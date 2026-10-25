यूपी में 2030 तक 5 गीगावाट डाटा सेंटर क्षमता होगी, 18 पुलिस रेंज में फॉरेंसिक लैब बनाने की तैयारी
तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ‘टेक संगम-2026’ के विशेष सत्र का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 8:44 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में साइबर अपराधों की जांच को मजबूत करने और डिजिटल साक्ष्यों के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए आधुनिक तकनीक पर जोर दिया जा रहा है. वर्ष 2030 तक प्रदेश में 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए पांच बड़े डाटा सेंटर क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे. वहीं, प्रदेश की सभी 18 पुलिस रेंज में अत्याधुनिक फॉरेंसिक लैब स्थापित करने की दिशा में भी काम चल रहा है. इनमें से 12 प्रयोगशालाएं तैयार हो चुकी हैं.
सीएम योगी ने किया शुभारंभ
शनिवार को लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज (UPSIFS) में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ‘टेक संगम-2026’ के विशेष सत्र का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया. 23 से 25 अक्टूबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर फॉरेंसिक्स, क्वांटम तकनीक, डेटा सुरक्षा और कानूनी अनुपालन पर विशेषज्ञों ने चर्चा की.
डीपफेक और साइबर फ्रॉड से निपटने पर जोर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि AI, साइबर फॉरेंसिक्स, क्वांटम तकनीक और डेटा सुरक्षा का आपसी तालमेल आज की जरूरत है. डिजिटल दुनिया में डीपफेक, साइबर धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और डिजिटल साक्ष्यों की विश्वसनीयता से जुड़ी चुनौतियां बढ़ रही हैं. ऐसे में सुरक्षित और भरोसेमंद तकनीकी व्यवस्था विकसित करना जरूरी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डेटा सेंटर क्षमता बढ़ाने से तकनीकी विकास के साथ रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे. उन्होंने फॉरेंसिक जांच के लिए आधुनिक संसाधन और प्रशिक्षित कर्मियों की जरूरत पर भी जोर दिया.
18 पुलिस रेंज में फॉरेंसिक लैब, 150 से ज्यादा वैन तैनात
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सभी 18 पुलिस रेंज में अत्याधुनिक फॉरेंसिक लैब स्थापित करने की दिशा में काम किया जा रहा है. इनमें से 12 प्रयोगशालाएं तैयार हो चुकी हैं. इसके अलावा 150 से अधिक फॉरेंसिक वैन तैनात की गई हैं. इनकी मदद से घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने में सहायता मिल रही है. फॉरेंसिक वैन के संचालन के लिए पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को UPSIFS में प्रशिक्षण भी दिया गया है. मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस काम के लिए अब तक एक हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है.
वैज्ञानिक साक्ष्य से मजबूत होगी विवेचना: डीजीपी
पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा कि आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक साक्ष्य अपराध की विवेचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद साक्ष्य जुटाने और उनकी वैज्ञानिक जांच का महत्व और बढ़ गया है. उन्होंने कहा कि DNA, फिंगरप्रिंट, जैविक और भौतिक साक्ष्य, CCTV फुटेज तथा डिजिटल रिकॉर्ड की जांच से विवेचना को मजबूत बनाया जा सकता है. AI अपराध की जांच में उपयोगी जानकारी जुटाने में मदद कर सकता है, लेकिन डीपफेक और भ्रामक वीडियो जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए तथ्यों का त्वरित सत्यापन भी जरूरी है.
डीजीपी ने बताया कि UPSIFS अब तक 600 से अधिक क्राइम सीन मैनेजमेंट विशेषज्ञों सहित विभिन्न विभागों के पांच हजार से अधिक अधिकारियों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दे चुका है. उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के प्रभावी इस्तेमाल से निष्पक्ष जांच, निर्दोष लोगों के संरक्षण और दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाने में मदद मिलेगी.
AI in Construction पुस्तक का विमोचन
सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डॉ. सुभाष रस्तोगी, डॉ. जीके गोस्वामी, डॉ. मनोरंजन मिश्र और उपेंद्र गिरी की लिखी पुस्तक ‘AI in Construction’ का विमोचन किया. इसके साथ ही UPSIFS और Zscaler के सहयोग से ‘अभेद’ और ‘LEXQ’ क्वांटम लैब का शुभारंभ किया गया.
संस्थान में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के अनुपालन की पहल भी की गई. इसके तहत सहमति प्रबंधन प्रणाली लागू करने पर जोर दिया गया है. कार्यक्रम में 10 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए. इन पहलों से साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण और क्वांटम तकनीक के क्षेत्र में शोध और नवाचार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
कानून और विज्ञान को जोड़ने पर जोर
UPSIFS के संस्थापक निदेशक डॉ. जीके गोस्वामी ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक कौशल में बदलना और कानून तथा विज्ञान के समन्वय से फॉरेंसिक विशेषज्ञता विकसित करना है. सम्मेलन में डिजिटल और राष्ट्रीय संप्रभुता, साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, डीपफेक, कानूनी अनुपालन और विश्वविद्यालय-उद्योग सहयोग जैसे विषयों पर चर्चा की गई. कार्यक्रम में नीति आयोग के सदस्य प्रो. अभय करंदीकर, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, इंडियानापोलिस यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष प्रो. तनुजा सिंह और डिफेंस साइबर एजेंसी के महानिदेशक रियर एडमिरल संजय सचदेवा समेत कई विशेषज्ञ मौजूद रहे.
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