पुराना भरोसा लगातार बना रहे. बनारसियों सच में ऐसा कर दिखाया है कि पीएम मोदी को सिर-आंखों पर बिठा लिया है.


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