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यूपी में 2030 तक 5 गीगावाट डाटा सेंटर क्षमता होगी, 18 पुलिस रेंज में फॉरेंसिक लैब बनाने की तैयारी

सीएम योगी ने की कार्यक्रम में शिरकत. ( etv bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में साइबर अपराधों की जांच को मजबूत करने और डिजिटल साक्ष्यों के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए आधुनिक तकनीक पर जोर दिया जा रहा है. वर्ष 2030 तक प्रदेश में 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए पांच बड़े डाटा सेंटर क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे. वहीं, प्रदेश की सभी 18 पुलिस रेंज में अत्याधुनिक फॉरेंसिक लैब स्थापित करने की दिशा में भी काम चल रहा है. इनमें से 12 प्रयोगशालाएं तैयार हो चुकी हैं.



सीएम योगी ने किया शुभारंभ

शनिवार को लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज (UPSIFS) में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ‘टेक संगम-2026’ के विशेष सत्र का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया. 23 से 25 अक्टूबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर फॉरेंसिक्स, क्वांटम तकनीक, डेटा सुरक्षा और कानूनी अनुपालन पर विशेषज्ञों ने चर्चा की.

डीपफेक और साइबर फ्रॉड से निपटने पर जोर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि AI, साइबर फॉरेंसिक्स, क्वांटम तकनीक और डेटा सुरक्षा का आपसी तालमेल आज की जरूरत है. डिजिटल दुनिया में डीपफेक, साइबर धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और डिजिटल साक्ष्यों की विश्वसनीयता से जुड़ी चुनौतियां बढ़ रही हैं. ऐसे में सुरक्षित और भरोसेमंद तकनीकी व्यवस्था विकसित करना जरूरी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डेटा सेंटर क्षमता बढ़ाने से तकनीकी विकास के साथ रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे. उन्होंने फॉरेंसिक जांच के लिए आधुनिक संसाधन और प्रशिक्षित कर्मियों की जरूरत पर भी जोर दिया.